Лучше дерева, но хуже золота. Россия - третья после лидерства в мужской эстафете

На мужском эстафетном подиуме Россия не появлялась почти два года – после бронзы чемпионата мира-2019 в Остерсунде. С тех пор наши успели как следует облюбовать обидное четвертое место, которое до сегодняшнего дня занимали аж семь раз подряд. Теперь это «деревянное проклятие», слава богу, в прошлом.

С другой стороны, по ходу гонки в Антхольце у россиян были все основания рассчитывать на еще более высокий результат. Впервые наши захватили лидерство уже на первом этапе, куда тренеры решили поставить Антона Бабикова. После вчерашней индивидуальной гонки, где этот биатлонист занял 51-е место, выбор в его пользу выглядел достаточно спорно. Например, по сравнению с Евгением Гараничевым, накануне показавшим 14-й результат – второй в команде после победителя гонки Александра Логинова.

РЫВОК ЕЛИСЕЕВА И ШТРАФНОЙ КРУГ ЛОГИНОВА

Однако Бабиков не подкачал. Он обошелся вообще без дополнительных патронов, и, поскольку соперники сразу начали мазать (ветра на стрельбище не было, зато мешал туман), со «стойки» Бабиков убегал первым. Правда, на последнем круге его обошли немец Эрик Лессер и норвежец Стурла Легрейд, но шесть секунд – это не отставание, а форменная ерунда.

Что и доказал Матвей Елисеев, пропускавший вчерашнюю «индивидуалку». Сегодня, приняв эстафету, он быстро подтянулся к лидерам, закрепился в головной группе, а когда разобрался со стрельбой – рванул вперед со всех сил, которых сэкономил более, чем достаточно. Итальянца Томмасо Джакомеля Елисеев «сожрал» моментально, уже на выходе со стадиона, и когда он передавал эстафету Логинову преимущество России над преследователя было больше 12 секунд.

После чего Логинов убежал еще дальше. Перед «стойкой» он выигрывал у француза Симона Дестье 26,5, то есть, почти полминуты! Казалось, что золото почти в руках у россиян, но… Свою вторую стрельбу Александр на сей раз запорол: штрафной круг.

ФИРМЕННЫЙ ФИНИШ ЛАТЫПОВА

Впрочем, до развязки было еще далеко. Логинов не проиграл, а только растерял тот запас, который они с Елисеевым создали до того. В начале последнего этапа Эдуард Латыпов грамотно подождал Йоханнеса Бе, вскоре норвежец подвез россиянина к Эмильену Жакелену с Бенедиктом Доллем – и они пошли дальше вчетвером. Разыгрывать медали.

Доппатроны заставили немца и француза подзадержаться на «лежке» несколько лишних секунд. Латыпов же попал пять из пяти – и снова принял правильное решение: отпустил быстроногого Бе, дождался Жакелена и пошел вместе с ним вторым-третьим.

Отработай Эдуард последний рубеж чисто, и на последний круг он убежал бы вместе с биатлонистами из Норвегии и Франции. Однако в стрельбе из положения стоя Латыпов пока нестабилен. Хорошо хоть уложился в восемь патронов и избежал штрафных кругов.

Его последним «попутчиком» стал опытнейший Долль. Но и Латыпов нынче – не зеленый юнец. Он знает, как выигрывать на финише, и в январе уже приносил России победу в смешанной эстафете. Тогда, на стадионе в Оберхофе Эдуард разобрался с Легрейдом, а сейчас повторил ту же процедуру с Доллем: вырвался вперед перед поворотом на заключительную прямую и все – поминай, как звали.

Таким образом, опостылевшая нам «деревянная» медаль перешла к немцам. Ау России это уже вторая металлическая награда в Антхольце-2021. Причем могло быть и больше – с учетом сегодняшней неудачи на последнем рубеже масс-старта Светланы Мироновой. Сейчас наши в каждой гонке претендуют не просто на подиум, а на победу! Перед чемпионатом мира в Поклюке, стартующим 10 февраля, это не может не радовать.

Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Германия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Франция 0+9 (0+3 0+4 0+1 0+1) 2 (+45,3) 1:14.25,8 2 Норвегия 1+9 (0+2 1+4 0+20+1) 1 (1:05.27,7) +0,8 3 Россия 1+7 (0+0 0+1 1+3 0+3) 3 (+1.27,7) +50,8 4 Германия 0+6 (0+1 0+1 0+1 0+3) 4 (+1.44,0) +54,4 5 Италия 0+7 (0+2 0+0 0+2 0+3) 5 (+2.30,3) +1.55,1 …15 Швеция 3+16 (3+6 0+3 0+4 0+3) 10 (+3.27,6) +5.41,3

Сборная России по этапам

1 (лежа) Место 2 (стоя) Место Ход Финиш 1 Бабиков 0+0 2 (+0,4) 0+0 1 (-6,8) 10 (+25,0) 3 (+6,5) 2 Елисеев 0+0 1 (-0,4) 0+1 2 (+0,4) 5 (+19,9) 1 (-12,8) 3 Логинов 0+0 1 (-18,2) 1+3 4 (+7,0) 2 (+12,8) 3 (+8,2) 4 Латыпов 0+0 2 (+2,4) 0+3 4 (+41,7) 3 (+30,6) 3 (+50,8)

Расписание до конца этапа

24 января, воскресенье

14.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины