Станет ли Льюис королем в Стамбуле? Топ-5 интриг «Гран-при Турции»

ВОЗЬМЕТ ЛИ ЛЬЮИС ТИТУЛ?

Хэмилтон уже превзошел Михаэля Шумахера по количеству побед в «Гран-при». Дело осталось за малым – догнать великого немца по титулам. Сложно сказать, что должно помешать Льюису стать вторым семикратным чемпионом в истории. Уже понятно, что это звание от него никуда не денется. Но официально оформить победу в сезоне британец может прямо сейчас – в воскресенье.

Для этого ему надо не проиграть Валттери Боттасу более 8 очков. То есть, достаточно стать вторым, если напарник не покажет лучший круг – в этом случае даже победа финна ничего не изменит. Либо стать вторым с лучшим кругом. Если Боттас не попадет в топ-6, Льюис может и вовсе не финишировать. Подробные расклады здесь, но суть ясна – не стать чемпионом Хэмилтону сложнее, чем стать. Конечно, случается всякое, гонки есть гонки – тот же рекорд Шумахера по победам Льюис мог повторить уже в Сочи, но нарвался на двойной штраф и вынужден был ждать еще 2 недели до «Гран-при Айфеля». Тем не менее, вряд ли история повторится.

С огромной долей вероятности в воскресенье, на «Гран-при Турции» Хэмилтон официально станет семикратным.

ЧТО ПОКАЖЕТ КВЯТ?

Под Даниилом Квятом очень сильно шатается стул – он может вылететь из «Формулы-1» уже этой зимой и, вероятно, проводит последние гонки в карьере. Но шанс остаться еще есть, в том числе – в «Альфа Таури». Во-первых, вероятный приемник уфимца – японец Юки Цунода – может не получить суперлицензию, если провалит последние гонки в Ф2. А во-вторых, сам Квят еще в состоянии убедить руководство, что его рано списывать со счетов.

Предыдущий этап – «Гран-при Эмилии-Романьи» - стал для россиянина лучшим в этом сезоне и лучшим за последний год. Даниил впервые с Мексики-2019 попал в финал квалификации, а в гонке финишировал четвертым, едва не поднявшись на подиум. Его суперобгоны после рестарта ближе к концу заезда стали ярчайшим украшением уик-энда в Имоле. Квят показал, что в хороших условиях и при грамотной тактике еще готов и может показывать результат. Осталось закрепить успех, и начинать надо прямо сейчас - в Стамбуле.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ФЕТТЕЛЬ?

В смысле, он никуда не уходил, но за последние семь гонок Феттель лишь дважды попадал в очки, да и то – на 10-е место. В «Феррари» даже не пытаются работать на прежнего лидера, который вскоре покинет команду, но очевидно – результаты Себа не соответствуют его уровню. В чем главная причина – в плохой работе «конюшни» или в самом пилоте – сказать сложно. Но вряд ли немец совсем опустил руки и готов проститься со «Скудерией» на столь минорной ноте.

При этом именно Феттель выиграл последний «Гран-при Турции» - в 2011 году. И мог бы выиграть за год до этого, если бы тогда не столкнулся с партнером по команде – Марком Уэббером (тот эпизод стал одним из ярчайших в сезоне). То есть, со стамбульской трассой Себ дружит и ладит. Осталось конвертировать это сейчас в очки. А, может, и в подиум.

ОПРАВИТСЯ ЛИ АЛБОН?

Месяц назад Кристиан Хорнер – босс «Ред Булла» - заявил, что ближайшие гонки станут определяющими для Алекса Албона. Он провалил обе – ни в Портимао, ни в Имоле не смог попасть в очки, надопускал ошибок (один лишь разворот на ровном месте две недели назад чего стоит!) и вновь невыразительно смотрелся на фоне Ферстаппена. Уже понятно, что тайцу дадут доехать сезон до конца, но вот продлят ли с ним контракт – вопрос из вопросов. Причем речь идет не только о возможном переводе в «Альфа Таури», а об увольнении вообще. Возможно, у Алекса еще есть шанс остаться в «Ред Булле», но надо показывать что-то особенное, а гонок осталось немного. Пока похоже, что Албон не держит удар и не справляется с прессингом. Но вдруг именно в Турции он сможет доказать обратное?

КТО ВЫЙДЕТ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ?

Командный зачет уже выиграл «Мерседес». Со вторым местом тоже все понятно – оно за «Ред Буллом». Но за третью позицию в Кубке конструкторов идет ожесточенная борьба! Шутка ли – за четыре этапа до окончания сезона сразу три «конюшни» разделяет лишь… 1 очко! У «Рено» - 135, у «Макларена» и «Рейсинг Пойнта» - по 134. Следить за битвой гонщиков этих команд куда интереснее, чем за битвой за титул. Причем, каждый уик-энд проходит по-разному, выводя в фавориты то одних, то других. Противостоянии французской «конюшни» с двумя британскими – одна из немногих интриг в этом году. А интересная, обгонная конфигурация трека в «Стамбул-Парке» может поспособствовать яркой борьбе.