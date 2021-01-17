ТВ-рейтинги-2020: как телевидение спасло большой спорт от коронавируса

Данные по последним дням декабря компания «Медиаскоп», исследующая ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч жителей, опубликовала только на этой неделе, по окончании новогодних праздников. И ничего сенсационного там не содержалось. Рождественская шоу-гонка биатлонистов, победу в которой одержали Евгения Павлова с Матвеем Елисеевым, собрала у экранов около семисот тысяч человек, что соответствует одному проценту всех телезрителей страны. Маловато, чтобы внести какие-то изменения в декабрьский хит-парад, не говоря уже об общегодовом.
СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НАРОССИЙСКОМ ТВ
За декабрь (количество зрителей - в тысячах человек)
Событие
Канал
Дата
Зрители
Рейтинг
Доля
1
Фигурное катание. Чемпионат России.
Женщины. Произвольная программа
Первый
26.12
2077,6
2,9
10,0
2
Фигурное катание. Чемпионат России.
Женщины. Короткая программа
Первый
25.12
2069,6
2,9
11,2
3
Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная программа
Первый
25.12
1580,8
2,2
11,6
4
Фигурное катание. Чемпионат России.
Показательные выступления
Первый
27.12
1464,6
2,1
8,3
5
Фигурное катание. Чемпионат России.
Пары. Произвольная программа
Первый
26.12
1378,0
1,9
7,9
6
Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
Матч ТВ
13.12
1349,8
1,9
7,1
7
Фигурное катание. Чемпионат России.
Танцы. Произвольная программа
Первый
25.12
1323,3
1,9
10,9
8
Футбол. Чемпионат России.
Зенит – Спартак
Матч ТВ
16.12
1312,2
1,9
6,1
9
Хоккей. Кубок Первого канала.
Россия – Финляндия
Первый
20.12
1281,5
1,8
7,0
10
Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
Матч ТВ
6.12
1268,1
1,8
6,2
За весь 2020 год
Событие
Канал
Дата
Зрители
Рейтинг
Доля
1
Хоккей. Молодежный ЧМ.
Финал. Россия – Канада
Первый
5.01
4154,1
5,9
20,9
2
Хоккей. Молодежный ЧМ.
1/2 финала. Россия – Швеция
Первый
4.01
2852,3
4,0
12,8
3
Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины
Первый
22.02
2529,4
3,6
14,5
4
Фигурное катание. Гран-при.
Женщины. Произвольная программа
Первый
21.11
2437,0
3,4
11,7
5
Фигурное катание. Гран-при.
Женщины. Короткая программа
Первый
20.11
2318,1
3,3
11,1
6
Биатлон. ЧМ.
Гонка преследования. Мужчины
Первый
16.02
2241,6
3,2
11,4
7
Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины
Первый
23.02
2229,3
3,2
12,2
8
Фигурное катание. Кубок России. Женщины. Произвольная программа
Первый
9.11
2216,2
3,1
11,6
9
Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия
Первый
6.09
2150,7
3,0
10,9
10
Футбол. Лига наций. Турция - Россия
Первый
15.11
2128,6
3,0
9,1
За 2019 год
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия – США
Первый
23.05
6,6
26,8
2
ММА. Нурмагомедов – Порье
Первый
7.09
5,3
23,2
3
Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Чехия
Первый
13.05
4,9
21,3
4
Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир.
Россия – Бельгия
Первый
16.11
4,5
13,2
5
Фигурноекатание. Финал Гран-при.
Женщины. Произвольная программа
Первый
7.12
4,4
18,2
6
Фигурноекатание. Финал Гран-при.
Танцы. Произвольная программа
Первый
7.12
4,2
13,8
7
Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир.
Кипр – Россия
Первый
13.10
4,1
12,6
8
Фигурное катание. Гран-при Франции. Женщины. Произвольная программа
Первый
2.11
3,9
13,1
9
Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир.
Россия – Кипр
Первый
11.06
3,6
15,3
10
Фигурноекатание. Гран-при России.
Женщины. Произвольная программа
Первый
16.11
3,6
11,7
Рекордные рейтинги 2020 года в видах спорта и турнирах, не попавших в топ-10
Вид спорта/турнир
Событие
Канал
Дата
Зрители
Рейтинг
Доля
ММА
Нурмагомедов - Гэтжи
РЕН ТВ
24.10
2059,2
2,9
12,8
Лыжи
Кубок мира. Ски тур. Гонка преследования. Мужчины
Первый
23.02
1812,0
2,6
11,0
Футбол. РПЛ
Спартак – Зенит
Матч ТВ
3.10
1510,7
2,1
7,5
Футбол.
Лига чемпионов
Зенит –Лацио
Матч ТВ
4.11
1438,5
2,0
6,2
Хоккей. Евротур
Кубок Первого канала.
Россия - Финляндия
Первый
20.12
1281,5
1,8
7,0
Футбол.
Лига Европы
ЦСКА – Динамо З
Матч ТВ
29.10
1068,1
1,5
4,9
Бокс
Харитонов - Родригес
РЕН ТВ
23.02
615,7
0,9
3,7
Формула-1
Гран-при Эмилии-Романии
Матч ТВ
1.11
383,8
0,5
2,3
Хоккей. КХЛ
Спартак – ЦСКА
Матч ТВ
1.10
375,5
0,5
1,8
Санный спорт
Чемпионат мира. Мужчины
Матч ТВ
16.02
367,9
0,5
2,3
Баскетбол
Евролига. ЦСКА - Эфес
Матч ТВ
4.02
327,7
0,5
1,5
Волейбол
Зенит СПб – Зенит К
Матч ТВ
25.12
254,1
0,4
1,3
Мини-футбол
Россия - Хорватия
Матч ТВ
1.02
304,0
0,4
1,8
Как видите, первая десятка 2020-го не так уж сильно отличается от своей прошлогодней предшественницы. Та же хоккейная сборная наверху (только молодежная – «взрослый» чемпионат мира, как известно, не состоялся), та же футбольная потом - и вездесущая «фигурка» в промежутках между ними. Разве что место Хабиба Нурмагомедова занял вернувшийся в топ-10 биатлон.
Уровень лучших рейтингов тоже остался прежним: 3-6%. По этим сухим цифрам трудно догадаться с какой бурей – или, если быть точным, наоборот, засухой – столкнулся спорт в ушедшем году. Но мы-то помним, как стадионы по всему миру разом вымерли весной из-за коронавируса - и какая гробовая тишина воцарилась тогда в спортивном телеэфире. Разве забудешь «Чик-зарядку» с канала «Карусель», в конце марта вдруг очутившуюся во главе недельного хит-парада? Или специфический белорусский футбол, который на безрыбье транслировало в мае «Матч ТВ»?..
Впрочем, оцепенение продолжалось недолго. Более того: именно телевидение стало той «вакциной», которая оживила спортивную отрасль шоу-бизнеса намного раньше прочих, вывела ее из ступора. Если музыкант, лишившийся концертов, в нашу интернет-эпоху стремительно нищает, так как не может заработать на жизнь студийными записями, то основная статья доходов профессионального спорта – это продажа не билетов на трибуны, по большей части пустующие до сих пор, а прав на ТВ-трансляции. Оказалось, при эпидемии их популярность даже растет – чем еще заняться людям на карантине? Потому и вернулись к нам - кто летом, кто с осени - и большой футбол всех мастей, и НХЛ с НБА, и теннис с «фигуркой» да биатлоном.
Хотя те виды спорта, что победнее, все еще находятся при смерти. Кроме того, вирус-2020 лишил нас самых масштабных событий года – Euro и летней Олимпиады. Посмотрим, удастся ли их все-таки провести в наступившем 21-м. За футбол я, признаться, особо не беспокоюсь, а вот судьба Игр в Токио пока под вопросом. Осторожные японцы сомневаются, что успеют настолько справиться с пандемией, чтобы приезд гостей со всего мира перестал быть слишком рискованным.
Но зачем ждать до лета? Совсем скоро нас ждет череда зимних чемпионатов мира, возвращение футбольной РПЛ и много чего еще. Спортивная жизнь продолжается, она неподвластна коронавирусу – потому что находится под защитой миллиардной армии. Армии телеболельщиков планеты Земля.