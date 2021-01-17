Логинов снялся, Латыпов застрелился - а Елисеев чуть не хапнул медаль

Незадолго до старта было объявлено, что с гонки снимается лидер нашей команды Александр Логинов. Вот как это объяснил на официальном сайте СБР главный тренер сборной Валерий Польховский: «Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет».

Напомню, что во время новогодних каникул в семье у Логинова случилась трагедия – умер его отец. Остается надеяться, что Александр сумеет прийти в себя и обрести боевую форму до чемпионата мира в Словении, который стартует 10 февраля.

Сегодня же в отсутствие Логинова предстартовые надежды России в основном переключились на героя-финишера последних эстафет Эдуарда Латыпова. Но на трассе довольно быстро выяснилось, что для звездной мясорубки масс-старта опыта ему пока не хватает. Промазав на первом огневом рубеже, Латыпов тут же ринулся догонять и на второй «лежке» «застрелился» окончательно: три раза мимо и 29-е, предпоследнее место.

Оставался Матвей Елисеев, которого старший тренер сборной Юрий Каминский отругал в прямом телеэфире после пятничной эстафеты – мол, никак парень не может понять, когда надо бежать изо всех сил, а когда не надо. Подразумевались елисеевские провалы по скорости на последних кругах, от которых Матвей никак не может избавиться.

Хотя почему «не может»? Не мог! В воскресенье Елисеев начал гонку совершенно иначе, чем делал это раньше: на рожон не лез, держался в середине пелотона, берег силы. Плюс спокойно поражал мишени на стрельбище - один рубеж отработал чисто, потом второй, потом третий… И все - рядышком с лидерами, в нескольких секундах от них.

Перед заключительной «стойкой» Елисеев какое-то время шел на втором месте, пытаясь подвезти четверку преследователей к уехавшему в небольшой отрыв Тарьею Бе. Но потом Матвей передумал – увидев, что догнать норвежца не получается, опять спрятался за спины до четвертого рубежа, куда прикатил лишь шестым…

Попади он и здесь пять из пяти – думаю, это была бы не просто медаль, а золото. Во всяком случае последний круг Елисеев прошел быстрее и серебряного призера Феликса Ляйтнера, и бронзового Берьямина Вегера, а будущему победителю Бе-старшему проиграл «ходом» меньше шести секунд – при том, что норвежец-то на заключительной стрельбе допустил промах.

Увы, как и Елисеев. Отмотав штрафной круг, Матвей моментально догнал и обошел немца Эрика Лессера, но до пьедестала ему было слишком далеко – просто не хватило дистанции. Хотя младшего (и быстрейшего) из братьев Бе Елисеев к себе не подпустил, и свое участие в цветочной церемонии отстоял. В общем, выступил на удивление зрело – после стольких шатаний и хронической нестабильности.

До этого дня никто в нашей мужской команде не поднимался в личных гонках КМ-20/21 выше десятого места. В женской же выше елисеевского шестого забегала одна Светлана Миронова. Масс-стартом с ее участием сегодня завершается сдвоенный этап в Оберхофе.

Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Тарьей Бе (Норвегия) 1 (0+0+0+1) 4 (+34,3) 37.41,9 2 Феликс Ляйтнер (Австрия) 0 (0+0+0+0) 9 (+51,3) +3,6 3 Беньямин Вегер (Швейцария) 0 (0+0+0+0) 16 (+1.12,7) +7,8 4 Лукас Хофер (Италия) 2 (0+1+1+0) 5 (+36,4) +12,5 5 Симон Эдер (Австрия) 0 (0+0+0+0) 21 (+1.19,3) +12,7 6 Матвей Елисеев (Россия) 1 (0+0+0+1) 13 (+58,4) +20,1 7 Йоханнес Бе (Норвегия) 4 (1+1+1+1) 1 (33.11,6) +27,4 …29 Эдуард Латыпов (Россия) 7 (1+3+1+2) 27 (+1.56,8) +3.55,3

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Елисеев 11 (+7,5) 8 (+8,7) 5 (+6,0) 7 (+23,2) Латыпов 19 (+24,1) 29 (+1.32,5) 30 (+2.11,0) 29 (+3.03,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 618

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 564

3. Тарьей Бе (Норвегия) - 511

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454

…19. Александр Логинов (Россия) – 265

…20. Матвей Елисеев (Россия) – 260

…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 196

…34. Евгений Гараничев (Россия) - 103