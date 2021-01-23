«Тамбов» спасут клубы РПЛ, если скинутся, но зачем им это?» Ловчев – о судьбе ФК «Тамбов»

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что только клубы премьер-лиги могут спасти тамбовскую команду.

«ПОЧЕМУ К ГУБЕРНАТОРУ ПОЕХАЛ ПРЯДКИН, А НЕ ДЮКОВ?!»

Я не вижу, чтобы в Англии или Италии и вообще в Западной Европе команды высшего дивизиона снимались с чемпионата. Почему у нас такое возможно? Это же не первый случай. Помним, как «Тосно» выиграл Кубок России и тут же снялся с чемпионата.

Кто давал гарантии, что у «Тамбова» не будет проблем в нынешнем чемпионате? Если губернатор, то он и должен отвечать.

Поэтому хочу обратиться к руководству РФС: что вы сделали, чтобы «Тамбов» не снялся? Ведь перед началом чемпионата каждый клуб должен иметь гарантированный бюджет. Это кто-то проверял?