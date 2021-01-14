До Гретцки 188 шайб. И 307 матчей? Какие высоты будет штурмовать Овечкин в новом сезоне НХЛ

39 отобранных пандемией игр в переводе на овечкинскую скорость означают 23 шайбы, которые он мог бы забить, если бы хоккей не останавливался. Они могут в итоге оказаться решающими в погоне. Олимпийский чемпион-1992 защитник Дарюс Каспарайтис даже предположил, что «боги хоккея не дают Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки». Но, как говорится, на Всевышнего надейся, а сам не плошай. Думается, именно этим девизом и будет руководствоваться Ови, который вскоре отправится за своим десятым Ришаром – призом лучшему снайперу НХЛ.

Но Овечкину уже 35, для «крайка» возраст немаленький. Вряд ли стоит предполагать, что он способен будет выдержать столь же высокий темп в 39. Но в то же время нет повода пока сомневаться в физической форме Александра, тем более что судьба хранила его от травм на протяжении карьеры. За все время выступлений за океаном он пропустил 17 игр из-за повреждений. Куда больше отнял у него коронавирус. В прошлом сезоне форвард не доиграл 13 матчей из-за остановки сезона, плюс 26 игр были вычеркнуты из нового расписания в связи с поздним стартом нового чемпионата. Нет гарантии, что и 56 матчей будут сыграны в 2021-м. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже говорит о том, что лига готова к остановкам и переносам.

До Гретцки осталось 188 шайб. Средняя результативность Александра – 0,613 гола за игру. Если он не сбросит обороты и будет штамповать голы в том же темпе, то сможет добраться до канадца через 307 матчей. Вычитаем из этого количества 56 матчей предстоящего сезона – и останется 251 игра. При традиционной норме в 82 игры за сезон – чуть более трех полных регулярных чемпионатов. То есть при сохранении темпа предыдущих лет и хорошем здоровье, главной русской суперзвезде потребуется не менее четырех сезонов до достижения показателя 894 гола.

Как всегда, главное внимание будет приковано к капитану «столичных» Александру Овечкину, одному из ярчайших снайперов в истории. Его погоня за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярке – 894 шайбы – одно из самых забавных увлечений для болельщиков и экспертов в последние годы. Шоу будет продолжаться на радость многочисленным поклонникам таланта россиянина. А особенно тем, кто давно мечтает, чтобы легендарного канадца подвинули с трона. Путь к нему он проложил в 80-е, когда в лиге не играл весь цвет мирового хоккея.

На очереди Гартнер, Эспозито и Дионн

Помимо Гретцки, впереди российской звезды еще шестеро. Овечкин пока восьмой в списке самых успешных голеадоров НХЛ. За прошлый сезон Александр поднялся на пять позиций. Его 48 шайб в регулярке-2019/20 позволили ему опередить Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694). Одно перечисление этих имен приводит в трепет. Каких звезд недалекого прошлого превзошел капитан «Кэпиталз»!

Прогнозы дают Овечкину в укороченном сезоне 30-35 шайб. По сути, они повторяют простую формулу, умножая количество матчей на среднюю голевую результативность хоккеиста. Если темп будет выдержан, а травмы обойдут форварда стороной, то уже к маю он может обойти еще как минимум троих: Майка Гартнера, который всего в двух голах от Александра (708), Фила Эспозито (717) и Марселя Дионна (731). 35 шайб в регулярке-2021 позволят сравняться с еще одной легендарной личностью – Бреттом Халлом (741).

Яромир Ягр (766) Овечкину в этом сезоне точно не по зубам. 60 шайб в усеченном сезоне, конечно же, не забить. Этой отметки Александр Великий всего раз достигал за предыдущие полтора десятка лет, выбив в сезоне-2007/08 65 шайб. Но то – за 82 игры. За четыре последних чемпионата лишь раз была достигнута отметка в 51 гол, так что губы раскатывать нечего в надежде на то, что Алекс разразится какой-то фантастической продуктивностью.

Выше Ягра лишь двое. Горди Хоу (801) и Гретцки. Но это цель точно не на ближайшую перспективу. Оно, может, и к лучшему. Есть время насладиться величайшей погоней в истории современного хоккея.

Овечкин должен побить в 2021-м рекорд по голам в большинстве

На что точно может замахнуться Овечкин уже в нынешней регулярке, так это на рекорд по голам в большинстве. У него сейчас 260 шайб при розыгрыше лишнего, больше только у Бретта Халла (265) и Дэйва Андрейчука (274). 14 раз забить в большинстве – непростая, но все же посильная задача.

Сложнее будет с победными голами. Их у Александра – 110 за 15 лет. В среднем 7 с хвостиком шайб за сезон. У ближайшей цели – Эспозито – 118, и эта задача в принципе решаемая. Но зависит не только от формы самого Овечкина, но и игры всей команды. Полетит «Кэпиталз» вперед без остановки с новым тренером Питером Лавиолеттом, как знать, может и Хоу с его 121 победным голом не устоит в уже в 2021-м. Ягр (135) точно пока может чувствовать себя спокойно.

По голам в овертаймах Овечкин уже первый – 23. Из действующих фигур ближайший преследователь Сидни Кросби довольно далеко – 16 шайб. Но будет нелишним подстраховаться и увеличить отрыв. У Джонатана Тэйвза 15 голов, но ему всего 32. Он на три гола моложе россиянина. И, пожалуй, даже более опасен, чем Кросби.

Хет-триков у Овечкина 27. По этому показателю он пока восьмой, как и по голам. По 28 у Бобби Халла и Дионна, и их наш легионер обязан обходить в нынешнем сезоне. У Эспозито 32, за год такую фору не отыграешь. Ну а Гретцки точно не достать: 50 хет-триков в современном хоккее – просто немыслимые цифры.

По шайбам в пустые ворота Овечкин третий – 39. Всего на гол больше у словака Мариана Хоссы. Его, конечно, надо обходить. У Гретцки – 56. Пока далековато.

Наконец еще один рекорд, который может не устоять перед натиском Великой Восьмерки. По броскам за карьеру Овечкин идет на третьем месте – 5545. Это за 1152 матча, в среднем по 4,8 за игру. Нетрудно посчитать, что Ягра с его 5637 бросками Александр способен опередить к экватору предстоящего регулярного сезона. У лидера Рэя Бурка – 6209. Но ничего, через пару лет наступит и его очередь слезать с трона.