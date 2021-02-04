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Одиннадцать друзей Логинова. Представляем сборную на чемпионат мира
04 февраля 17:12
автор: Олег Чикирис

Одиннадцать друзей Логинова. Представляем сборную на чемпионат мира

На главном турнире года в Поклюке ждем медали не только в эстафетах.

Союз биатлонистов России обнародовал состав на чемпионат мира, который, впрочем, и так был очевиден. О том, что Евгений Гараничев, Карим Халили и Лариса Куклина пополнят команду на чемпионате мира стало известно еще во время первенства Европы в Польше. Чтобы назвать остальных девять, не надо быть большим специалистом. Правда, не исключено, что выступить в Словении смогут не все. Состав сборной России, простите, сборной СБР, которая выступит на турнире именно под таким названием без флага и гимна, должно еще утвердить ВАДА.

Президент СБР Виктор Майгуров, пригрозил в интервью агентству»РИА Новости», что если IBU c подачи ВАДА захочет кого-то необоснованно отцепить от команды, наша федерация тут же обратится в Спортивный арбитражный суд. И правильно сделает, вот только крайне маловероятно, что CAS успеет так быстро рассмотреть дело. А даже, если успеет, вся эта свистопляска не сможет не сказаться на готовности спортсмена.

Ясно, что под словом «кто-то» надо понимать лидера сборной Александра Логинова, имевшего допинговые прегрешения в прошлом. За свое преступление он давно уже понес наказание, но подозрения в отношении него у антидопинговых структур остались. В общем, я не зря вынес в заголовок соответствующую моменту фразу: не исключено, что 11 российским биатлонистами тому, кого пришлют на замену, придется в Поклюке биться за себя и за того парня.

Итак, вот состав на чемпионат мира.

Мужчины

Александр ЛОГИНОВ

29 лет

Успехи в сезоне: победа в индивидуальной гонке в Антерсельве, в смешанной эстафете в Оберхофе, третье место в эстафете там же

Стрельба: 86%, стойка - 82%, лежка - 90%

Ход: -3% от среднего

Логинов самая реальная надежда сборной на успех в личных гонках и, пожалуй,единственная - у мужчин. Судя по этапу в Антерсельве, подходит к ЧМ в хорошей форме.

Матвей ЕЛИСЕЕВ

27 лет

Успехи в сезоне:третье место в эстафете в Антерсельве, шестое место в масс-старте в Оберхофе

Стрельба:90%, стойка -90%, лежка - 90%

Ход: -1% от среднего

Надежный второй номер сборной, которому, к сожалению, не суждено стать первым.

Эдуард ЛАТЫПОВ

26 лет

Успехи в сезоне:победа в смешанной эстафете в Оберхофе,третье место в эстафете в Антерсельве, 11-е место в спринте в Оберхофе

Стрельба:81%, стойка - 80%, лежка - 82%

Ход: -2% от среднего

Мужская сборная находится в таком плачевном состоянии, что даже 11-е место Латыпова в Оберхофе считается зауспех

Евгений ГАРАНИЧЕВ

32 года

Успехи в сезоне:13 и два 14-х места в разных гонках

По задумке тренеров, ветеран должен был набрать форму к чемпионату мира через выступления на чемпионате Европы.Однако в Польше стало понятно, чток ЧМ Евгений не готов и отправляется в Словению, просто потому, что брать больше некого

Антон БАБИКОВ

29 лет

Успехи в сезоне: третье место в эстафете в Антерсельве

Стрельба:85%, стойка - 78%, лежка - 93%

Ход:+2% от среднего

После 14-го места в индивидуалке в Остерсунде не заезжал даже в Топ-30 на Кубке мира. Едет на турнир, чтобы помочь (то есть - не провалиться) в эстафете

Карим ХАЛИЛИ

22 года

Успехи в сезоне:второе место в спринте на чемпионате Европы

Стрельба: 87%

Дебютант сборной давно ходит в подающих надежды, но в Поклюке он вряд ли начнет их оправдывать. Зеленый еще

Женщины

Светлана МИРОНОВА

26 лет

Успехи в сезоне:победа в эстафете в Антерсельве, победа в смешанной эстафете в Оберхофе

Стрельба:82%, стойка - 80%, лежка - 85%

Ход: -3% от среднего

Лидер женской сборнойна последних этапах часто финишировала неподалеку от пьедестала. Очевидно, что Светлана в хорошей форме и без медалей из Поклюки уехать не должна

Евгения ПАВЛОВА

27 лет

Успехи в сезоне: победа в эстафете в Антерсельве, два попадания в «цветы» в личных гонках

Стрельба: 83%, стойка - 79%, лежка - 88%

Ход: -2% от среднего

Так же, как и Миронова, оставила очень хорошее впечатление после этапа в Антерсельве. Может претендовать не только на эстафетную, но ина личную награду

Ульяна КАЙШЕВА

26 лет

Успехи в сезоне: победа в эстафете в Антерсельве, победа в смешанной эстафете в Оберхофе

Стрельба: 83%, стойка - 83%, лежка - 82%

Ход: -1% от среднего

Женская команда дружно выстрелила на последнем перед чемпионатом мира этапе Кубка мира, и Кайшева - в том числе

Татьяна АКИМОВА

30 лет

Успехи в сезоне: победа в эстафете в Антерсельве

Стрельба:82%, стойка - 80%, лежка - 84%

Ход: -2% от среднего

Бывшему лидеру сборной, нелегко дается возвращение в строй после декрета. Тем не менее, она достаточно быстро сумела отвоевать место не только в первой сборной, но и в эстафетной четверке

Ирина КАЗАКЕВИЧ

23 года

Успехи в сезоне: победа в эстафете в Антерсельве, победа в смешанной эстафете в Оберхофе

Стрельба:78%, стойка - 68%, лежка - 88%

Ход: -2% от среднего

Казакевич - единственная представительница перспективной молодежи, сумевшая пробиться в сборную. Если «стойка», где она пока каждую третью пулю посылает мимо не подведет, может замахнуться на Топ-15

Лариса КУКЛИНА

30 лет

Успехи в сезоне:две бронзы на чемпионате Европы

Стрельба: 88%, стойка - 87%, лежка - 90%

Ход:0% от среднего

В Антерсельве дважды была в Топ-15.В отличие от Гараничева, оставила приятное впечатление от выступления в Польше на ЧЕ. Пассажиром в Поклюке точно не будет

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