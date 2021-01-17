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ТВ-рейтинги-2020: как телевидение спасло большой спорт от коронавируса
17 января 14:29
автор: Лев Тигай

ТВ-рейтинги-2020: как телевидение спасло большой спорт от коронавируса

Подводим итоги ушедшего года на российском спортивном ТВ. Из-за пандемии он получился весьма непростым.

Данные по последним дням декабря компания «Медиаскоп», исследующая ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч жителей, опубликовала только на этой неделе, по окончании новогодних праздников. И ничего сенсационного там не содержалось. Рождественская шоу-гонка биатлонистов, победу в которой одержали Евгения Павлова с Матвеем Елисеевым, собрала у экранов около семисот тысяч человек, что соответствует одному проценту всех телезрителей страны. Маловато, чтобы внести какие-то изменения в декабрьский хит-парад, не говоря уже об общегодовом.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НАРОССИЙСКОМ ТВ

За декабрь (количество зрителей - в тысячах человек)

Событие

Канал

Дата

Зрители

Рейтинг

Доля

1

Фигурное катание. Чемпионат России.

Женщины. Произвольная программа

Первый

26.12

2077,6

2,9

10,0

2

Фигурное катание. Чемпионат России.

Женщины. Короткая программа

Первый

25.12

2069,6

2,9

11,2

3

Фигурное катание. Чемпионат России.

Мужчины. Произвольная программа

Первый

25.12

1580,8

2,2

11,6

4

Фигурное катание. Чемпионат России.

Показательные выступления

Первый

27.12

1464,6

2,1

8,3

5

Фигурное катание. Чемпионат России.

Пары. Произвольная программа

Первый

26.12

1378,0

1,9

7,9

6

Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины

Матч ТВ

13.12

1349,8

1,9

7,1

7

Фигурное катание. Чемпионат России.

Танцы. Произвольная программа

Первый

25.12

1323,3

1,9

10,9

8

Футбол. Чемпионат России.

Зенит – Спартак

Матч ТВ

16.12

1312,2

1,9

6,1

9

Хоккей. Кубок Первого канала.

Россия – Финляндия

Первый

20.12

1281,5

1,8

7,0

10

Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Женщины

Матч ТВ

6.12

1268,1

1,8

6,2

За весь 2020 год

Событие

Канал

Дата

Зрители

Рейтинг

Доля

1

Хоккей. Молодежный ЧМ.

Финал. Россия – Канада

Первый

5.01

4154,1

5,9

20,9

2

Хоккей. Молодежный ЧМ.

1/2 финала. Россия – Швеция

Первый

4.01

2852,3

4,0

12,8

3

Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины

Первый

22.02

2529,4

3,6

14,5

4

Фигурное катание. Гран-при.

Женщины. Произвольная программа

Первый

21.11

2437,0

3,4

11,7

5

Фигурное катание. Гран-при.

Женщины. Короткая программа

Первый

20.11

2318,1

3,3

11,1

6

Биатлон. ЧМ.

Гонка преследования. Мужчины

Первый

16.02

2241,6

3,2

11,4

7

Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины

Первый

23.02

2229,3

3,2

12,2

8

Фигурное катание. Кубок России. Женщины. Произвольная программа

Первый

9.11

2216,2

3,1

11,6

9

Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия

Первый

6.09

2150,7

3,0

10,9

10

Футбол. Лига наций. Турция - Россия

Первый

15.11

2128,6

3,0

9,1

За 2019 год

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия – США

Первый

23.05

6,6

26,8

2

ММА. Нурмагомедов – Порье

Первый

7.09

5,3

23,2

3

Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Чехия

Первый

13.05

4,9

21,3

4

Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир.

Россия – Бельгия

Первый

16.11

4,5

13,2

5

Фигурноекатание. Финал Гран-при.

Женщины. Произвольная программа

Первый

7.12

4,4

18,2

6

Фигурноекатание. Финал Гран-при.

Танцы. Произвольная программа

Первый

7.12

4,2

13,8

7

Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир.

Кипр – Россия

Первый

13.10

4,1

12,6

8

Фигурное катание. Гран-при Франции. Женщины. Произвольная программа

Первый

2.11

3,9

13,1

9

Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир.

Россия – Кипр

Первый

11.06

3,6

15,3

10

Фигурноекатание. Гран-при России.

Женщины. Произвольная программа

Первый

16.11

3,6

11,7

Рекордные рейтинги 2020 года в видах спорта и турнирах, не попавших в топ-10

Вид спорта/турнир

Событие

Канал

Дата

Зрители

Рейтинг

Доля

ММА

Нурмагомедов - Гэтжи

РЕН ТВ

24.10

2059,2

2,9

12,8

Лыжи

Кубок мира. Ски тур. Гонка преследования. Мужчины

Первый

23.02

1812,0

2,6

11,0

Футбол. РПЛ

Спартак – Зенит

Матч ТВ

3.10

1510,7

2,1

7,5

Футбол.

Лига чемпионов

Зенит –Лацио

Матч ТВ

4.11

1438,5

2,0

6,2

Хоккей. Евротур

Кубок Первого канала.

Россия - Финляндия

Первый

20.12

1281,5

1,8

7,0

Футбол.

Лига Европы

ЦСКА – Динамо З

Матч ТВ

29.10

1068,1

1,5

4,9

Бокс

Харитонов - Родригес

РЕН ТВ

23.02

615,7

0,9

3,7

Формула-1

Гран-при Эмилии-Романии

Матч ТВ

1.11

383,8

0,5

2,3

Хоккей. КХЛ

Спартак – ЦСКА

Матч ТВ

1.10

375,5

0,5

1,8

Санный спорт

Чемпионат мира. Мужчины

Матч ТВ

16.02

367,9

0,5

2,3

Баскетбол

Евролига. ЦСКА - Эфес

Матч ТВ

4.02

327,7

0,5

1,5

Волейбол

Зенит СПб – Зенит К

Матч ТВ

25.12

254,1

0,4

1,3

Мини-футбол

Россия - Хорватия

Матч ТВ

1.02

304,0

0,4

1,8

Как видите, первая десятка 2020-го не так уж сильно отличается от своей прошлогодней предшественницы. Та же хоккейная сборная наверху (только молодежная – «взрослый» чемпионат мира, как известно, не состоялся), та же футбольная потом - и вездесущая «фигурка» в промежутках между ними. Разве что место Хабиба Нурмагомедова занял вернувшийся в топ-10 биатлон.

Уровень лучших рейтингов тоже остался прежним: 3-6%. По этим сухим цифрам трудно догадаться с какой бурей – или, если быть точным, наоборот, засухой – столкнулся спорт в ушедшем году. Но мы-то помним, как стадионы по всему миру разом вымерли весной из-за коронавируса - и какая гробовая тишина воцарилась тогда в спортивном телеэфире. Разве забудешь «Чик-зарядку» с канала «Карусель», в конце марта вдруг очутившуюся во главе недельного хит-парада? Или специфический белорусский футбол, который на безрыбье транслировало в мае «Матч ТВ»?..

Впрочем, оцепенение продолжалось недолго. Более того: именно телевидение стало той «вакциной», которая оживила спортивную отрасль шоу-бизнеса намного раньше прочих, вывела ее из ступора. Если музыкант, лишившийся концертов, в нашу интернет-эпоху стремительно нищает, так как не может заработать на жизнь студийными записями, то основная статья доходов профессионального спорта – это продажа не билетов на трибуны, по большей части пустующие до сих пор, а прав на ТВ-трансляции. Оказалось, при эпидемии их популярность даже растет – чем еще заняться людям на карантине? Потому и вернулись к нам - кто летом, кто с осени - и большой футбол всех мастей, и НХЛ с НБА, и теннис с «фигуркой» да биатлоном.

Хотя те виды спорта, что победнее, все еще находятся при смерти. Кроме того, вирус-2020 лишил нас самых масштабных событий года – Euro и летней Олимпиады. Посмотрим, удастся ли их все-таки провести в наступившем 21-м. За футбол я, признаться, особо не беспокоюсь, а вот судьба Игр в Токио пока под вопросом. Осторожные японцы сомневаются, что успеют настолько справиться с пандемией, чтобы приезд гостей со всего мира перестал быть слишком рискованным.

Но зачем ждать до лета? Совсем скоро нас ждет череда зимних чемпионатов мира, возвращение футбольной РПЛ и много чего еще. Спортивная жизнь продолжается, она неподвластна коронавирусу – потому что находится под защитой миллиардной армии. Армии телеболельщиков планеты Земля.

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