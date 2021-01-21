«Катюша» – гимн для иностранцев. Чтобы запела Россия, берите «А нам все равно»

Не берусь судить, насколько допустимо здесь использование военных над- и подтекстов. Вопрос спорный. В конце концов, официальные гимны некоторых государств наполнены куда более кровавым содержанием – взять хоть французскую «Марсельезу». Понятно, что «День Победы» или, тем паче, «Священная война», при всей мощи их воздействия, в спорте звучали бы явным перебором. Но в нашей музыке, посвященной второй мировой, есть и другие примеры. Скажем, вот этот, из фильма «Белорусский вокзал».

Следующий сомнительный момент – военная «ориентация» «Катюши», на которую сразу обратили внимание ее противники. Правда, формально в тексте песни эта тема почти не просвечивает - туманного «бойца на дальнем пограничье» можно трактовать, как угодно. Но в наших головах с Великой отечественной эта мелодия связана намертво. В том числе – как название ракетной установки, сеявшей смерть в фашистских рядах.

Во-первых, в плане всемирной узнаваемости «Калинка» даст «Катюше» кучу очков вперед. А во-вторых (и в-главных), какая нам, в сущности, разница, как воспримет «гимнозамену» иностранная публика? Эта мелодия должна радовать не ее, а нас! Спортсменов, которые будут получать под нее золотые награды - на летней Олимпиаде нынешнего года в Токио, зимней следующего в Пекине и на чемпионатах мира в течение ближайших двух лет, - плюс, разумеется, российских болельщиков. Все, что нам нужно в этой связи от пресловутой заграницы, это чтобы музыку утвердил МОК. Дальше – хоть трава не расти, лишь бы нашим нравилось.

Авторы предложения и уже поддержавшее его Министерство спорта упирают на то, что «Катюшу», дескать, знают все - причем не только в России, но и за ее пределами. Однако этот довод представляется мне, мягко говоря, сомнительным.

Не правда ли, безотказно слезу вышибает? Что ж, Окуджава плохих песен не писал. Но давайте все-таки закончим с военной тематикой и попробуем поискать какую-нибудь другую.

ВЫСОЦКИЙ, КЛАССИКА, СПОРТИВНЫЕ ПЕСНИ

Например, возьмем самую близкую тему - спортивную. «Ветер биатлона», гуляющий в голове Дмитрия Губерниева, или нечто совковое вроде «хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» тут, конечно, не прокатит. Однако если покопаться в памяти, то кое-что достойное можно найти.

Как вам «Трус не играет в хоккей»? Бодро, заразительно, но, пожалуй, все-таки примитивно. Шестой класс, штаны на лямках, «Золотая шайба». Лучше давайте вот эту попробуем.

Говорите, слишком грустно? Ну, это дело вообще-то поправимое, смотря какую аранжировку применить. Вот у Высоцкого спортивные песенки – сплошь веселые, пародийные: «Травма в паху», «Честь шахматной короны», «Сентиментальный боксер», «Сэм Брук обошел на третий круг» - и ни одна не годится. Я ж о нем, любимце народном, первым делом подумал, да все без толку. Не то. В том числе -про альпинистов. Мелодии, спору нет, прекрасные, не говоря уже о стихах. Только слушать их надо где угодно – дома, в бане, за столом, на полярной станции -но не на пьедестале.

Еще, конечно, можно поискать в бескрайних партитурах русской классики. Скажем, Татьяна Тарасова, знающая в ней толк, предложила песню «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин» - она же «Жизнь за царя». Вариант, казалось бы, идеальный. Торжественно, патриотично, общепризнанно, высокое искусство… Одна проблема: не зацепит этот Глинка народные массы, хоть тресни. Не станут люди его ни слушать, ни петь. Разве что из-под палки. Что-что, а это мы умеем: выбрать такой гимн, чтоб всем сразу по стойке «смирно» захотелось вытянуться.

ЭВРИКА!

На самом деле, я неправильно ищу. Не тем способом. Вместо того, чтобы, дико напрягаясь, перебирать в уме жанры и музыкантов с композиторами, надо расслабиться и подключить воображение. Перенестись в лето, в дни футбольного Euro или Олимпиады. Представить себя в большой, шумной, разномастной компании - на трибуне или у телевизора с соответствующей трансляцией. Где наши что-то забивают, кого-то обгоняют, перепрыгивают, нокаутируют – словом выигрывают. А мы орем, скачем, молим, ругаемся, наконец, ликуем – и… Что дальше-то поем? Такое, чтобы все знали, всем в охотку – и чтобы радостное, в тон настроению.

Как это часто бывает, разгадка оказалась на поверхности. Совершенно не там, где искали премудрые комиссии с меломанами - но в то же время рядом, просто под рукой. Словно любимый футбольный мяч твоего детства, вдруг выкатившийся из-под дивана или с антресолей.

Вот она, эта песенка.

Вспомнили? Спели? Сплясали? Ну и, кого, кроме чиновников, волнует, насколько это непатриотично, неторжественно и даже, прости господи, безвкусно? Да плевать! Главное, что такой гимн точно запоют все, сразу и с радостью. В том числе – из-за подтекста: мол, вы нам два года санкций – а нам все равно. Волка (WADA) и сову (CAS?) боимся, но волшебную трын-траву косим - и побеждаем вопреки всему. Очень даже по-русски.

Думаете, не разрешат? Могут, конечно, зарубить, это верно… Хотя с другой стороны, там же текст утверждать, небось, не нужно, только мелодию. Так ее можно аранжировочкой строгой замаскировать. А если про слова спросят – наврать что-нибудь о загадочной русской душе, тем более, что у Дербенева там и правда- про нее-родимую. Только вот видео из «Бриллиантовой руки» МОКу показывать нипочем нельзя. Ни-ни, засекретить и не давать, пусть хоть режут. Иначе нашим «зайцам» - сразу каюк.

Я вам больше скажу: если дело выгорит, эту песню вполне можно будет оставить и на потом, то бишь, после санкций. А почему нет? Сначала будет, как спортивный гимн, а там, глядишь, и… Все лучше, чем кондовые фанфары имени Александрова.