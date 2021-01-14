«Надоело расстраиваться». Россиянки провалили спринт

Золото! Серебро!! Бронза!!! Как же замечательно начался четверг для женской сборной России! Правда, триумф состоялся во второй лиге мирового биатлона - Кубке IBU, где Татьяна Акимова, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко оккупировали весь пьедестал почета. Интересно, что в том же спринте олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон стала лишь 99-й. Причем, шведка провалила не только стрельбу (пять промахов), но и бег. Кто бы мог подумать!
Как же здорово начался день, и как же кисло продолжился... Казалось, что после того как на пятом этапе в том же Оберхофе Павлова и Миронова забежали в «цветы», а та же Миронова внесла ключевой вклад в победу в смешанной эстафете, о кризисе в нашей команде можно было говорить в прошедшем времени. Что, как минимум, женская половина сборной набирает ход и стрельбу к чемпионату мира. Однако оказалось, что нам это только казалось. Спринт на шестом этапе в немецкой деревне вернул российских болельщиков с небес на землю. Точнее, с земли на дно, от которого, думалось, наши биатлонисты уже оттолкнулись.
Первой из россиянок на трассу ушла Лариса Куклина, первой промазала и первой же лишилась шансов на приличное итоговое место. Итоговую 41-ю позицию приличной назвать сложно.Надо отдать должное спортсменке, в интервью после гонки для «Матч-ТВ» она не искала оправданий.
- Не представляете, насколько надело расстраиваться! - призналась Лариса. - Не могу понять, в чем причины, почему такой результат, почему не могу найти форму. Ухожу со старта не быстро, чтобы разложиться по дистанции, но ускориться в концовке не получается. Происходит закисление, ноги не бегут. Ищем причину с тренерами, но пока не можем найти. Может сказывается летняя нагрузка?..
Последний, да и все остальные вопросы, - к тренерскому штабу. Хотелось бы услышать от них ответы.
Евгения Павлова медленно разгоняется, на подходе к стрельбищу 20 секунд проигрывает лидеру, делает промах и отправляется в компанию к Куклиной. Итоговое - 43-е место. Возможно, до сих пор сказывается травма руки, полученная на «Рождественской гонке».
- Делаем ошибки, делаем выводы, -- резюмировала Евгения после финиша. -У меня накопилась усталость, эмоциональная в том числе: гонки, гонки, гонки...
Усталость? Иэто после новогоднего перерыва? Что же будет перед чемпионатом мира?
Ирина Казакевич после чистой «лежки» делает 5 (прописью - пять!) промахов на «стойке», и становится худшей из россиянок в этот день.
Лучшими становятся Ульяна Кайшева (19 место) и Светлана Миронова (21-е). На последнюю, понятно, была особая надежда. На вторую стрельбу Светлана пришла 11-й с реальными шансами на цветы и достаточно призрачными - на медаль. Тем не менее, они, эти шансы, были, ведь бежала Миронова в четверг очень неплохо. Подвела стрельба.
- Пришла на стойку, попала первые два выстрела, а потом...Очнулась - два промаха, -- прокомментировала события на второй стрельбе россиянка.
Конечно, это лучше, чем «очнулась - гипс», но тоже не очень хорошо.
Вывод по итогам четверга: хочется увидеть в Кубке мира Акимову, Васнецову и Шевченко. Понятно, что они не «порвут» всех, как на Кубке IBU, но очевидно, что спортсменки этого заслужили.
...А победила в спринте норвежка Тириль Экхофф. Даже с промахом она привезла чисто стрелявшим Доротее Вирер и Лизе Терезе Хаузер - девять и12 секунд соответственно.
Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
1 (0+1)
1 (20.23,3)
22.33,8
2
Доротея Вирер (Италия)
0 (0+0)
13 (+36,6)
+9,3
3
Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)
0 (0+0)
8 (+33,8)
+12,6
4
Жюстин Бреза (Франция)
0 (0+0)
7 (+32,1)
+19,4
5
Анаис Шевалье (Франция)
1 (0+1)
5 (+16,2)
+23,5
…19
Ульяна Кайшева (Россия)
1 (1+0)
34 (+1.09,2)
+1.11,5
…21
Светлана Миронова (Россия)
2 (0+2)
19 (+44,4)
+1.14,3
…41
Лариса Куклина (Россия)
2 (1+1)
50 (+1.23,4)
+1.49,6
…43
Евгения Павлова (Россия)
2 (1+1)
39 (+1.14,7)
+1.50,7
…50
Екатерина Носкова (Россия)
3 (1+2)
24 (+53,6)
+1.59,0
…72
Ирина Казакевич (Россия)
5 (0+5)
27 (+56,0)
+2.54,2
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (стоя)
Кайшева
57 (+52,0)
22 (+57,5)
Миронова
16 (+22,6)
23 (+1.03,7)
Куклина
49 (+48,5)
48 (+1.28,1)
Павлова
45 (+45,5)
44 (+1.24,6)
Носкова
46 (+46,1)
57 (+1.42,2)
Казакевич
3 (+19,1)
83 (+2.38,0)
Общий зачет Кубка мира
1. Марте Улсбю (Норвегия) - 543
2. ТирильЭкхофф (Норвегия) – 526
3. Ханна Оберг (Швеция) – 502
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 409
5. ДоротеяВирер (Италия) - 404
…26. Светлана Миронова (Россия) – 172
…28. Ульяна Кайшева (Россия) – 141
…30. Ирина Казакевич (Россия) – 129
…31. Евгения Павлова (Россия) - 121
Расписание до конца этапа
15 января, пятница
16.30 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
16 января, суббота
16.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17 января, воскресенье
14.30. Масс-старт 15 км. Мужчины
17.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины