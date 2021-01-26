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«У меня просто нет ног». В США наехали на паралимпийскую чемпионку с рускими корнями 
26 января 19:24
автор: Степан Охотников

«У меня просто нет ног». В США наехали на паралимпийскую чемпионку с рускими корнями 

Джессика Лонг поделилась в соцсетях неприятным случаем на парковке. 

На днях 13-кратная паралимпийская чемпионка выложила в ТикТоке видео. В нем Джессика рассказала о грубости, с которой пришлось встретиться в повседневной жизни. В тот день Лонг заехала в супермаркет и припарковала свою машину на месте для инвалидов. Видя, как эффектная блондинка занимает место, зарезервированное для людей с ограниченными возможностями, проезжавшая мимо женщина опустила боковое стекло своей машины и накричала на нее: ты не можешь здесь ставить свою машину, сказала женщина.

- Я была в шоке, - признается Джессика. - Мне пришлось рассказать ей про все про себя: «У меня нет ног, - сказала я, - я ампутант, поэтому у меня есть право поставить машину на это место». Она выслушала меня и, не извинившись, уехала. Нужно признаться, что такое часто со мной случается. Надо мной никогда не издевались, когда я была ребенком, не думала, что такое случится, когда я стану взрослой.

- Конечно, я понимаю, что мой внешний вид обманчив, - добавила Лонг. - Я выгляжу молодой и спортивной. Я делаю все, чтобы отсутствие ног не было заметно, а если все-таки заметно, то делаю вид, что мне легко. Но это совсем не легко! Протезы очень тяжелые и они причиняют мне боль.

В конце монолога Джессика попросила людей быть добрее и не требовать от других объяснений, почему они паркуются на местах для инвалидов.

Видео просмотрели пять миллионов раз, некоторые подписчики признались, что предпочитают не пользоваться привилегиями для инвалидов из-за нежелания объяснять, почему имеют на них право.

В России с этим проще: у нас есть автомобильный знак «Инвалид». Так что, когда спортсменка приедет в нашу страну, ей будет легче. Спортсменка действительно время от времени приезжает в Россию, поскольку Джессикой Лонг она стала в 13 месяцев, а до этого была Таней Кирилловой. Родилась она в 1992 году в Братске. Родители - 18-летняя мать и 17-летний отец - отдали Таню в детский дом, поскольку девочка родилась инвалидом: у нее не было малых берцовых костей, а на каждой ноге было по три пальца. В 1993-м ее удочерили американцы Стивен и Элизабет Лонг, когда девочке было полтора года в США ей ампутировали ноги ниже колена.

Таня-Джессика занималась многими видами спорта включая гимнастику, скалолазание, черлидинг, каталась на коньках и велосипеде. Но лучше всего у нее получилось в плавании. На первых своих Паралимпийских играх в Афинах она выиграла три золотых медали, в Пекине-2008 - еще четыре, в Лондоне-2012 - пять. В Рио-2016, правда, была всего одна победа, зато еще три серебра и две бронзы. Собирается Лонг выступить и на Играх в Токио. Быть может ей удастся повторить рекорд своего хорошего приятеля Майкла Фелпса - 26 золотых наград? Они кстати не только живут в одном городе - Балтиморе, но и тренируются в одном бассейне - North Baltimore Aquatic Club.

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