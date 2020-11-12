«Так кататься в 13 лет – что-то невероятное». Шахрай – о выступлении Софьи Акатьевой

Чемпион мира Сергей Шахрай – о выступлении юниорок.
- Софья Акатьева показала потрясающую произвольную программу. И получила за нее заслуженно высокие оценки, что позволило ей с солидным отрывом занять первое место. Тренирует Софью Этери Тутберидзе.
Акатьева первой в мире исполнила в одной программе тройной аксель и два четверных, причем один четверной тулуп был в каскаде с двойным тулупом. И все это она выполнила идеально – легко, играючи, на высоком уровне. Это что-то невероятное!
Тройной аксель в одной программе с четверными прыжками пока никто в мире еще не исполнял. Плюс в короткой программе Софья исполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом! Этого тоже пока никто из девочек не делал.
Правда, в конце она упала с тройного лутца. Видимо, слишком много сил потратила на первую половину. Но это падение никак не может смазать впечатление от выступления Софьи. И что интересно, эта потрясающая девочка была недовольна своим прокатом.
И важно отметить: что Софья не только освоила сложные прыжки, но и прекрасно катается. У нее замечательные дорожки, вращения. Добавьте сюда высокий артистизм – получаем готовую фигуристку, способную побеждать на самом высоком уровне в свои 13 лет.
Пару слов о 12-летней Веронике Жилиной, ставшей второй. Она выполнила хорошо один четверной, со второго упала. Пока главные козыри Вероники – прыжки. В катании она уступает Акатьевой, поэтому над остальным компонентами ей еще нужно работать.
И в заключение – о третьем призере Алине Горбачевой. Мне понравилось ее грамотное катание, Алина хорошо обучена.
С ней работает молодой тренер Софья Федченко. Хочется поздравить ее с успешным выступлением ученицы. При этом в Казани выступала еще одна подопечная Федченко - Камилла Нелюбова.
Кубок России. 4-й этап. Казань
Юниорки. Итоговое положение
1. Софья Акатьева – 231,44.
2. Вероника Жилина – 197,45.
3. Алина Горбачёва – 193,68
4. Елизавета Осокина – 182,28.
5. Наталья Лагутова – 180,50.
6. Дарья Садкова – 173,88.
7. Мария Дмитриева – 170,09.
8. Полина Плахотная – 168,86.
9. Мария Новикова – 167,92.
10. Камилла Нелюбова – 164,20.