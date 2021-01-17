ТВ-рейтинги-2020: как телевидение спасло большой спорт от коронавируса

Данные по последним дням декабря компания «Медиаскоп», исследующая ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч жителей, опубликовала только на этой неделе, по окончании новогодних праздников. И ничего сенсационного там не содержалось. Рождественская шоу-гонка биатлонистов, победу в которой одержали Евгения Павлова с Матвеем Елисеевым, собрала у экранов около семисот тысяч человек, что соответствует одному проценту всех телезрителей страны. Маловато, чтобы внести какие-то изменения в декабрьский хит-парад, не говоря уже об общегодовом.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НАРОССИЙСКОМ ТВ

За декабрь (количество зрителей - в тысячах человек)

Событие Канал Дата Зрители Рейтинг Доля 1 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа Первый 26.12 2077,6 2,9 10,0 2 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа Первый 25.12 2069,6 2,9 11,2 3 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа Первый 25.12 1580,8 2,2 11,6 4 Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления Первый 27.12 1464,6 2,1 8,3 5 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа Первый 26.12 1378,0 1,9 7,9 6 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины Матч ТВ 13.12 1349,8 1,9 7,1 7 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы. Произвольная программа Первый 25.12 1323,3 1,9 10,9 8 Футбол. Чемпионат России. Зенит – Спартак Матч ТВ 16.12 1312,2 1,9 6,1 9 Хоккей. Кубок Первого канала. Россия – Финляндия Первый 20.12 1281,5 1,8 7,0 10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Матч ТВ 6.12 1268,1 1,8 6,2

За весь 2020 год

Событие Канал Дата Зрители Рейтинг Доля 1 Хоккей. Молодежный ЧМ. Финал. Россия – Канада Первый 5.01 4154,1 5,9 20,9 2 Хоккей. Молодежный ЧМ. 1/2 финала. Россия – Швеция Первый 4.01 2852,3 4,0 12,8 3 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины Первый 22.02 2529,4 3,6 14,5 4 Фигурное катание. Гран-при. Женщины. Произвольная программа Первый 21.11 2437,0 3,4 11,7 5 Фигурное катание. Гран-при. Женщины. Короткая программа Первый 20.11 2318,1 3,3 11,1 6 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины Первый 16.02 2241,6 3,2 11,4 7 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины Первый 23.02 2229,3 3,2 12,2 8 Фигурное катание. Кубок России. Женщины. Произвольная программа Первый 9.11 2216,2 3,1 11,6 9 Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия Первый 6.09 2150,7 3,0 10,9 10 Футбол. Лига наций. Турция - Россия Первый 15.11 2128,6 3,0 9,1

За 2019 год

Событие Канал Дата Рейтинг Доля 1 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия – США Первый 23.05 6,6 26,8 2 ММА. Нурмагомедов – Порье Первый 7.09 5,3 23,2 3 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Чехия Первый 13.05 4,9 21,3 4 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Россия – Бельгия Первый 16.11 4,5 13,2 5 Фигурноекатание. Финал Гран-при. Женщины. Произвольная программа Первый 7.12 4,4 18,2 6 Фигурноекатание. Финал Гран-при. Танцы. Произвольная программа Первый 7.12 4,2 13,8 7 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Кипр – Россия Первый 13.10 4,1 12,6 8 Фигурное катание. Гран-при Франции. Женщины. Произвольная программа Первый 2.11 3,9 13,1 9 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Россия – Кипр Первый 11.06 3,6 15,3 10 Фигурноекатание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа Первый 16.11 3,6 11,7

Рекордные рейтинги 2020 года в видах спорта и турнирах, не попавших в топ-10

Вид спорта/турнир Событие Канал Дата Зрители Рейтинг Доля ММА Нурмагомедов - Гэтжи РЕН ТВ 24.10 2059,2 2,9 12,8 Лыжи Кубок мира. Ски тур. Гонка преследования. Мужчины Первый 23.02 1812,0 2,6 11,0 Футбол. РПЛ Спартак – Зенит Матч ТВ 3.10 1510,7 2,1 7,5 Футбол. Лига чемпионов Зенит –Лацио Матч ТВ 4.11 1438,5 2,0 6,2 Хоккей. Евротур Кубок Первого канала. Россия - Финляндия Первый 20.12 1281,5 1,8 7,0 Футбол. Лига Европы ЦСКА – Динамо З Матч ТВ 29.10 1068,1 1,5 4,9 Бокс Харитонов - Родригес РЕН ТВ 23.02 615,7 0,9 3,7 Формула-1 Гран-при Эмилии-Романии Матч ТВ 1.11 383,8 0,5 2,3 Хоккей. КХЛ Спартак – ЦСКА Матч ТВ 1.10 375,5 0,5 1,8 Санный спорт Чемпионат мира. Мужчины Матч ТВ 16.02 367,9 0,5 2,3 Баскетбол Евролига. ЦСКА - Эфес Матч ТВ 4.02 327,7 0,5 1,5 Волейбол Зенит СПб – Зенит К Матч ТВ 25.12 254,1 0,4 1,3 Мини-футбол Россия - Хорватия Матч ТВ 1.02 304,0 0,4 1,8

Как видите, первая десятка 2020-го не так уж сильно отличается от своей прошлогодней предшественницы. Та же хоккейная сборная наверху (только молодежная – «взрослый» чемпионат мира, как известно, не состоялся), та же футбольная потом - и вездесущая «фигурка» в промежутках между ними. Разве что место Хабиба Нурмагомедова занял вернувшийся в топ-10 биатлон.

Уровень лучших рейтингов тоже остался прежним: 3-6%. По этим сухим цифрам трудно догадаться с какой бурей – или, если быть точным, наоборот, засухой – столкнулся спорт в ушедшем году. Но мы-то помним, как стадионы по всему миру разом вымерли весной из-за коронавируса - и какая гробовая тишина воцарилась тогда в спортивном телеэфире. Разве забудешь «Чик-зарядку» с канала «Карусель», в конце марта вдруг очутившуюся во главе недельного хит-парада? Или специфический белорусский футбол, который на безрыбье транслировало в мае «Матч ТВ»?..

Впрочем, оцепенение продолжалось недолго. Более того: именно телевидение стало той «вакциной», которая оживила спортивную отрасль шоу-бизнеса намного раньше прочих, вывела ее из ступора. Если музыкант, лишившийся концертов, в нашу интернет-эпоху стремительно нищает, так как не может заработать на жизнь студийными записями, то основная статья доходов профессионального спорта – это продажа не билетов на трибуны, по большей части пустующие до сих пор, а прав на ТВ-трансляции. Оказалось, при эпидемии их популярность даже растет – чем еще заняться людям на карантине? Потому и вернулись к нам - кто летом, кто с осени - и большой футбол всех мастей, и НХЛ с НБА, и теннис с «фигуркой» да биатлоном.

Хотя те виды спорта, что победнее, все еще находятся при смерти. Кроме того, вирус-2020 лишил нас самых масштабных событий года – Euro и летней Олимпиады. Посмотрим, удастся ли их все-таки провести в наступившем 21-м. За футбол я, признаться, особо не беспокоюсь, а вот судьба Игр в Токио пока под вопросом. Осторожные японцы сомневаются, что успеют настолько справиться с пандемией, чтобы приезд гостей со всего мира перестал быть слишком рискованным.

Но зачем ждать до лета? Совсем скоро нас ждет череда зимних чемпионатов мира, возвращение футбольной РПЛ и много чего еще. Спортивная жизнь продолжается, она неподвластна коронавирусу – потому что находится под защитой миллиардной армии. Армии телеболельщиков планеты Земля.