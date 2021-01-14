«Надоело расстраиваться». Россиянки провалили спринт

Золото! Серебро!! Бронза!!! Как же замечательно начался четверг для женской сборной России! Правда, триумф состоялся во второй лиге мирового биатлона - Кубке IBU, где Татьяна Акимова, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко оккупировали весь пьедестал почета. Интересно, что в том же спринте олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон стала лишь 99-й. Причем, шведка провалила не только стрельбу (пять промахов), но и бег. Кто бы мог подумать!

Как же здорово начался день, и как же кисло продолжился... Казалось, что после того как на пятом этапе в том же Оберхофе Павлова и Миронова забежали в «цветы», а та же Миронова внесла ключевой вклад в победу в смешанной эстафете, о кризисе в нашей команде можно было говорить в прошедшем времени. Что, как минимум, женская половина сборной набирает ход и стрельбу к чемпионату мира. Однако оказалось, что нам это только казалось. Спринт на шестом этапе в немецкой деревне вернул российских болельщиков с небес на землю. Точнее, с земли на дно, от которого, думалось, наши биатлонисты уже оттолкнулись.

Первой из россиянок на трассу ушла Лариса Куклина, первой промазала и первой же лишилась шансов на приличное итоговое место. Итоговую 41-ю позицию приличной назвать сложно.Надо отдать должное спортсменке, в интервью после гонки для «Матч-ТВ» она не искала оправданий.

- Не представляете, насколько надело расстраиваться! - призналась Лариса. - Не могу понять, в чем причины, почему такой результат, почему не могу найти форму. Ухожу со старта не быстро, чтобы разложиться по дистанции, но ускориться в концовке не получается. Происходит закисление, ноги не бегут. Ищем причину с тренерами, но пока не можем найти. Может сказывается летняя нагрузка?..

Последний, да и все остальные вопросы, - к тренерскому штабу. Хотелось бы услышать от них ответы.