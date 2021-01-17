Логинов снялся, Латыпов застрелился - а Елисеев чуть не хапнул медаль

Незадолго до старта было объявлено, что с гонки снимается лидер нашей команды Александр Логинов. Вот как это объяснил на официальном сайте СБР главный тренер сборной Валерий Польховский: «Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет».
Напомню, что во время новогодних каникул в семье у Логинова случилась трагедия – умер его отец. Остается надеяться, что Александр сумеет прийти в себя и обрести боевую форму до чемпионата мира в Словении, который стартует 10 февраля.
Сегодня же в отсутствие Логинова предстартовые надежды России в основном переключились на героя-финишера последних эстафет Эдуарда Латыпова. Но на трассе довольно быстро выяснилось, что для звездной мясорубки масс-старта опыта ему пока не хватает. Промазав на первом огневом рубеже, Латыпов тут же ринулся догонять и на второй «лежке» «застрелился» окончательно: три раза мимо и 29-е, предпоследнее место.
Оставался Матвей Елисеев, которого старший тренер сборной Юрий Каминский отругал в прямом телеэфире после пятничной эстафеты – мол, никак парень не может понять, когда надо бежать изо всех сил, а когда не надо. Подразумевались елисеевские провалы по скорости на последних кругах, от которых Матвей никак не может избавиться.
Хотя почему «не может»? Не мог! В воскресенье Елисеев начал гонку совершенно иначе, чем делал это раньше: на рожон не лез, держался в середине пелотона, берег силы. Плюс спокойно поражал мишени на стрельбище - один рубеж отработал чисто, потом второй, потом третий… И все - рядышком с лидерами, в нескольких секундах от них.
Перед заключительной «стойкой» Елисеев какое-то время шел на втором месте, пытаясь подвезти четверку преследователей к уехавшему в небольшой отрыв Тарьею Бе. Но потом Матвей передумал – увидев, что догнать норвежца не получается, опять спрятался за спины до четвертого рубежа, куда прикатил лишь шестым…
Попади он и здесь пять из пяти – думаю, это была бы не просто медаль, а золото. Во всяком случае последний круг Елисеев прошел быстрее и серебряного призера Феликса Ляйтнера, и бронзового Берьямина Вегера, а будущему победителю Бе-старшему проиграл «ходом» меньше шести секунд – при том, что норвежец-то на заключительной стрельбе допустил промах.
Увы, как и Елисеев. Отмотав штрафной круг, Матвей моментально догнал и обошел немца Эрика Лессера, но до пьедестала ему было слишком далеко – просто не хватило дистанции. Хотя младшего (и быстрейшего) из братьев Бе Елисеев к себе не подпустил, и свое участие в цветочной церемонии отстоял. В общем, выступил на удивление зрело – после стольких шатаний и хронической нестабильности.
До этого дня никто в нашей мужской команде не поднимался в личных гонках КМ-20/21 выше десятого места. В женской же выше елисеевского шестого забегала одна Светлана Миронова. Масс-стартом с ее участием сегодня завершается сдвоенный этап в Оберхофе.
Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)
Масс-старт 15 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Тарьей Бе (Норвегия)
1 (0+0+0+1)
4 (+34,3)
37.41,9
2
Феликс Ляйтнер (Австрия)
0 (0+0+0+0)
9 (+51,3)
+3,6
3
Беньямин Вегер (Швейцария)
0 (0+0+0+0)
16 (+1.12,7)
+7,8
4
Лукас Хофер (Италия)
2 (0+1+1+0)
5 (+36,4)
+12,5
5
Симон Эдер (Австрия)
0 (0+0+0+0)
21 (+1.19,3)
+12,7
6
Матвей Елисеев (Россия)
1 (0+0+0+1)
13 (+58,4)
+20,1
7
Йоханнес Бе (Норвегия)
4 (1+1+1+1)
1 (33.11,6)
+27,4
…29
Эдуард Латыпов (Россия)
7 (1+3+1+2)
27 (+1.56,8)
+3.55,3
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Елисеев
11 (+7,5)
8 (+8,7)
5 (+6,0)
7 (+23,2)
Латыпов
19 (+24,1)
29 (+1.32,5)
30 (+2.11,0)
29 (+3.03,0)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 618
2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 564
3. Тарьей Бе (Норвегия) - 511
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454
…19. Александр Логинов (Россия) – 265
…20. Матвей Елисеев (Россия) – 260
…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 196
…34. Евгений Гараничев (Россия) - 103