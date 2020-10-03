ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Будет ли новая стычка Дзюбы и Соболева в матче «Спартак» – «Зенит»? Интриги 10-го тура РПЛ
03 октября 09:04
автор: Иван Сергеев

Будет ли новая стычка Дзюбы и Соболева в матче «Спартак» – «Зенит»? Интриги 10-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.

КТО УЙДЕТ НА ПЕРЕРЫВ ЛИДЕРОМ?

Перед уходом чемпионата на перерыв, связанный с Лигой наций, календарь приготовил болельщикам роскошное футбольное блюдо – встречу двух самых популярных команд страны, которые, к тому же, набрали после девяти туров равное количество очков и делят лидерство. Специально такое не придумаешь, но ведь срослось же!

Символично, что «Спартак» и «Зенит» делегировали в национальную команду по пять человек. И каждый из сборников наверняка постарается показать 3 октября максимум на глазах у Станислава Черчесова. В первую очередь это касается Ильи Кутепова, неожиданно уверенно вернувшегося в защиту красно-белых. От его действий против мощного нападения питерцев, которое в прошлом туре наколотило шесть мячей «Уфе», зависит очень много.

Точно не будет проблем с настроем у Артема Дзюбы, который имеет к своему родному клубу особые счеты. После хет-трика в ворота уфимцев он обещал болельщикам «зрелище». Фанаты «Спартака» наверняка ответят Дзюбе очередной нецензурщиной. А еще, по информации ряда источников, на трибуны могут пронести несогласованный с РПЛ баннер с оскорблениями в адрес руководства сине-бело-голубых.

Что ж, на войне как на войне. И как ни хотелось бы предотвратить конфликты, без них даже в условиях ограниченной коронавирусом аудитории, у «Спартака» с «Зенитом» вряд ли обойдется. Лишь бы не дошло до вопиющих эксцессов в столь непростое время.

У Дзюбы, кстати, в последних шести матчах РПЛ против красно-белых – ноль голов. Правда, в этом году он «Спартаку» все-таки забил, но не в чемпионате, а в полуфинале Кубка России. Отличился тогда и Александр Соболев, который сейчас не имеет стабильного места в стартовом составе, но на поле совершенно точно выйдет (минимум на замену, ведь Алексадр Кокорин опять выбыл - из-за мышечной травмы). Вот и посмотрим, помирились ли на самом деле два форварда-гренадера. В кубковом полуфинале они чуть не подрались, а больше с тех пор не пересекались. И хотя мы видели их дружелюбное совместное фото в сборной, новая стычка Дзюбы и Соболева не исключена. Это же «Спартак» - «Зенит». Здесь пленных не берут.

Когда президента РФС Александра Дюкова спросили, чего он ждет от суперматча в первую очередь, он ответил: лишь бы не было ключевых судейских ошибок. Этот наказ призваны исполнить Павел Кукуян и его видеоассистент Сергей Карасев. По именам бригада замечательная. Но справятся ли арбитры с давлением? Увидим в субботу.

В любом случае, лидером на перерыв уйдет либо «Зенит», либо «Спартак». А будет ли это лидерство совместным или единоличным, ответит игра. Статистика вроде бы в пользу Сергея Семака. Он во главе питерского клуба красно-белым не проигрывал (две ничьи, три победы). У Доменико Тедеско, наоборот, два поражения в двух матчах с питерцами. Но что значит статистика для таких великих противостояний? Ровным счетом ничего, как верно заметил Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту».

СЫГРАЕТ ЛИ ГЛУШАКОВ ПРОТИВ «ЛОКОМОТИВА»?

Накануне тура контракт с «Химками» заключил Денис Глушаков. И дебют суперветерана за подмосковный клуб может прийтись на матч с командой, где он когда-то начинал. Химчане после первой за 11 лет победы в РПЛ (1:0 над «Динамо») находятся на подъеме. Для их нового главного тренера Игоря Черевченко «Локо» - тоже особенный соперник. В Черкизове он и играл, и тренировал. Так что в воскресенье, 4 октября, команду Марко Николича ждет серьезнейшая проверка. Туром ранее красно-зеленые неожиданно победили ЦСКА – теперь нужно доказать, что всплеск в игре Федора Смолова сотоварищи не был эпизодом.

Денис Глушаков и главный тренер «Химок» Игорь Черевченко.

КАКОЙ ПРЕДСТАНЕТ АТАКА «РОСТОВА» БЕЗ ШОМУРОДОВА?

Ростовчане провернули громкий трансфер, продав за 9 миллионов евро Элдора Шомуродова в «Дженоа». Нельзя сказать, что узбекский нападающий много забивал. В 2020 году у него всего два гола (один – в проигранном хайфскому «Маккаби» матче квалификации Лиги Европы)… Тем не менее, Шомуродов имел стабильное место в составе. А имя себе сделал на старте прошлого сезона, когда поражал ворота почти в каждом туре.

Других форвардов такого плана в распоряжении Валерия Карпина нет. В воскресенье против «Сочи» на острие, видимо, сыграет Дмитрий Полоз. И стилистически это будет совсем другая атака. А налаживать нападение Карпину необходимо. Нельзя же рассчитывать исключительно на бомбардирские подвиги японского полузащитника Кэнто Хасимото. Не исключено, все «патроны» он уже расстрелял.

Элдор Шомуродов тепло попрощался с Ростовом-на-Дону перед отъездом в Геную.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анна Щербакова рассказала, что очень хочет принять участие в Олимпийских играх.Мусаев о жеребьёвке Лиги чемпионов: мы не собираемся останавливаться на достигнутомСемак о жеребьёвке Лиги чемпионов: итог мог быть как лучше, так и хужеС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Александр Мостовой: «Зениту» надо помнить, что у «Спартака» сейчас залетает всё
Александр Мостовой: «Зениту» надо помнить, что у «Спартака» сейчас залетает всё
Бывший нападающий сборной России ждет в 10-м туре РПЛ классного футбола в исполнении двух лидеров чемпионата.
03.10.2020 09:23
Футбол
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
Финал «Двух Д». Борьбы «Лейкерс» с «Майами» нет – только Джеймса с Дэвисом за приз MVP
Финал «Двух Д». Борьбы «Лейкерс» с «Майами» нет – только Джеймса с Дэвисом за приз MVP
Второй матч финальной серии плей-офф НБА, как и первый, завершился уверенной победой «Лос-Анджелес Лейкерс» над «Майами Хит». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис вдвоем набрали 65 очков.
03.10.2020 09:13
Баскетбол
автор: Лев Тигай
Будет ли новая стычка Дзюбы и Соболева в матче «Спартак» – «Зенит»? Интриги 10-го тура РПЛ
Будет ли новая стычка Дзюбы и Соболева в матче «Спартак» – «Зенит»? Интриги 10-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
03.10.2020 09:04
автор: Иван Сергеев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
03.10.2020 08:43
Футбол
автор: Иван Сергеев
От «Краснодара» в Лиге чемпионов ждут зрелищного футбола
От «Краснодара» в Лиге чемпионов ждут зрелищного футбола
Спустя сутки после жеребьевки Лиги чемпионов не утихают прогнозы и споры о том, как будут играть против выпавших им соперников «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
02.10.2020 23:55
Футбол
33 несчастья на глазах 933 зрителей. «Химки» начали Евролигу с домашнего поражения
33 несчастья на глазах 933 зрителей. «Химки» начали Евролигу с домашнего поражения
Первый матч Евролиги-2020/21, состоявшийся в России, завершился не в пользу нашей команды: «Химки» с разницей в два очка проиграли греческому «Панатинаикосу».
02.10.2020 22:57
Баскетбол
автор: Лев Тигай
Андрей Червиченко: ЦСКА досталась сладкая группа. До весны также должны дожить «Зенит» и «Краснодар»
Андрей Червиченко: ЦСКА досталась сладкая группа. До весны также должны дожить «Зенит» и «Краснодар»
Бывший президент «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о жребии, выпавшем российским клубам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
02.10.2020 16:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
Доменико Тедеско: Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за мышечной травмы. Это не рецидив
Доменико Тедеско: Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за мышечной травмы. Это не рецидив
Главный тренер «Спартака» рассказал о подготовке к центральному матчу 10-го тура РПЛ, который пройдет 3 октября в Москве.
02.10.2020 15:27
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Рейтинг наездов. «Тотализатор» в «Ак Барсе», «нулёвый» Геркус и «бездонный» Дзюба
Рейтинг наездов. «Тотализатор» в «Ак Барсе», «нулёвый» Геркус и «бездонный» Дзюба
Судя по всему, эпидемия коронавируса прямым образом отражается на психике общества. С ростом числа заболевших обострились «наезды» в спортивном мире. И наш хит-парад вернулся.
02.10.2020 12:46
Хроника
Уход на пенсию Лундквиста Панарин отпраздновал парой шикарных дошираков
Уход на пенсию Лундквиста Панарин отпраздновал парой шикарных дошираков
«Рейнджерс» наконец-то выкупили контракт 38-летнего ветерана, а Хлебушек продолжает резвиться в соцсетях.
02.10.2020 12:23
Хоккей
автор: Виталий Славин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика