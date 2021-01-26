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От «дядьки» Гараничева до «бегунка» Серохвостова. За кем следить на ЧЕ-2021? 
26 января 19:28
автор: Лев Тигай

От «дядьки» Гараничева до «бегунка» Серохвостова. За кем следить на ЧЕ-2021? 

В среду в Польше начинается открытый чемпионат Европы. Он станет последней стадией отбора в российскую команду на февральский ЧМ. 

Состав сборной на чемпионат мира пока не определен, и ЧЕ в городе Дужники-Здрой станет последней проверкой для тех, кто еще не гарантировал себе путевку на мировое первенство. В частности, речь идет о таких опытных и титулованных спортсменах, как Евгений Гараничев и Лариса Куклина. В новом сезоне они никак не могут набрать оптимальную форму, и в эстафетах, в минувшие выходные принесших России медали КМ в Антерсельве, не бежали ни тот, ни другая – просто не попали в состав.

Впрочем, на ЧМ в словенскую Поклюку, куда сегодня утром прибыла «основа» сборной, и Гараничев, и Куклина, скорее всего, все-таки поедут. Главный тренер российской национальной команды Валерий Польховский уже заявил, что Евгений «пробежит несколько гонок и обязательно вернется», а Лариса вообще сама попросилась на ЧЕ – чтобы лишний раз попрактиковаться на соревнованиях перед ЧМ, стартующим 10 февраля.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДАНИИЛ БЫСТРОНОГИЙ

Поскольку в Поклюке на личные гонки можно будет заявлять не шесть биатлонистов от страны, а лишь четверых, везти туда по семь человек «обоего пола», как на Кубок мира, нет смысла. Выходит, для остальных (помимо Кулиной с Гараничевым) российских участников ЧЕ остаются максимум одна мужская и одна женская вакансии в главной команде. А претендентов на них - более, чем достаточно.

Особенно у мужчин. В Дужники-Здрой побегут Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов и Карим Халили, уже засветившиеся в этом сезоне на этапах КМ. Правда, ничего внятного они там не показали, но Халили наверняка запомнился болельщикам по прошлому Кубку мира, где выступал куда успешнее. Кстати, то же самое относится к Никите Поршневу: сейчас парень с трудом набирает форму после коронавируса, которым он переболел осенью 2020-го, зато весной того же года IBU признала Поршнева, ни много ни мало, открытием №1 предыдущего мирового сезона! И пусть выше 11-го места в личных гонках КМ он не поднимался, в топ-40 итогового общего зачета все равно попал.

Еще интереснее будет понаблюдать в Польше за Даниилом Серохвостовым. Об этом 21-летнем юниоре сейчас говорят все, хотя на «взрослой» международной арене он дебютировал только 14 января и успел провести лишь пять гонок Кубка IBU. Зато в четырех из них Серохвостов был в числе лучших «ходом» и самым быстрым в нашей команде. Работы над стрельбой там еще предстоит немало (особенно из положения стоя - процент попаданий пока ниже 70), но бесспорный лыжный талант налицо. Говорят, Даниил уже сейчас не уступает в скорости лидерам первой сборной России! Правда, завтрашнюю индивидуальную гонку Серохвостов на ЧЕ не бежит. Его задача – сосредоточиться на комбинации «спринт-преследование».

ПОЛ-ЧЕМПИОНАТА - БЕЗ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ

Анастасии Шевченко тоже 21 год, и в женской сборной она занимает ту же юниорско-скоростную нишу, что и Серохвостов. Совсем недавно Шевченко на равных боролась с триумфаторшей позавчерашней эстафеты Антхольца Татьяной Акимовой – в середине января они не раз стояли рядом на пьедесталах Кубка IBU.

Хороший темп в этой серии турниров демонстрируют и Анастасия Гореева с Валерией Васнецовой. Не далее, как в субботу, они с Халили и Серохвостовым выиграли в Арбере смешанную эстафету при весьма необычных показателях: 15 доппатронов, штрафной круг – и все равно 40 секунд от второго места.

В общем, в Дужниках будет на что посмотреть. И, кстати, не только в сборной России. Украинцы везут на ЧЕ чемпионку Сочи-2014 Виту Семеренко, а шведы - победительницу Олимпиады-2018 в лыжных гонках Стину Нильссон, делающую сейчас первые шаги в биатлоне.

Одна проблема: ни «индивидуалки» в среду, ни спринт в пятницу по ТВ не покажут. Не только в России – вообще нигде. Польские организаторы решили на этом сэкономить, и транслируют лишь вторую половину чемпионата – 30 и 31 января.

Но вы не волнуйтесь. «Советский спорт» непременно разузнает подробности четырех «секретных» гонок и расскажет о них. Так что для нас с вами ЧЕ-2021 начнется, как положено, - то есть, завтра.

Расписание чемпионата Европы-2021

27 января, среда

12.30 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

16.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

29 января, пятница

12.30. Спринт 7,5 км. Женщины

16.00. Спринт 10 км. Мужчины

30 января, суббота

12.30. Гонка преследования 10 км. Женщины

15.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

31 января, воскресенье

12.30. Одиночная смешанная эстафета

15.00. Смешанная эстафета 4х6 км

Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать в прямом эфире обе гонки преследования и смешанную эстафету, а одиночную смешанную эстафету покажет в записи, в 14.15 по московскому времени. Впрямую ее можно будет увидеть на канале «Матч. Страна».

Состав сборной России

Мужчины: Евгений Гараничев, Кирилл Стрельцов, Карим Халили, Никита Поршнев, Семен Сучилов, Даниил Серохвостов, Евгений Идинов

Женщины: Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Полина Шевнина

источник: «Советский спорт»
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