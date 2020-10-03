Будет ли новая стычка Дзюбы и Соболева в матче «Спартак» – «Зенит»? Интриги 10-го тура РПЛ

КТО УЙДЕТ НА ПЕРЕРЫВ ЛИДЕРОМ?

Перед уходом чемпионата на перерыв, связанный с Лигой наций, календарь приготовил болельщикам роскошное футбольное блюдо – встречу двух самых популярных команд страны, которые, к тому же, набрали после девяти туров равное количество очков и делят лидерство. Специально такое не придумаешь, но ведь срослось же!

Символично, что «Спартак» и «Зенит» делегировали в национальную команду по пять человек. И каждый из сборников наверняка постарается показать 3 октября максимум на глазах у Станислава Черчесова. В первую очередь это касается Ильи Кутепова, неожиданно уверенно вернувшегося в защиту красно-белых. От его действий против мощного нападения питерцев, которое в прошлом туре наколотило шесть мячей «Уфе», зависит очень много.

Точно не будет проблем с настроем у Артема Дзюбы, который имеет к своему родному клубу особые счеты. После хет-трика в ворота уфимцев он обещал болельщикам «зрелище». Фанаты «Спартака» наверняка ответят Дзюбе очередной нецензурщиной. А еще, по информации ряда источников, на трибуны могут пронести несогласованный с РПЛ баннер с оскорблениями в адрес руководства сине-бело-голубых.

Что ж, на войне как на войне. И как ни хотелось бы предотвратить конфликты, без них даже в условиях ограниченной коронавирусом аудитории, у «Спартака» с «Зенитом» вряд ли обойдется. Лишь бы не дошло до вопиющих эксцессов в столь непростое время.

У Дзюбы, кстати, в последних шести матчах РПЛ против красно-белых – ноль голов. Правда, в этом году он «Спартаку» все-таки забил, но не в чемпионате, а в полуфинале Кубка России. Отличился тогда и Александр Соболев, который сейчас не имеет стабильного места в стартовом составе, но на поле совершенно точно выйдет (минимум на замену, ведь Алексадр Кокорин опять выбыл - из-за мышечной травмы). Вот и посмотрим, помирились ли на самом деле два форварда-гренадера. В кубковом полуфинале они чуть не подрались, а больше с тех пор не пересекались. И хотя мы видели их дружелюбное совместное фото в сборной, новая стычка Дзюбы и Соболева не исключена. Это же «Спартак» - «Зенит». Здесь пленных не берут.