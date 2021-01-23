«Тамбов» спасут клубы РПЛ, если скинутся, но зачем им это?» Ловчев – о судьбе ФК «Тамбов»

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что только клубы премьер-лиги могут спасти тамбовскую команду.
«ПОЧЕМУ К ГУБЕРНАТОРУ ПОЕХАЛ ПРЯДКИН, А НЕ ДЮКОВ?!»
Я не вижу, чтобы в Англии или Италии и вообще в Западной Европе команды высшего дивизиона снимались с чемпионата. Почему у нас такое возможно? Это же не первый случай. Помним, как «Тосно» выиграл Кубок России и тут же снялся с чемпионата.
Кто давал гарантии, что у «Тамбова» не будет проблем в нынешнем чемпионате? Если губернатор, то он и должен отвечать.
Поэтому хочу обратиться к руководству РФС: что вы сделали, чтобы «Тамбов» не снялся? Ведь перед началом чемпионата каждый клуб должен иметь гарантированный бюджет. Это кто-то проверял?
Почему «Тамбов» заявился, не имея стадиона?
В очередной раз продлили клубу разрешение проводить домашние матчи в других городах, а стадион в Тамбове, насколько я знаю, должны были привести в порядок до 31 декабря 2020 года. Летом разве не было понятно, что не приведут?
На днях в Тамбов ездил Прядкин, обсуждал вопрос с губернатором. Почему не глава РФС Дюков? Все-таки по своему футбольному и политическому весу Дюков перевешивает Прядкина.
«ЗАЧЕМ КЛУБАМ СПАСАТЬ «ТАМБОВ»?
Если «Тамбов» снимется, это же будет беда для оставшихся 15 команд. Кто-то уже сыграл с тамбовчанами, а 10 команд не играли с ними во втором круге. Получится, что им подарят по три очка. А как быть футболистам? Мы помним, как «Сатурн» завершил свое существование, клуб так и остался должен приличные деньги игрокам.
Насколько я знаю, в «Тамбове» большие долги, не уверен, что руководство области за оставшееся время решит эту проблему.
Какой я вижу выход? «Тамбов» могут спасти только клубы РПЛ, если скинутся, чтобы команда хотя бы доиграла чемпионат. Но зачем 10 клубам, включая «Зенит», который играет с «Тамбовом» в последнем туре, спасть тонущих? Они же гарантировано получат по три очка.