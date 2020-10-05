Октябрьский переворот. За российским футбольным золотом в кои-то веки выстроилась целая очередь

В итоге динамовцы завершили треть турнира, как и весь прошлый чемпионат, на шестом месте, отставая на 4 очка от первого. Но тренера своего выгнали. Почему? Потому что сильны амбиции руководства клуба, которые простираются куда дальше сегодняшних позиций. В Новикове разуверились после грузинского провала в Лиге Европы и внеплановой осечки в Химках. Очевидно посчитали, что неплохой он специалист, но не орел. А динамовские боссы хотят летать высоко. Так что если угадают с новым тренером, не стоит исключать их из претендентов на медали. Тем более что играть им только на внутренней арене.

Это тревожный звонок не только для «Краснодара». С такой же проблемой столкнутся все наши участники еврокубков, у кого есть амбиции по поводу удачного выступления на международной арене. Играть два непроходных матча в неделю команды РПЛ пока не слишком приучены, так что с учетом чрезвычайной плотности вверху турнирной таблицы преимущество в гонке за медалями и местами в еврокубках получают те, кто в них не участвуют или уже выбыл из борьбы. Как то же «Динамо».

Свежеиспеченный участник группового турнира Лиги чемпионов «Краснодар» как раз славится своей атакой (18 мячей, второй результат после «Зенита»), но против динамовской обороны был бессилен. «Быкам», похоже, не хватило сил и эмоций, которые они оставили на неделе в Греции в игре с клубом ПАОК за выход в группу ЛЧ. Лидеры команды Мурада Мусаева были не в лучшем тонусе, и всех по ходу матча пришлось заменить.

Вряд ли «и.о.» смог серьезно повлиять на подготовку команды к игре 10-го тура – времени для этого просто не было. «Динамо» безусловно победило «Краснодар» на багаже Новикова, который сумел поставить очень хорошую игру в обороне. С начала сезона в шести домашних встречах бело-голубые пропустили один гол. И тот с пенальти от «Рубина» при судействе «с душком» в сторону команды Леонида Слуцкого . А всего у них пять пропущенных мячей, и это абсолютно лучший показатель в лиге. Проблемы были прежде всего в играх со слабыми. «Динамо» не умеет взламывать чужую оборону, а играть вторым номер получается у них замечательно. Так было в недавней игре с «Зенитом» (1:0). И вот новая победа над одним из ведущих наших клубов.

В воскресенье, 4 октября, завершился 10-й тур чемпионата России. Пройдена треть пути, а интрига на удивление живенькая. Девятую команду – «Рубин» - отделяет от дуэта лидеров «Зенита» и «Спартака» всего 6 очков. Вровень с казанцами идет «Краснодар», проигравший в воскресенье на выезде «Динамо» - 0:2. Бело-голубые проводили первый матч после отставки главного тренера Кирилла Новикова , а командой руководил в качестве «и.о.» Александр Кульчий . Получилось очень даже неплохо, но поговаривают, что тренера москвичам уже подыскали, так что Кульчия не оставят. Главный кандидат – Сандро Шварц, ранее возглавлявший клуб бундеслиги «Майнц». Он протеже спортивного директора «Динамо» Желько Бувача , который, напомним, был помощником у Юргена Клоппа долгие годы. Того самого Клоппа, который только что получил с «Ливерпулем» семь голов от «Астон Виллы»...

Так же, как и «Спартаку», который сегодня видится наряду с «Зенитом» основным претендентом на чемпионство. Хотя перед стартом сезона такой расклад казался фантастикой. Однако Доменико Тедеско после неудачи прошлого сезона сумел перенастроить спартаковский организм нужным образом, и команда перестала дарить очки слабейшим по классу. Леонид Федун обещает тренеру хороших новичков для усиления, и если сдержит слово (купить-то купит, но каких?), то красно-белые точно будут в золотой гонке.

Потому как «Зениту» очень важно сдержать обязательства, чтобы снова не оказаться на дне своей группы в Лиге чемпионов. Это, конечно, понты, но от своих высказываний никуда не денешься. Не надо было растопыривать пальцы веером, пока слова не подкреплены делами. Хорошей скамейки для удачной игры в РПЛ и ЛЧ у команды на сегодняшний момент нет. Зато есть притязания на успешное выступление в обоих турнирах. Однако, судя по игре чемпиона России в последних турах, запас прочности иссякает на глазах. Играет команда на морально-волевых. Связка Артем Дзюба – Сердар Азмун уже не так ярка и эффективна, а главная надежда бразилец Малком своих авансов не оправдывает. Да, он один из лучших в составе дружины Сергея Семака, но не способен в одиночку тащить команду.

Зыбкое преимущество, которое клуб из Санкт-Петербурга получил на старте сезона, потеряно, а с учетом скорого открытия второго фронта проблемы в премьер-лиге, как видится, будут только нарастать. «Зенит» разбазаривает психологическое превосходство над конкурентами, они почувствовали, что чемпион сдает, и заиграли мускулами.

Причем, что отрадно для болельщиков, которые давно соскучились по настоящей интриге, преследователей у дуэта как никогда много. Даже «Рубин» Слуцкого нельзя недооценивать. Не говоря уже о ЦСКА и «Локомотиве». Марко Николич с каждой неделей начинает нравится все больше. Несмотря на весь негативный фон, который преследует клуб после увольнения Юрия Семина, совпавшего с приходом серба, на его лице ни тени сомнений. Он постепенно строит свою команду, умудряясь всякий раз справляться с очень серьезными проблемами.

Потеряв практически всю полузащиту, красно-зеленые не только не сломались, но включились в гонку за первые места. На перерыв они ушли с победой над «Химками», за которые в воскресенье дебютировал Денис Глушаков. Экс-капитан чемпионского «Спартака» мог оказаться в «Локо», но не срослось. Однако железнодорожники без усиления вряд ли останутся. Если состоятся анонсированные рядом источников трансферы Далера Кузяева и Зе Луиша, они еще способны поспорить за лигочемпионское место.

В нынешней ЛЧ шансов на выход в плей-офф у «Локомотива», давайте честно признаемся, нет. «Бавария» с «Атлетико» свои деньги не отдадут. А «Зальцбург» - конкурент россиян за третье место. Что-то подсказывает, что в Черкизове не станут растрачивать свои силы на грандов, сосредоточившись на внутреннем первенстве и соперничестве с австрийцами в группе. Если «Локо» так и поступит, это, конечно, будет немного цинично, но зато практично.

Правда, пока Николич даже не в четверке, уступает очко «Сочи», который замыкает первый квартет. Но после паузы на матчи сборных играть »Локо» две домашние встречи с аутсайдерами РПЛ – «Уфой» и «Ротором», что наверняка укрепит положение серба и его команды. Что до «Сочи», то это еще один клуб, свободный от евродел. Выступление южан на старте чемпионата – главная сенсация с приставкой плюс. Они идут нога в ногу с ЦСКА, забили 17 мячей – на один больше, чем армейцы и «Спартак». 10-й тур завершили победой над «Ростовом» Валерия Карпина (4:2), который пока идет в «группе преследователей», но как-то не впечатляет.

Дубль в матче на счету Антона Заболотного. Форвард дончан никому, кроме «Ростова», больше одного не забивал. В летнюю доигровку он положил два «детскому саду», когда гости приехали в Сочи полуюниорским составом из-за эпидемии в основной команде. А в воскресенье два Заболотный забил уже основе «Ростова». Причем один из голов стал настоящим шедевром – через себя, ножницами.

Владелец клуба Борис Ротенберг под впечатлением от победы и увиденного даже заявил после матча, что наш футбол – никакое не дно. Глядя на турнирную таблицу с ее «октябрьским переворотом», об этом действительно начинаешь задумываться. А может, на самом деле не так плох российский футбол?

Или же это нам только померещилось, пока не начались настоящие европейские сражения?

Турнирная таблица РПЛ