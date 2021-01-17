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Логинов снялся, Латыпов застрелился - а Елисеев чуть не хапнул медаль
17 января 16:22
автор: Лев Тигай

Логинов снялся, Латыпов застрелился - а Елисеев чуть не хапнул медаль

На этапе Кубка мира в Оберхофе Матвей Елисеев занял шестое место в масс-старте. Это лучший результат мужской сборной России в личных гонках сезона. Золото – у норвежца Тарьея Бе.

Незадолго до старта было объявлено, что с гонки снимается лидер нашей команды Александр Логинов. Вот как это объяснил на официальном сайте СБР главный тренер сборной Валерий Польховский: «Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет».

Напомню, что во время новогодних каникул в семье у Логинова случилась трагедия – умер его отец. Остается надеяться, что Александр сумеет прийти в себя и обрести боевую форму до чемпионата мира в Словении, который стартует 10 февраля.

Сегодня же в отсутствие Логинова предстартовые надежды России в основном переключились на героя-финишера последних эстафет Эдуарда Латыпова. Но на трассе довольно быстро выяснилось, что для звездной мясорубки масс-старта опыта ему пока не хватает. Промазав на первом огневом рубеже, Латыпов тут же ринулся догонять и на второй «лежке» «застрелился» окончательно: три раза мимо и 29-е, предпоследнее место.

Оставался Матвей Елисеев, которого старший тренер сборной Юрий Каминский отругал в прямом телеэфире после пятничной эстафеты – мол, никак парень не может понять, когда надо бежать изо всех сил, а когда не надо. Подразумевались елисеевские провалы по скорости на последних кругах, от которых Матвей никак не может избавиться.

Хотя почему «не может»? Не мог! В воскресенье Елисеев начал гонку совершенно иначе, чем делал это раньше: на рожон не лез, держался в середине пелотона, берег силы. Плюс спокойно поражал мишени на стрельбище - один рубеж отработал чисто, потом второй, потом третий… И все - рядышком с лидерами, в нескольких секундах от них.

Перед заключительной «стойкой» Елисеев какое-то время шел на втором месте, пытаясь подвезти четверку преследователей к уехавшему в небольшой отрыв Тарьею Бе. Но потом Матвей передумал – увидев, что догнать норвежца не получается, опять спрятался за спины до четвертого рубежа, куда прикатил лишь шестым…

Попади он и здесь пять из пяти – думаю, это была бы не просто медаль, а золото. Во всяком случае последний круг Елисеев прошел быстрее и серебряного призера Феликса Ляйтнера, и бронзового Берьямина Вегера, а будущему победителю Бе-старшему проиграл «ходом» меньше шести секунд – при том, что норвежец-то на заключительной стрельбе допустил промах.

Увы, как и Елисеев. Отмотав штрафной круг, Матвей моментально догнал и обошел немца Эрика Лессера, но до пьедестала ему было слишком далеко – просто не хватило дистанции. Хотя младшего (и быстрейшего) из братьев Бе Елисеев к себе не подпустил, и свое участие в цветочной церемонии отстоял. В общем, выступил на удивление зрело – после стольких шатаний и хронической нестабильности.

До этого дня никто в нашей мужской команде не поднимался в личных гонках КМ-20/21 выше десятого места. В женской же выше елисеевского шестого забегала одна Светлана Миронова. Масс-стартом с ее участием сегодня завершается сдвоенный этап в Оберхофе.

Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тарьей Бе (Норвегия)

1 (0+0+0+1)

4 (+34,3)

37.41,9

2

Феликс Ляйтнер (Австрия)

0 (0+0+0+0)

9 (+51,3)

+3,6

3

Беньямин Вегер (Швейцария)

0 (0+0+0+0)

16 (+1.12,7)

+7,8

4

Лукас Хофер (Италия)

2 (0+1+1+0)

5 (+36,4)

+12,5

5

Симон Эдер (Австрия)

0 (0+0+0+0)

21 (+1.19,3)

+12,7

6

Матвей Елисеев (Россия)

1 (0+0+0+1)

13 (+58,4)

+20,1

7

Йоханнес Бе (Норвегия)

4 (1+1+1+1)

1 (33.11,6)

+27,4

…29

Эдуард Латыпов (Россия)

7 (1+3+1+2)

27 (+1.56,8)

+3.55,3

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Елисеев

11 (+7,5)

8 (+8,7)

5 (+6,0)

7 (+23,2)

Латыпов

19 (+24,1)

29 (+1.32,5)

30 (+2.11,0)

29 (+3.03,0)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 618

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 564

3. Тарьей Бе (Норвегия) - 511

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454

…19. Александр Логинов (Россия) – 265

…20. Матвей Елисеев (Россия) – 260

…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 196

…34. Евгений Гараничев (Россия) - 103

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