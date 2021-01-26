Чемпионат стартует в Бахрейне, Сочи закроет европейский сезон. Как изменился календарь «Ф1»

При этом сам уик-энд 16-18 апреля, который должен был занять «Гран-при Китая», пустым не будет. Организаторы чемпионата уже нашли замену – в эти дни вновь пройдет гонка в Имоле. Пока неясно, под каким названием – возможно, как «Гран-при Эмилии-Романьи» (аналогично тому, что было в 2020-м). А может, как «Гран-при Сан-Марино» - так более привычно болельщикам с большим стажем.

Перенос гонки в Мельбурне – не единственное изменение, которое уже претерпел календарь. Также стало понятно, что не успеют подготовить и «Гран-при Китая», который стоял третьим в списке этапов и должен был пройти в середине апреля. Причина та же – в стране карантин. И так же, как и в случае с Австралией, организаторы пока не отказались от проведения гонки в принципе. Но здесь новая дата пока неизвестна, и места в календаре под нее пока нет. Так что вполне возможно Шанхай второй год подряд останется без «Формулы-1».

Собственно, сезон уже отодвинули на неделю – первоначально он должен был начаться 19 марта в Австралии. Но довольно быстро стало ясно, что провести в эти сроки «Гран-при» в Мельбурне не получится. Чтобы подготовить городскую трассу в Альберт-Парке надо было начинать работы уже в январе, а Зеленый континент по-прежнему закрыт на карантин (все «прелести» которого сейчас испытывают теннисисты, прилетевшие на конец Света для участия в Australian Open). Взвесив все «за» и «против», организаторы пришли к решению – они не успеют. Возникла угроза отмены этапа, как это случилось в прошлом году. Но с радикальными методами решили повременить, а пока ограничиться переносом. Теперь «Гран-при Австралии» запланирован на позднюю осень – 19-21 ноября. Стартует же сезон с «Гран-при Бахрейна» - 26-28 марта.

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

На данный момент все, что описано выше – единственные изменения, внесенные в календарь официально. Но ожидаются и другие. Так, в европейской прессе пишут, что под большим вопросом еще три городские гонки в этом году. А именно – Канада, Азербайджан и Монако. Чтобы подготовить трассы в Монреале, Монте-Карло и Баку, надо начинать работы за два-три месяца до старта, ведь здесь нет стационарных автодромов, наподобие сочинского (который тоже считается городским). Между тем, возникают большие вопросы, сумеют ли в этих странах решить все вопросы (в том числе, по части карантинных мер) и успеть вовремя, а сами уик-энды намечены уже на май-июнь! Велика вероятность, что гонки отменят (в прошлом году их тоже не было). И варианты на замену изучаются. В числе приоритетных называются Стамбул, Портимао, Муджелло и Нюрбургинг. Собственно, ничего неожиданного – все эти города и трассы принимали «Формулу-1» в 2020-м и довольно успешно. Так почему не повторить удачный опыт?

Правда, заранее прощаться с указанными выше «Гран-при» все же не стоит. Так, организаторы гонки в Монако заявили, что не планируют отменять уик-энд и он пройдет вовремя. Как будет готовиться трасса в условиях карантина (княжество не закрыто на въезд, но в нем действует комендантский час), пока непонятно. Но, вероятно, какой-то план есть. Второй раз подряд терять один из самых колоритных и антуражных уик-эндов все же очень не хочется.

ПОРТУГАЛИЯ ВМЕСТО ВЬЕТНАМА

Еще один важный и пока нерешенный вопрос – где пройдет третий уик-энд, намеченный на 30 апреля – 2 мая. Он и в изначальной версии календаря стоял с пометкой «место проведения определится позже». За месяц ничего не изменилось. Возможно, эти даты отвели под новенький «Гран-при Вьетнама». Но дебют трассы в Ханое все еще под вопросом из-за ареста местного мэра (именно он и продвигал вьетнамский этап в календарь). Плюс замена уик-энда в Китае на Имолу серьезно рушит всю логистику – командам будет неудобного и дорого лететь из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно, ведь четвертая гонка состоится в Испании. Так что Вьетнам если и примет «Ф1», то либо позднее, либо не в этом году. А в начале мая «Формула», похоже, приедет в Португалию. Пока это кажется наиболее правильным вариантом со всех точек зрения. И именно о подобном решении сообщают инсайдеры.

СУД В БРАЗИЛИИ, СТРОЙКА В ДЖИДДЕ

Какие еще пертурбации нас будут ждать? Покажет время.

Непонятная история случилась в Бразилии – власти Сан-Пауло согласовали новый контракт на проведение «Гран-при» до 2025 года, но местный суд наложил вето на выплаты промоутерских взносов в ФИА (якобы, сделка прошла в отсутствие тендерной составляющей). Не факт, что это помешает старту гонки, но кто знает, как все повернется?

Дебют «Гран-при Садовской Аравии», намеченный на конец ноября, формально тоже под вопросом – городской трассе в Джидде еще нужна омологация, а ее до сих пор не достроили. Никто не отменял и фактор коронавируса – сколько неприятных сюрпризов он преподнесет? В общем, вопросов хватает. И есть высокий риск того, что провести все 23 этапа (рекорд в истории серии) все равно не получится.

Единственное, в чем можно быть уверенным – «Гран-при России» точно состоится. Сложно представить, что должно случиться в нашей стране, чтобы в Сочи отказались от гонки. Разве что сроки подкорректируют, но это нестрашно. Пока же российский этап значится завершающим в европейском сезоне – он запланирован на 24-26 сентября.