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Двигайся и играй — какие полезные качества и навыки развивает киберспорт у детей и подростков
14 января 18:00

Двигайся и играй — какие полезные качества и навыки развивает киберспорт у детей и подростков

Множество исследований демонстрирует положительную корреляцию между развитием мышления и увлечением видеоиграми, но по киберспортивным дисциплинам в целом проведено меньше экспериментов.

Тем не менее, уже сейчас имеются подтверждения тому, что электронные состязания полезно влияют на целый ряд качеств и навыков у детей и подростков.

Реакция

Подавляющее большинство массовых киберспортивных игр предполагает отточенную реакцию на игровые «раздражители». Летящий стан, стрельба в голову или прожимание необходимых комбинаций — все это требует отменной мышечной памяти. Ребенок, который увлекается дисциплинами eSports, быстрее своих сверстников реагирует с чисто механической точки зрения (отбивает или ловит мячи, уклоняется и совершает другие «быстрые» действия). В перспективе реакция станет основой для успеха в боксе, футболе и даже профессиональной деятельности.

Скорость мышления

Киберспортивные игры задействуют так называемое «быстрое мышление» — способность принимать правильные решения за короткий промежуток времени. Как и в случае с реакцией, скорость мышления всецело зависит от тренированности игрока. В перспективе ребенок, играющий в соревновательные видеоигры, быстрее других принимает нужные решения и находит выход из экстренной ситуации.

Концентрация

В исследовании, проведенном в Рочестерском университете, было установлено, что любители «шутеров» по типу Team Fortress или CS:GO быстрее своих сверстников находят нужные объекты в поле зрения. Их визуальное внимание позволяет фиксировать сразу несколько важных вещей одновременно. Таким образом, киберспортивные состязания развиваются концентрацию, которая является важнейшим качеством в стрессовых и ответственных профессиях.

Социальные навыки

Если раньше считалось, что соревновательные игры — это тренировка исключительно реакции и скорости мышления, то теперь были найдены и другие полезные последствия от увлечения киберспортом. В первую очередь это касается социальных навыков.

Общение — важнейший навык современности, от которого зависит общий успех человека в его карьере и других начинаниях. Можно быть хоть трижды гением, но без правильной коммуникации в мире не выжить, и киберспорт направлен именно на развитие коммуникативных навыков.

Коммуникация — это целый пласт полезных качеств, который включает культуру общения, способность объединять людей, самоконтроль, возможность высказывать собственную и понятную другим людям точку зрения. Благодаря социальным навыкам развивается и укрепляется совместная работа, которая в современном мире уже давно вытеснила индивидуальные достижения. Сейчас все создается командами — учеными, изобретателями, разработчиками, строителями и другими профессиями. Киберспорт — это ключ к эффективной командной работе и в бизнесе, когда каждый профессионал знает свои функции и выполняет их ради достижения общей цели.

Именно способности решать конфликтные ситуации, находить общий язык с компаньонами и товарищами, договариваться с другими людьми — это качества, от которых будет зависеть благополучие ребенка в будущем. Киберспорт позволяет привить и укрепить указанные личностные достижения, что, несомненно, положительно скажется на будущей карьере и успехах в работе.

Борьба со стрессом

В современном быстроразвивающемся мире важно сохранять эмоциональную стабильность и способность принимать решения даже в критических ситуациях. Киберспортивные дисциплины, вне всяких сомнений, вырабатывают эффективную систему борьбы со стрессом. Психическая устойчивость в эпоху всепоглощающего стресса — качество, которому нет цены.

Юный игрок не опускает руки при неудачах. Напротив — игры учат продолжать сражение даже в случае мнимых поражений. В перспективе подросток, увлеченный киберспортом, не будет «гореть» от провалов на экзаменах или неудачах в личной жизни. Вместо этого человек будет сохранять собственную невозмутимость, достоинство и, главное — психическое здоровье.

Ярким примером может служить Dota 2, в которой «камбек» возможен практически всегда. Проигрывающие со старта команды могут легко перевернуть игру — благодаря вере в свои силы и борьбе со стрессом.

Мотивация

Киберспортивные игры наглядно демонстрируют цель и способы ее достижения. Традиционные виды спорта издавна считаются лучшим способом для мотивации. Человечеству известно сотни случаев, когда человек без достижений становился чемпионом или брал верх в какой-либо области. Этому навыку — правильной и действенной мотивации — учит и киберспорт. Не останавливаться на достигнутом и двигаться к мечте – качество, которое бесценно для подростков и детей.

Мотивация предрасполагает и к постоянным тренировкам, которые в нынешних условиях необходимы во многих областях деятельности. Ребенок, увлекающийся киберспортом, не будет забрасывать дело на половине пути — он «добьет до конца» английский язык, новый закон или нужную в обучении книгу.

Стратегическое мышление и логика

Киберспорт — это интеллектуальная индустрия. Профессионалы и фанаты электронных состязаний регулярно оказываются в ситуациях, когда необходимо «включать голову». Игроки выстраивают общий план на игру, устанавливают задачи и цели — в реальной жизни все то же самое. Ни один бизнес невозможен без бизнес-плана, точно так же ни один успех немыслим без стратегии и логики. И киберспортивные игры учат планировать свои действия.

Адаптация к технологиям

Не секрет, что сегодняшние технологии растут бешеными темпами. Прогнозируют даже, что человечество вскоре и вовсе перестанет успевать за скоростью развития электронных гаджетов и возможностей компьютеров. Уже сейчас успешность в жизни во многом зависит от умений обращаться с технологиями. Киберспорт — это занятие, благодаря которому ребенок начинает знакомиться с электронными устройствами с малых лет, что способствует его быстрому обучению новым технологиям.

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