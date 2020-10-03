Будет ли новая стычка Дзюбы и Соболева в матче «Спартак» – «Зенит»? Интриги 10-го тура РПЛ

КТО УЙДЕТ НА ПЕРЕРЫВ ЛИДЕРОМ?
Перед уходом чемпионата на перерыв, связанный с Лигой наций, календарь приготовил болельщикам роскошное футбольное блюдо – встречу двух самых популярных команд страны, которые, к тому же, набрали после девяти туров равное количество очков и делят лидерство. Специально такое не придумаешь, но ведь срослось же!
Символично, что «Спартак» и «Зенит» делегировали в национальную команду по пять человек. И каждый из сборников наверняка постарается показать 3 октября максимум на глазах у Станислава Черчесова. В первую очередь это касается Ильи Кутепова, неожиданно уверенно вернувшегося в защиту красно-белых. От его действий против мощного нападения питерцев, которое в прошлом туре наколотило шесть мячей «Уфе», зависит очень много.
Точно не будет проблем с настроем у Артема Дзюбы, который имеет к своему родному клубу особые счеты. После хет-трика в ворота уфимцев он обещал болельщикам «зрелище». Фанаты «Спартака» наверняка ответят Дзюбе очередной нецензурщиной. А еще, по информации ряда источников, на трибуны могут пронести несогласованный с РПЛ баннер с оскорблениями в адрес руководства сине-бело-голубых.
Что ж, на войне как на войне. И как ни хотелось бы предотвратить конфликты, без них даже в условиях ограниченной коронавирусом аудитории, у «Спартака» с «Зенитом» вряд ли обойдется. Лишь бы не дошло до вопиющих эксцессов в столь непростое время.
У Дзюбы, кстати, в последних шести матчах РПЛ против красно-белых – ноль голов. Правда, в этом году он «Спартаку» все-таки забил, но не в чемпионате, а в полуфинале Кубка России. Отличился тогда и Александр Соболев, который сейчас не имеет стабильного места в стартовом составе, но на поле совершенно точно выйдет (минимум на замену, ведь Алексадр Кокорин опять выбыл - из-за мышечной травмы). Вот и посмотрим, помирились ли на самом деле два форварда-гренадера. В кубковом полуфинале они чуть не подрались, а больше с тех пор не пересекались. И хотя мы видели их дружелюбное совместное фото в сборной, новая стычка Дзюбы и Соболева не исключена. Это же «Спартак» - «Зенит». Здесь пленных не берут.
Когда президента РФС Александра Дюкова спросили, чего он ждет от суперматча в первую очередь, он ответил: лишь бы не было ключевых судейских ошибок. Этот наказ призваны исполнить Павел Кукуян и его видеоассистент Сергей Карасев. По именам бригада замечательная. Но справятся ли арбитры с давлением? Увидим в субботу.
В любом случае, лидером на перерыв уйдет либо «Зенит», либо «Спартак». А будет ли это лидерство совместным или единоличным, ответит игра. Статистика вроде бы в пользу Сергея Семака. Он во главе питерского клуба красно-белым не проигрывал (две ничьи, три победы). У Доменико Тедеско, наоборот, два поражения в двух матчах с питерцами. Но что значит статистика для таких великих противостояний? Ровным счетом ничего, как верно заметил Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту».
СЫГРАЕТ ЛИ ГЛУШАКОВ ПРОТИВ «ЛОКОМОТИВА»?
Накануне тура контракт с «Химками» заключил Денис Глушаков. И дебют суперветерана за подмосковный клуб может прийтись на матч с командой, где он когда-то начинал. Химчане после первой за 11 лет победы в РПЛ (1:0 над «Динамо») находятся на подъеме. Для их нового главного тренера Игоря Черевченко «Локо» - тоже особенный соперник. В Черкизове он и играл, и тренировал. Так что в воскресенье, 4 октября, команду Марко Николича ждет серьезнейшая проверка. Туром ранее красно-зеленые неожиданно победили ЦСКА – теперь нужно доказать, что всплеск в игре Федора Смолова сотоварищи не был эпизодом.Денис Глушаков и главный тренер «Химок» Игорь Черевченко.
КАКОЙ ПРЕДСТАНЕТ АТАКА «РОСТОВА» БЕЗ ШОМУРОДОВА?
Ростовчане провернули громкий трансфер, продав за 9 миллионов евро Элдора Шомуродова в «Дженоа». Нельзя сказать, что узбекский нападающий много забивал. В 2020 году у него всего два гола (один – в проигранном хайфскому «Маккаби» матче квалификации Лиги Европы)… Тем не менее, Шомуродов имел стабильное место в составе. А имя себе сделал на старте прошлого сезона, когда поражал ворота почти в каждом туре.
Других форвардов такого плана в распоряжении Валерия Карпина нет. В воскресенье против «Сочи» на острие, видимо, сыграет Дмитрий Полоз. И стилистически это будет совсем другая атака. А налаживать нападение Карпину необходимо. Нельзя же рассчитывать исключительно на бомбардирские подвиги японского полузащитника Кэнто Хасимото. Не исключено, все «патроны» он уже расстрелял.Элдор Шомуродов тепло попрощался с Ростовом-на-Дону перед отъездом в Геную.