До Гретцки 188 шайб. И 307 матчей? Какие высоты будет штурмовать Овечкин в новом сезоне НХЛ

Догнать Гретцки при нынешнем темпе можно за 307 игр
Как всегда, главное внимание будет приковано к капитану «столичных» Александру Овечкину, одному из ярчайших снайперов в истории. Его погоня за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярке – 894 шайбы – одно из самых забавных увлечений для болельщиков и экспертов в последние годы. Шоу будет продолжаться на радость многочисленным поклонникам таланта россиянина. А особенно тем, кто давно мечтает, чтобы легендарного канадца подвинули с трона. Путь к нему он проложил в 80-е, когда в лиге не играл весь цвет мирового хоккея.
До Гретцки осталось 188 шайб. Средняя результативность Александра – 0,613 гола за игру. Если он не сбросит обороты и будет штамповать голы в том же темпе, то сможет добраться до канадца через 307 матчей. Вычитаем из этого количества 56 матчей предстоящего сезона – и останется 251 игра. При традиционной норме в 82 игры за сезон – чуть более трех полных регулярных чемпионатов. То есть при сохранении темпа предыдущих лет и хорошем здоровье, главной русской суперзвезде потребуется не менее четырех сезонов до достижения показателя 894 гола.
Но Овечкину уже 35, для «крайка» возраст немаленький. Вряд ли стоит предполагать, что он способен будет выдержать столь же высокий темп в 39. Но в то же время нет повода пока сомневаться в физической форме Александра, тем более что судьба хранила его от травм на протяжении карьеры. За все время выступлений за океаном он пропустил 17 игр из-за повреждений. Куда больше отнял у него коронавирус. В прошлом сезоне форвард не доиграл 13 матчей из-за остановки сезона, плюс 26 игр были вычеркнуты из нового расписания в связи с поздним стартом нового чемпионата. Нет гарантии, что и 56 матчей будут сыграны в 2021-м. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже говорит о том, что лига готова к остановкам и переносам.
39 отобранных пандемией игр в переводе на овечкинскую скорость означают 23 шайбы, которые он мог бы забить, если бы хоккей не останавливался. Они могут в итоге оказаться решающими в погоне. Олимпийский чемпион-1992 защитник Дарюс Каспарайтис даже предположил, что «боги хоккея не дают Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки». Но, как говорится, на Всевышнего надейся, а сам не плошай. Думается, именно этим девизом и будет руководствоваться Ови, который вскоре отправится за своим десятым Ришаром – призом лучшему снайперу НХЛ.
На очереди Гартнер, Эспозито и Дионн
Помимо Гретцки, впереди российской звезды еще шестеро. Овечкин пока восьмой в списке самых успешных голеадоров НХЛ. За прошлый сезон Александр поднялся на пять позиций. Его 48 шайб в регулярке-2019/20 позволили ему опередить Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694). Одно перечисление этих имен приводит в трепет. Каких звезд недалекого прошлого превзошел капитан «Кэпиталз»!
Прогнозы дают Овечкину в укороченном сезоне 30-35 шайб. По сути, они повторяют простую формулу, умножая количество матчей на среднюю голевую результативность хоккеиста. Если темп будет выдержан, а травмы обойдут форварда стороной, то уже к маю он может обойти еще как минимум троих: Майка Гартнера, который всего в двух голах от Александра (708), Фила Эспозито (717) и Марселя Дионна (731). 35 шайб в регулярке-2021 позволят сравняться с еще одной легендарной личностью – Бреттом Халлом (741).
Яромир Ягр (766) Овечкину в этом сезоне точно не по зубам. 60 шайб в усеченном сезоне, конечно же, не забить. Этой отметки Александр Великий всего раз достигал за предыдущие полтора десятка лет, выбив в сезоне-2007/08 65 шайб. Но то – за 82 игры. За четыре последних чемпионата лишь раз была достигнута отметка в 51 гол, так что губы раскатывать нечего в надежде на то, что Алекс разразится какой-то фантастической продуктивностью.
Выше Ягра лишь двое. Горди Хоу (801) и Гретцки. Но это цель точно не на ближайшую перспективу. Оно, может, и к лучшему. Есть время насладиться величайшей погоней в истории современного хоккея.
Овечкин должен побить в 2021-м рекорд по голам в большинстве
На что точно может замахнуться Овечкин уже в нынешней регулярке, так это на рекорд по голам в большинстве. У него сейчас 260 шайб при розыгрыше лишнего, больше только у Бретта Халла (265) и Дэйва Андрейчука (274). 14 раз забить в большинстве – непростая, но все же посильная задача.
Сложнее будет с победными голами. Их у Александра – 110 за 15 лет. В среднем 7 с хвостиком шайб за сезон. У ближайшей цели – Эспозито – 118, и эта задача в принципе решаемая. Но зависит не только от формы самого Овечкина, но и игры всей команды. Полетит «Кэпиталз» вперед без остановки с новым тренером Питером Лавиолеттом, как знать, может и Хоу с его 121 победным голом не устоит в уже в 2021-м. Ягр (135) точно пока может чувствовать себя спокойно.
По голам в овертаймах Овечкин уже первый – 23. Из действующих фигур ближайший преследователь Сидни Кросби довольно далеко – 16 шайб. Но будет нелишним подстраховаться и увеличить отрыв. У Джонатана Тэйвза 15 голов, но ему всего 32. Он на три гола моложе россиянина. И, пожалуй, даже более опасен, чем Кросби.
Хет-триков у Овечкина 27. По этому показателю он пока восьмой, как и по голам. По 28 у Бобби Халла и Дионна, и их наш легионер обязан обходить в нынешнем сезоне. У Эспозито 32, за год такую фору не отыграешь. Ну а Гретцки точно не достать: 50 хет-триков в современном хоккее – просто немыслимые цифры.
По шайбам в пустые ворота Овечкин третий – 39. Всего на гол больше у словака Мариана Хоссы. Его, конечно, надо обходить. У Гретцки – 56. Пока далековато.
Наконец еще один рекорд, который может не устоять перед натиском Великой Восьмерки. По броскам за карьеру Овечкин идет на третьем месте – 5545. Это за 1152 матча, в среднем по 4,8 за игру. Нетрудно посчитать, что Ягра с его 5637 бросками Александр способен опередить к экватору предстоящего регулярного сезона. У лидера Рэя Бурка – 6209. Но ничего, через пару лет наступит и его очередь слезать с трона.