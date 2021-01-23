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Пятеро на одного. Норвежцы завалили Большунова в скиатлоне 
23 января 17:29
автор: Лев Тигай
автор фото: Трио победителей — Шур Рете, Эмиль Иверсен и Пол Голберг. Фото AFP

Пятеро на одного. Норвежцы завалили Большунова в скиатлоне 

В Финляндии стартовал этап Кубка мира. И в женском, и в мужском скиатлоне весь пьедестал заняли норвежцы, вернувшиеся на трассы КМ после перерыва. Александр Большунов - только пятый. 

При всем обилии побед Большунова, гонок с участием сборной Норвегии он в этом сезоне еще не выигрывал. На стартовом этапе в финской Руке в конце ноября Александр довольствовался одной серебряной, и одной бронзовой медалями, после чего скандинавская команда самоустранилась – объявила Кубку мира бойкот из-за боязни заражений коронавирусом. Норвежцы пропустили весь декабрь, пропустили посленовогодний «Тур де Ски» и лишь теперь, просидев почти два месяца на диванах и, видимо, осознав всю бессмысленность своей акции, все-таки решили вернуться.

Правда, не все. Их лидер Йоханнес Клэбо в Лахти не приехал, его появление ожидается в следующий уик-энд в шведском Фалуне. Однако 30-километровый скиатлон к коронным дистанциям Клэбо все равно не относится, а все норвежские специалисты по длинным дистанциям были тут как тут: Сюр Рете, Ханс Холунд, Симен Крюгер, Эмиль Иверсен – плюс примкнувший к ним универсал Пол Голберг.

НОРВЕЖСКАЯ ТАКТИКА В ДЕЙСТВИИ

Первую, классическую половину дистанции, пелетон прошел без приключений, одной большой группой. Но стоило всем сменить лыжи и стиль передвижения на «конек», как Рете сразу выбрался в лидеры и взвинтил темп. Еще четверо норвежцев и Большунов без видимых проблем подхватили этот рывок, а вот из остальных россиян заданный темп выдержал лишь Евгений Белов – и то не до конца. Плюс в районе 25-го километра к лидерам сумели подъехать Денис Спицов с Алексеем Червоткиным, но тоже, увы, ненадолго.

К последнему кругу (2,5 км) пятеро норвежцев и Большунов окончательно отвязались от преследователей. Вел эту шестерку в основном Холунд, Александр же держался вторым-третьим – видимо, готовился к разборкам на финише, где ему стоило опасаться Иверсена и Голберга. Однако судьба гонки решилась раньше, причем самым неожиданным образом.

Перед самым стадионом трасса уходила в лес, где телекамер не было. Оттуда на всеобщее обозрение выскочили Иверсен и Рете, потом, чуть поодаль, Крюгер и ГолбергА где же Большунов?!

Большунов вскоре появился, но с таким отставанием, что о медалях ему можно было забыть. Последним из чащи выполз Холунд с одной палкой – вторую он сломал в столкновении, которое, к сожалению, осталось за кадром. Вот что рассказал об этом Большунов в интервью «Матч ТВ»: «Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали – без шансов. Это не специально, но они могут все это продумать заранее… Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются. Сегодня можно проиграть».

Что ж, второй подряд Кубок мира Большунов себе и правда практически обеспечил. В общем зачете норвежцы за время простоя отстали слишком далеко – больше, чем на тысячу очков. Просто неприятно: мы ждали соперничества с «викингами» на лыжне, а они просто взяли и завалили нашего лыжника впятером. Причем так, чтобы никто этого не видел.

ЙОХАУГ СНОВА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

В женском скиатлоне ожидаемо победила Тереза Йохауг, как обычно, принявшаяся разрывать пелотон с самого старта. Правда, Наталье Непряевой, Эббе Андерссон и Джессике Диггинс удалось продержаться за норвежкой почти четыре километра и проиграть ей всего 13 секунд на классической половине дистанции. Но после переобувания Йохауг стала стремительно убегать, а Непряева, наоборот, сдала. Отпустила «попутчиц» из Швеции и США, потом дала пройти себя норвежской связке Фоссесхольм-Венг и, наконец, «приземлилась» в основной группе. Финиш там она выиграла, но то была борьба лишь за шестое место.

Напомню, что Юлия Белорукова-Ступак и Татьяна Сорина-Алешина в Лахти не бегут. Первая простудилась и должна вернуться на следующем этапе, а вторая получила травму и выбыла из строя примерно на месяц. В общем зачете Кубка мира Ступак сегодня опустилась со второго места на третье, пропустив вперед американку Рози Бреннен. Сорина с Непряевой остались на четвертой и шестой строчках соответственно.

Норвежки, занявшие в скиатлоне весь пьедестал (обратите внимание на серебро 19-летней восходящей звезды Хелены Фоссесхольм), на Большой хрустальный глобус не претендуют. Как бы ни была сильна Йохауг, она просто не успеет отыграть 560 очков у Джессики Диггинс, которая в Лахти упрочила свое лидерство. Ее преимущество над Бреннен теперь составляет «+167», над Ступак – «+189», а Сорина с Непряевой уже отстают на две сотни с лишним.

В воскресенье финский этап завершится двумя эстафетами. В мужской должен бежать двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, для которого это будет первая гонка в Кубке мира-20/21 – после выздоровления от коронавируса.

Кубок мира. 7-й этап. Лахти (Финляндия)

Скиатлон 15+15 км. Мужчины

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:10.18,4

2. Сюр Рете (Норвегия) – отставание 0,4

3. Пол Голберг (Норвегия) – 6,6

4. Симен Крюгер (Норвегия) – 9,5

5. Александр Большунов (Россия) – 20,9

6. Ханс Холунд (Норвегия) – 28,7

…11. Денис Спицов (Россия) – 1.05,2

…13. Алексей Червоткин (Россия) – 1.08,8

…14. Евгений Белов (Россия) – 1.13,9

…17. Иван Якимушкин (Россия) – 1.30,6

…22. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.50,8

…28. Андрей Ларьков (Россия) – 2.34,3

…35. Артем Мальцев (Россия) – 3.11,6

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 547

2. Иван Якимушкин (Россия) - 369

3. Андрей Мельниченко (Россия) – 304

4. Евгений Белов (Россия) – 293

5. Денис Спицов (Россия) - 269

...7. Алексей Червоткин (Россия) - 245

8. Артем Мальцев (Россия) – 219

…10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 176

Общий зачет КМ

1. Александр Большунов (Россия) – 1391

2. Иван Якимушкин (Россия) – 660

3. Морис Манифика (Франция) - 588

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 571

5. Евгений Белов (Россия) – 562

6. Артем Мальцев (Россия) – 525

7. Денис Спицов (Россия) – 509

…9. Алексей Червоткин (Россия) – 384

…11. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 339

…14. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296

Скиатлон 7,5+7,5 км. Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 37.45,1

2. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) – 28,1

3. Хайди Венг (Норвегия) – 29,6

4. Эбба Андерссон (Швеция) – 29,7

5. Джессика Диггинс (США) – 30,1

6. Наталья Непряева (Россия) – 1.02,5

…11. Рози Бреннен (США) – 1.07,6

…16. Анна Нечаевская (Россия) – 2.17,1

…18. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.34,8

…26. Мария Истомина (Россия) – 3.32,0

…28. Алия Иксанова (Россия) – 3.48,5

…35. Лилия Васильева (Россия) – 4.24,6

…42. Наталья Мекрюкова (Россия) – 6.36,9

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Джессика Диггинс (США) - 401

2. Рози Бреннен (США) – 401

3. Эбба Андерссон (Швеция) - 372

4. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 342

5. Наталья Непряева (Россия) – 305

6. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 293

9. Тереза Йохауг (Норвегия) – 230

Общий зачет КМ

1. Джессика Диггинс (США) - 991

2. Рози Бреннен (США) – 824

3. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 802

4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 780

5. Эбба Андерссон (Швеция) - 743

6. Наталья Непряева (Россия) – 715

…11. Тереза Йохауг (Норвегия) – 431

Расписание до конца этапа

24 января, воскресенье

11.30 (мск). Эстафета 4х5 км. Женщины

12.40. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

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