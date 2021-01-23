Вадим Шипачев: Шипачевозависимость «Динамо - это полная ерунда

- Сегодня играли с командой, которая много времени проводит в атаке, - сказал Шипачев, - Играли сначала не так активно. Не знаю, по какой причине. Хорошо, что потом перевернули игру и смогли взять два очка. Для нас сейчас это очень важно.

- Второй матч в этом году с ними сложно получается играть. Почему?

- Они здорово играют в нападении, не боятся ошибиться, и раскованно действуют. У них есть игроки, которые могут исполнить, поэтому с ними сложно играть.

- После прошлого матча вновь заговорили о шипачевазависимости вашей команды. Как это воспринимаете?

- Это все полная ерунда. У нас классная команда. Просто много ребят было травмировано, поэтому появился шанс играть и показать себя у молодых ребят. И они сделали свое дело. Также я рад, что вышли на лед травмированные ребята, и теперь у нас будет хорошая конкуренция. Так что все нормально. Понятно, что нашей команде надо выиграть такие матчи, как с «Сибирью» и «Барысом, но это уже в прошлом. Впереди сложные матчи, поэтому готовимся дальше. У нас одна семья. Много ребят сегодня не играло и они набирают кондиции на тренировках , так что все нормально.

«Было тяжело оттого, что перешел в команду, а помочь не могу».

- Матч получился хороший и тяжелый, - сказал Кучерявенко, - Мы сложно входили в игру, а потом с середины второго периода начали играть в свой хоккей, и все получилось. Довели дело до победы.