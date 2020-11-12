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«Так кататься в 13 лет – что-то невероятное». Шахрай – о выступлении Софьи Акатьевой
12 ноября 17:36
автор: Юрий Волохов

«Так кататься в 13 лет – что-то невероятное». Шахрай – о выступлении Софьи Акатьевой

Сегодня на проходящем в Казани 4-м этапе Кубка России завершили выступление юниорки. Потрясающую произвольную программу показала 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева.  

Чемпион мира Сергей Шахрай – о выступлении юниорок.

- Софья Акатьева показала потрясающую произвольную программу. И получила за нее заслуженно высокие оценки, что позволило ей с солидным отрывом занять первое место. Тренирует Софью Этери Тутберидзе.

Акатьева первой в мире исполнила в одной программе тройной аксель и два четверных, причем один четверной тулуп был в каскаде с двойным тулупом. И все это она выполнила идеально – легко, играючи, на высоком уровне. Это что-то невероятное!

Тройной аксель в одной программе с четверными прыжками пока никто в мире еще не исполнял. Плюс в короткой программе Софья исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом! Этого тоже пока никто из девочек не делал.

Правда, в конце она упала с тройного лутца. Видимо, слишком много сил потратила на первую половину. Но это падение никак не может смазать впечатление от выступления Софьи. И что интересно, эта потрясающая девочка была недовольна своим прокатом.

И важно отметить: что Софья не только освоила сложные прыжки, но и прекрасно катается. У нее замечательные дорожки, вращения. Добавьте сюда высокий артистизм – получаем готовую фигуристку, способную побеждать на самом высоком уровне в свои 13 лет.

Пару слов о 12-летней Веронике Жилиной, ставшей второй. Она выполнила хорошо один четверной, со второго упала. Пока главные козыри Вероники – прыжки. В катании она уступает Акатьевой, поэтому над остальным компонентами ей еще нужно работать.

И в заключение – о третьем призере Алине Горбачевой. Мне понравилось ее грамотное катание, Алина хорошо обучена.

С ней работает молодой тренер Софья Федченко. Хочется поздравить ее с успешным выступлением ученицы. При этом в Казани выступала еще одна подопечная Федченко - Камилла Нелюбова.

Кубок России. 4-й этап. Казань

Юниорки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева – 231,44.

2. Вероника Жилина – 197,45.

3. Алина Горбачёва – 193,68

4. Елизавета Осокина – 182,28.

5. Наталья Лагутова – 180,50.

6. Дарья Садкова – 173,88.

7. Мария Дмитриева – 170,09.

8. Полина Плахотная – 168,86.

9. Мария Новикова – 167,92.

10. Камилла Нелюбова – 164,20.

источник: «Советский спорт»
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