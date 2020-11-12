«Так кататься в 13 лет – что-то невероятное». Шахрай – о выступлении Софьи Акатьевой

Чемпион мира Сергей Шахрай – о выступлении юниорок.

- Софья Акатьева показала потрясающую произвольную программу. И получила за нее заслуженно высокие оценки, что позволило ей с солидным отрывом занять первое место. Тренирует Софью Этери Тутберидзе.

Акатьева первой в мире исполнила в одной программе тройной аксель и два четверных, причем один четверной тулуп был в каскаде с двойным тулупом. И все это она выполнила идеально – легко, играючи, на высоком уровне. Это что-то невероятное!

Тройной аксель в одной программе с четверными прыжками пока никто в мире еще не исполнял. Плюс в короткой программе Софья исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом! Этого тоже пока никто из девочек не делал.

Правда, в конце она упала с тройного лутца. Видимо, слишком много сил потратила на первую половину. Но это падение никак не может смазать впечатление от выступления Софьи. И что интересно, эта потрясающая девочка была недовольна своим прокатом.