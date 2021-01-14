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«Надоело расстраиваться». Россиянки провалили спринт
14 января 18:28
автор: Олег Чикирис

«Надоело расстраиваться». Россиянки провалили спринт

После триумфа в Кубке IBU российские спортсменки неудачно выступили в Кубке мира.

Золото! Серебро!! Бронза!!! Как же замечательно начался четверг для женской сборной России! Правда, триумф состоялся во второй лиге мирового биатлона - Кубке IBU, где Татьяна Акимова, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко оккупировали весь пьедестал почета. Интересно, что в том же спринте олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон стала лишь 99-й. Причем, шведка провалила не только стрельбу (пять промахов), но и бег. Кто бы мог подумать!

Как же здорово начался день, и как же кисло продолжился... Казалось, что после того как на пятом этапе в том же Оберхофе Павлова и Миронова забежали в «цветы», а та же Миронова внесла ключевой вклад в победу в смешанной эстафете, о кризисе в нашей команде можно было говорить в прошедшем времени. Что, как минимум, женская половина сборной набирает ход и стрельбу к чемпионату мира. Однако оказалось, что нам это только казалось. Спринт на шестом этапе в немецкой деревне вернул российских болельщиков с небес на землю. Точнее, с земли на дно, от которого, думалось, наши биатлонисты уже оттолкнулись.

Первой из россиянок на трассу ушла Лариса Куклина, первой промазала и первой же лишилась шансов на приличное итоговое место. Итоговую 41-ю позицию приличной назвать сложно.Надо отдать должное спортсменке, в интервью после гонки для «Матч-ТВ» она не искала оправданий.

- Не представляете, насколько надело расстраиваться! - призналась Лариса. - Не могу понять, в чем причины, почему такой результат, почему не могу найти форму. Ухожу со старта не быстро, чтобы разложиться по дистанции, но ускориться в концовке не получается. Происходит закисление, ноги не бегут. Ищем причину с тренерами, но пока не можем найти. Может сказывается летняя нагрузка?..

Последний, да и все остальные вопросы, - к тренерскому штабу. Хотелось бы услышать от них ответы.

Евгения Павлова медленно разгоняется, на подходе к стрельбищу 20 секунд проигрывает лидеру, делает промах и отправляется в компанию к Куклиной. Итоговое - 43-е место. Возможно, до сих пор сказывается травма руки, полученная на «Рождественской гонке».

- Делаем ошибки, делаем выводы, -- резюмировала Евгения после финиша. -У меня накопилась усталость, эмоциональная в том числе: гонки, гонки, гонки...

Усталость? Иэто после новогоднего перерыва? Что же будет перед чемпионатом мира?

Ирина Казакевич после чистой «лежки» делает 5 (прописью - пять!) промахов на «стойке», и становится худшей из россиянок в этот день.

Лучшими становятся Ульяна Кайшева (19 место) и Светлана Миронова (21-е). На последнюю, понятно, была особая надежда. На вторую стрельбу Светлана пришла 11-й с реальными шансами на цветы и достаточно призрачными - на медаль. Тем не менее, они, эти шансы, были, ведь бежала Миронова в четверг очень неплохо. Подвела стрельба.

- Пришла на стойку, попала первые два выстрела, а потом...Очнулась - два промаха, -- прокомментировала события на второй стрельбе россиянка.

Конечно, это лучше, чем «очнулась - гипс», но тоже не очень хорошо.

Вывод по итогам четверга: хочется увидеть в Кубке мира Акимову, Васнецову и Шевченко. Понятно, что они не «порвут» всех, как на Кубке IBU, но очевидно, что спортсменки этого заслужили.

...А победила в спринте норвежка Тириль Экхофф. Даже с промахом она привезла чисто стрелявшим Доротее Вирер и Лизе Терезе Хаузер - девять и12 секунд соответственно.

Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

1 (0+1)

1 (20.23,3)

22.33,8

2

Доротея Вирер (Италия)

0 (0+0)

13 (+36,6)

+9,3

3

Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

0 (0+0)

8 (+33,8)

+12,6

4

Жюстин Бреза (Франция)

0 (0+0)

7 (+32,1)

+19,4

5

Анаис Шевалье (Франция)

1 (0+1)

5 (+16,2)

+23,5

…19

Ульяна Кайшева (Россия)

1 (1+0)

34 (+1.09,2)

+1.11,5

…21

Светлана Миронова (Россия)

2 (0+2)

19 (+44,4)

+1.14,3

…41

Лариса Куклина (Россия)

2 (1+1)

50 (+1.23,4)

+1.49,6

…43

Евгения Павлова (Россия)

2 (1+1)

39 (+1.14,7)

+1.50,7

…50

Екатерина Носкова (Россия)

3 (1+2)

24 (+53,6)

+1.59,0

…72

Ирина Казакевич (Россия)

5 (0+5)

27 (+56,0)

+2.54,2

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

Кайшева

57 (+52,0)

22 (+57,5)

Миронова

16 (+22,6)

23 (+1.03,7)

Куклина

49 (+48,5)

48 (+1.28,1)

Павлова

45 (+45,5)

44 (+1.24,6)

Носкова

46 (+46,1)

57 (+1.42,2)

Казакевич

3 (+19,1)

83 (+2.38,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Марте Улсбю (Норвегия) - 543

2. ТирильЭкхофф (Норвегия) – 526

3. Ханна Оберг (Швеция) – 502

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 409

5. ДоротеяВирер (Италия) - 404

…26. Светлана Миронова (Россия) – 172

…28. Ульяна Кайшева (Россия) – 141

…30. Ирина Казакевич (Россия) – 129

…31. Евгения Павлова (Россия) - 121

Расписание до конца этапа

15 января, пятница

16.30 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

16 января, суббота

16.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17 января, воскресенье

14.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

17.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины

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