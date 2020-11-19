Уход Феттеля из «Феррари», возвращение Алонсо в «Рено». Составы команд на сезон-2021. Часть II

Тем не менее, перетирать эту тему особого смысла нет. В пару к Леклеру, имеющему пятилетний контракт, решили пригласить Карлоса Сайнса . По слухам, велись переговоры с Риккардо, но что-то не срослось (возможно, не сошлись в вопросе зарплаты). Так что в Маранелло предпочли другого выпускника «молодежки» «Ред Булла». Сейчас, глядя на форму итальянской команды, Сайнс вряд ли приходит в восторг от предстоящего дебюта за рулем алого болида. Но прессе продолжает заявлять, что его это не пугает. Мол, он всю жизнь мечтал попасть в «Феррари» и рад, что мечта вот-вот сбудется. Другой вопрос, как Карлос будет смотреться на фоне того же Леклера, если даже сейчас уступает монегаску по очкам, хотя «Макларен» выглядит явно быстрее машин «Скудерии». На то, чтобы доказать, что в Маранелло не ошиблись с выбором, у сына экс-чемпиона мира по ралли будет два года – ровно на столько рассчитан его первый контракт.

«Феррари» первой запустила волну переходов, еще в апреле объявив о расставании с Феттелем. Что, кстати, стало сюрпризом для всех – похоже, и для самого Себастьяна. Не то, чтобы немец рассчитывал на новый контракт (хотя признавался, что был морально готов на сокращение зарплаты и т.д.). Все-таки, слишком очевидной была ставка на Шарля Леклера , и вряд ли Феттеля это устраивало. Но все же он не думал, что с ним расстанутся вот так – в одностороннем порядке, посредством простого звонка и даже до первых гонок сезона. Пилот, отдавший команде пять лет и принесший немало побед (пусть и не принесший все же титул) мог рассчитывать на большее уважение.

Напомним, все команды расставлены согласно их текущему положению в Кубке конструкторов. Мы начали с последней, 10-й позиции, и в прошлый раз поговорили про «Уильямс», «Хаас», «Альфа Ромео» и «Альфа Таури» . Сегодня речь пойдет о трех «конюшнях» среднего эшелона где, внезапно, оказалась «Феррари».

Пятилетний план «Рено» по возвращению в борьбу за титул уже провалился. Весной ходили слухи, что французский концерн на фоне общего финансового кризиса и урезания расходов на 2 миллиарда евро в год может вовсе прикрыть команду, не приносящую особых успехов. К счастью, до этого не дошло. И даже более того – «конюшню» продолжают активно развивать, а зимой ее ждет ребрендинг. С сезона-2021 она будет называться «Альпин» - в честь спортивного бренда компании. Ну и главное – в нее вернется легенда команды, тот человек, с чьим именем связаны последние чемпионства «Рено». Речь, конечно, о Фернандо Алонсо.

Впрочем, приглашение испанца стало отчасти вынужденной мерой. Сириль Абитебуль рассчитывал на Риккардо, но Дэн решил уйти в «Макларен», чем сильно разозлил руководство. Найти ему замену теоретически могли среди собственной молодежи – в программу «Рено» входят китаец Гуанью Чжоу и датчанин Кристиан Лундгор, уверенно выступающие в «Формуле-2». Оба не без оснований могли рассчитывать на приглашение в главную команду. Но Абитебуль посчитал, что лучше вернуть ветерана. В конце концов, Алонсо - это громкое имя, под которое и денег дадут, и интерес болельщиков к «Рено» резко повысится! Плюс, очевидно, многие верят, что даже в 40 лет и после трехлетнего отсутствия в первой «Формуле» Фернандо все еще способен гонять на высшем уровне.

С позицией второго пилота все ясно – им остается Эстебан Окон. Правда, недавно пошли слухи, что в «Рено» недовольны результатами гонщика. Окон когда-то побеждал Ферстаппена в «Формуле-3» и считался примерно таким же талантливым, как и Макс. Но на деле оказался не готов на равных бороться с Риккардо, плюс часто допускает обидные ошибки. Были предположения, что команда попробует заполучить Пьера Гасли – другого француза (что, видимо, важно для французской «конюшни»), который в нынешнем сезоне как раз выглядит очень мощно! Но Пьера продлили в «Альфа Таури» - и вряд ли вопреки его воле. Так что Окон останется еще на год. И очень интересно посмотреть, как Эстебан будет выглядеть на фоне Алонсо.

«МАКЛАРЕН»

Команда из Уокинга одной из первых объявила состав на будущий год, хотя сделала это несколько вынуждено. Зак Браун был не против сохранить текущую пару пилотов, но Карлос Сайнс еще весной принял предложение «Феррари» (знал бы он, в какой форме окажется «Скудерия»!), так что пришлось искать замену. Правда, поиски прошли быстро, и «Макларен» выманил из «Рено» Даниэля Риккардо. Австралийца явно не устраивали темпы прогресса французской команды (хотя, опять же, в этом сезоне она явно прибавила больше, чем он рассчитывал), и скорость оранжевых машин показалась ему предпочтительнее. Тем более, что в будущем сезоне «Макларен» перейдет на моторы «Мерседес» и по идее станет только быстрее.

Партнером Дэна будет Ландо Норрис – один из самых талантливых юных гонщиков, который в первой гонке этого чемпионата уже поднялся на подиум, а сейчас идет вровень с более опытным Сайнсом, деля с ним равенство и по очкам, и по выступлениям в квалификациях. Англичанину в прошлую пятницу исполнился лишь 21 год, и в Уокинге на него долгосрочные планы. Впрочем, как и на Риккардо. Скорее всего, состав «Макларена» не поменяется как минимум до сезона-2023.