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Вадим Шипачев: Шипачевозависимость «Динамо - это полная ерунда
23 января 20:37
автор: Юлия Григорьевская

Вадим Шипачев: Шипачевозависимость «Динамо - это полная ерунда

После матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и рижским «Динамо» (5:2), своими впечатлениями поделились Вадим Шипачев и Александр Кучерявенко.  

- Сегодня играли с командой, которая много времени проводит в атаке, - сказал Шипачев, - Играли сначала не так активно. Не знаю, по какой причине. Хорошо, что потом перевернули игру и смогли взять два очка. Для нас сейчас это очень важно.

- Второй матч в этом году с ними сложно получается играть. Почему?
- Они здорово играют в нападении, не боятся ошибиться, и раскованно действуют. У них есть игроки, которые могут исполнить, поэтому с ними сложно играть.

- После прошлого матча вновь заговорили о шипачевазависимости вашей команды. Как это воспринимаете?
- Это все полная ерунда. У нас классная команда. Просто много ребят было травмировано, поэтому появился шанс играть и показать себя у молодых ребят. И они сделали свое дело. Также я рад, что вышли на лед травмированные ребята, и теперь у нас будет хорошая конкуренция. Так что все нормально. Понятно, что нашей команде надо выиграть такие матчи, как с «Сибирью» и «Барысом, но это уже в прошлом. Впереди сложные матчи, поэтому готовимся дальше. У нас одна семья. Много ребят сегодня не играло и они набирают кондиции на тренировках , так что все нормально.

«Было тяжело оттого, что перешел в команду, а помочь не могу».

- Матч получился хороший и тяжелый, - сказал Кучерявенко, - Мы сложно входили в игру, а потом с середины второго периода начали играть в свой хоккей, и все получилось. Довели дело до победы.

- Все долго ждали вашего дебюта за «Динамо». Насколько сложно быль перейти в новую команду и больше месяца не иметь возможности выйти на лед?
- Тяжело было больше психологически. Вроде перешел, но помочь команде не можешь. Хочется побыстрее влиться в коллектив. Все ребята и тренерский штаб меня поддержали, помогли, и в плане хоккея было все нормально. Просто непонятное психологическое состояние, что должен играть, а не играешь.

- Вы получили травму в последнем матче с «Динамо». Обсуждали это с ребятами?
- Да. Со всеми обсудили, посмеялись.

- Вы играли у Владимира Крикуновым в «Автомобилисте». Это помогает сейчас?
- Да. Я знаю все его требования, тренировочный процесс, игровой режим, идеи. В этом плане намного легче, когда знаешь, куда и к кому идешь. Так намного легче.

- В «Нефтехимике» у вас были хорошая статистика, но вы понимаете, что в «Динамо» вас брали в нижние звенья. Готовы к этому?
- Готов. Где скажут, там и буду играть. Сейчас для меня важны не очки и голы, а результат команды.

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