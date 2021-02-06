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Для Овечкина Олимпиада-2022 уже началась. Старт Панарина – в ночь на ближайший четверг
06 февраля 15:00
автор: Виталий Славин

Для Овечкина Олимпиада-2022 уже началась. Старт Панарина – в ночь на ближайший четверг

Что-то меня потянуло на обобщения. Надоела клубная рутина Ови-Кови-Джино-Хлеб-Боб. Поговорим о большом. С прицелом на Игры через год в Пекине.

Канада назвала Дуга Армстронга главой штаба олимпийской команды. О чем это говорит? НХЛ гарантированно, если, конечно, не вспыхнет новая пандемия, нанесет визит в Китай. Это первое. Второе: Кленовые предельно серьезно относятся к кампании, которая грозит некоторым членам сборной, например, Сидни Кросби и Патрису Бержерону, невероятным для всего остального мира достижением – третьей золотой олимпийской медалью. Пока этим могут похвастать только шестеро россиян – Виталий Давыдов, Владислав Третьяк, Виктор Кузькин, Анатолий Фирсов, Александр Рагулин, Андрей Хомутов.

Кто такой новый генменеджер сборной Канады? Да, его отец – Нил Армстронг. Но не тот, кто первым ступил на Луну. В чем я, впрочем, сильно сомневаюсь после посещения музея космонавтики в Вашингтоне и изучения с расстояния вытянутой руки абсолютно точного макета капсулы, в которой Нил Армстронг с Баззом Олдрином отделились от «Аполлона-11» и слетали туда-обратно на спутник Земли. Но это другая история.

Дуг Армстронг – первый человек на Земле, кто в качестве руководителя по два раза выиграл Кубок Стэнли (с «Далласом» в 1999 году и «Сент-Луисом» в 2019-м), чемпионат мира (2007, 2016 – оба раза в Москве), Олимпиаду (в Ванкувере-2010 и Сочи-2014). Ну и до кучи – уродливый Кубок мира-2016. Таков он – 56-летний сын канадского лайнсмена, введенного в Зал Славы НХЛ в 1991 году. Мощный типчик? Еще бы! Таких с кондачка не возьмешь.

Заокеанские СМИ вовсю прикидывают варианты составов ведущих сборных. Что лично я считаю делом преждевременным, если не спекулятивным. До турнира еще целый год – может случиться все что угодно. В разгар сезона заниматься гаданием на кофейной гуще - только время прожигать. Неужели кто-то, к примеру, не в курсе, что Канада способна собрать два равноценных ростера, а у нас в центре, кроме как Малкина, вообще креативить некому?!

Так что, по большому счету, все ясно. У каждой страны есть железные кандидаты. Если не подведет здоровье, они безальтернативно отправятся в Поднебесную. У наших таковых, наверное, 80 процентов. Хотите – проверим. Считаем:

  • вратари: Василевский, Варламов, Шестеркин;
  • защитники: Проворов, Орлов, Гавриков, Сергачев, Романов, Зайцев, Задоров, Нестеров;
  • нападающие: Панарин, Малкин, Кучеров, Овечкин, Свечников, Капризов, Гурьянов, Барбашев, Андронов, Михеев, Тарасенко, Радулов.

Всего – 23 из 25 возможных. Это вообще за 90 процентов! А ведь еще есть Бучневич, Григоренко, Ничушкин, Наместников, Дадонов, Зуб, Гусев, Анисимов, Тренин, Любушкин, которые в принципе тоже могут претендовать на поездку на Игры-2022. Но исключительно на вспомогательные роли. Хотя без невоспетых героев-чернорабочих в любом большом деле, понятно, не обойтись.

Так к чему я веду? Коли Беттман и Ко решили однозначно участвовать, к Олимпиаде-2022 необходимо на полную катушку готовиться уже сегодня. Как? Научиться побеждать лидеров Канады/США/Швеции/Чехии/Финляндии в календарных матчах чемпионата НХЛ. Прежде всего ментально. Ведь именно это главная проблема в поединках с Кленовыми на всех уровнях – от чемпионатов мира, Олимпиад и Кубка мира до молодежного ЧМ. Самый наглядный и свежий пример: смачная оплеуха в полуфинале МЧМ-2021 от хозяев – 0:5. Как это ни ужасно и позорно для великой отечественной хоккейной школы звучит, нынешние ее представители проигрывают канадцам еще до выхода на лед?! Пацаны Профессора Ларионова продемонстрировали это в Эдмонтоне во всей красе.

В ком лично я на сегодня на сто процентов уверен в том, что в характере он никому не уступит? В единицах. В Кучерове, но Никита пропускает регулярку из-за операции. В Сергачеве, Василевском, Овечкине, Радулове, Гаврикове, Задорове, Свечникове, Капризове, Барбашеве… Другой вопрос, хватит ли им, в частности, Сергачеву, Задорову, Барбашеву, чистого мастерства противостоять североамериканским глыбам?

Таким, как Маршан и Бержерон.

Не устаю восхищаться этим выдающимся канадским тандемом «Бостона», который сегодня после четвертой в четырех матчах победы над «Филадельфией» (2:1) возглавил общую таблицу лиги. Центру и капитану в июле стукнет уже 36, его верному левому краю – 33 в мае, а они зажигают, аки Данко Максима Горького, в каждом туре в проходных, казалось бы, матчах. У обоих – по 15 очков. Но дело не в количестве, как у пресловутого Великого, который по победным голам в НХЛ отстает от Ови уже на 20 шайб, а в качестве. Эти два, как сказал бы Сергей Гимаев, мастерюги солируют, когда команде жизненно необходимо. Когда «медведи» вроде как безнадежно горят. Но!

22.01. «Бостон» – «Филадельфия». 0:2 и 2:3 к 54-й минуте. Бержерон и Маршан делают по передаче. В итоге победа по буллитам – 5:4.

31.01. «Вашингтон» – «Бостон». 3:0 к 38-й минуте. Три передачи Бержерона, гол Маршана. Игра уходит в овертайм, где Овечкин 708-й шайбой в карьере делает глубокую зарубку на Пекин. Молодчина!

2.02. «Вашингтон» – «Бостон». Опять 3:0, но к 33-й минуте. Маршан – гол и передача. Гости реваншируются – 3:5.

4.02. «Филадельфия» – «Бостон». 3:1 к 53-й минуте. Маршан – передача, Бержерон – две передачи и гол в овертайме. Бай-бай, «летчики» – 3:4.

6.02. «Филадельфия» – «Бостон». 1:0 к той же 53-й минуте. Маршан сравнивает счет, гости снова берут верх – 1:2.

Самое страшное, что при всех этих четырех поражениях от «Брюинз» (4:5 по буллитам, 1:6, 3:4 ОТ, 1:2) у ведущего защитника «Флайерз» и потенциально сборной России Проворова показатель полезности отрицательный – по «минус 1». Ярославец и сегодня находился на площадке, когда на 53-й минуте двукратный олимпийский чемпион выиграл вбрасывание в зоне «Филли», а Маршан совершил тачдаун из вратарской площади из-под Ивана. Так и закладываются комплексы на долгие годы. К сожалению.

Теперь все внимание Артемию нашему Хлебушку. Виртуальному вожаку сборной на Олимпийских играх-2022, в которых уралец пока не позорился. Ибо не участвовал.

«Рейнджерс» впервые в сезоне сойдется с лидером чемпионата НХЛ на следующей неделе 11 (четверг, начало 3.00 мск) и 13 февраля (суббота, начало 3.00 мск) в «Медисон Сквер Гарден». Вот там на фоне канадцев Бержерона и Маршана, чехов Пастрняка и Крейчи, американцев Макэвоя и Курали посмотрим в деле, как выглядят против лучших из лучших и на что способны Панарин, Бучневич и Шестеркин/Георгиев с прицелом на Пекин.

Фантастическая интрига за 11 с половиной месяцев до Игр в Китае! Не пропустите…

источник: «Советский спорт»
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