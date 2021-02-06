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Валиева превратила телешоу в Олимпиаду. 90 баллов за короткую программу!
06 февраля 23:00
автор: Лев Тигай

Валиева превратила телешоу в Олимпиаду. 90 баллов за короткую программу!

На коммерческом супертурнире в Москве после коротких программ команда Алины Загитовой опережает команду Евгении Медведевой на 18 баллов – во многом благодаря Камиле Валиевой.

Там было жуткое количество безвкусицы, лишней мишуры и просто плохой организации. Начиная с того, что ни одно из 22-х выступлений не было показано по ТВ в режиме реального времени. Если вы смотрели и видели внизу экрана титр «прямой эфир», знайте - это вранье. Трансляция началась на 45 минут позже, чем соревнования в «Мегаспорте», и за следующие три с лишним часа телевизионщики эту разницу так и не нагнали.

Думаю, это и не входило в их задачу. Мол, фигуристов мы всех показали, кучу рекламы - тем более, до программы «Время» уложились – стало быть, все о’кей. А прямой получился эфир или кривой - дело, знаете ли, десятое. Вытворять подобное с матчем футбольной сборной, ТВ-умники вряд ли осмелятся, зато с «фигуркой» - раз плюнуть. Я уж не говорю о таких вещах, как внятное расписание и статистика по оценкам, которыми тоже не пахло. Впрочем, цифрами и баллами в интернете скорее должна была озаботиться ФФККР, а не Первый канал.

Что ж, на то он и первый блин, чтобы местами получаться комом. Не ошибается, как известно, лишь тот, кто ничего не делает, а сама идея турнира - вполне здравая и заслуживает всяческой похвалы. И как бы ни лезла сегодня из всех щелей ТВ-дурь во всех ее проявлениях (они почему-то считают, что шоу – это сплошные вопли на грани истерики), настоящего, большого спорта там тоже было достаточно. И в конце концов он взял-таки свое.

ЧУДО НА ЛЬДУ

Когда Камила Валиева через несколько секунд после начала проката взмыла в воздух с двумя поднятыми к небу руками и идеально скрутила-приземлила аксель в три с половиной оборота, весь телевизионный балаган разом прикусил языки. Все, включая тысячи болельщиков на трибунах (но не телезрителей – до них, как я уже объяснял, очередь дошла позже), широко открыли глаза и, затаив дыхание, смотрели на это чудо, порхавшее по льду в бело-голубом платьице.

Потом музыка смолкла - и зал встал, как один человек! И хлопал, хлопал, хлопал, не в силах остановиться. До тех самых пор, пока на табло не зажглись небывалые в истории фигурного катания оценки за женскую короткую программу.

90,25.

Да, на «Кубке Первого канала» оценки завышали всем. Так принято – можете спросить у японцев, которые на подобных шоу-турнирах собаку съели. Вот и в «Мегаспорте» надо было делать «поправку на ветер» - баллов на пять, а порой и на все десять. Однако к Валиевой это относится меньше, чем к кому бы то ни было. Выдай она такой прокат на официальном международном состязании любого уровня, девяносто ей, может, и не поставили бы, но мировой рекорд был бы сто процентов. 85,45 Алены Косторной рухнули бы, как подкошенные.

Кстати, аналогичное достижение «для внутреннего пользования» - с чемпионата России-2019 - тоже принадлежало Косторной и равнялось 89,96. Валиева уже пару раз атаковала его в нынешнем сезоне, но безуспешно – совсем недавно освоенный триксель или получался с помаркой, или не получался совсем.

Теперь он, наконец, побежден – и результат на табло. Результат потенциальной олимпийской чемпионки Пекина-2022. Уже ради одного этого стоило проводить сей телевизионно—крикливо-коммерческий кубок.

АЙ ДА КОНДРАТЮК!

А ведь там еще была масса всего интересного. Например, новая постановка Елизаветы Туктамышевой под Билли Айлиш – пусть и испорченная «бабочкой» на тройном акселе. Или вдохновенный прокат Марка Кондратюка, вытащившего один за другим оба четверных. Когда в декабрьском Челябинске этот парень вдруг выскочил на бронзовую ступень пьедестала чемпионата страны, его мало кто воспринял всерьез. Мол, в кои-то веки не упал, раз в год и палка стреляет. Но оказалось, что история с Кондратюком заслуживает куда большего внимания, сегодня он это доказал. Вот сами посмотрите видео с сайта Первого канала.

Здорово же, правда? Если в воскресенье он так же осилит произвольную – значит, у нас появился новый реальный кандидат в сборную. В том числе - на мартовский чемпионат мира в Стокгольме.

Мужчины вообще рисковали вовсю, без каких-либо скидок на статус турнира. Почти все шли на максимальные два четверных, хотя на высокий плюс их сделал только Макар Игнатов. Андрей Мозалев с Александром Самариным запороли оба прыжка, а Дмитрий Алиев один отменил уже в воздухе, ограничившись каскадом «3+3». Только Михаил Коляда не планировал второй квад – ему он пока без надобности. И так получил за чистейший прокат 105 баллов заодно с заслуженной овацией.

Что касается командных результатов, то оправдался мой утренний прогноз, дать который было, чего уж там, совсем несложно. Сначала танцоры и Кондратюк с Колядой увели вперед на «+12» компанию в синей форме под капитанством Евгении Медведевой, а потом Валиева вместе с двумя другими ученицами Этери Тутберидзе – Анной Щербаковой и Дарьей Усачевой – развернули все на 180 градусов. Только в женском одиночном катании «Красная машина» Алины Загитовой выиграла 30 баллов и теперь уверенно лидирует. Хотя завтра оценки, а, значит, и разрывы, будут вдвое больше.

Кубок Первого канала. Москва

Короткие программы

Команда Загитовой Команда Медведевой – 931,41:912,92 (+18,49)

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин (М) – 90,75

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (З) – 85,76

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (М) – 81,42

4. Аннабель Морозова/Андрей Багин (3) – 80,54

5. Елизавета Худайбериева/Егор Базин (З) – 79,13

6. Софья Шевченко/Игорь Еременко (М) – 79,04

Сумма: Медведева – Загитова – 251,21:245,43 (+5,78)

Мужчины

1. Михаил Коляда (М) – 105,42

2. Макар Игнатов (З) – 99,81

3. Марк Кондратюк (М) – 96,89

4. Дмитрий Алиев (З) – 93,72

5. Андрей Мозалев (З) – 79,13

6. Александр Самарин (М) – 78,07

Сумма: Медведева - Загитова – 280,38:272,66 (+7,72)

После двух видов: Медведева – Загитова – 531,59:518,09 (+13,50)

Пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (З) – 83,61

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (М) – 80,24

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (М) – 77,80

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (З) – 75,73

Сумма: Загитова – Медведева 159,34:158,04 (+1,30)

После трех видов: Медведева – Загитова – 689,63:677,43 (+12,20)

Женщины

1. Камила Валиева (З) – 90,25

2. Анна Щербакова (З) – 82,89

3. Дарья Усачева (З) – 80,84

4. Александра Трусова (М) – 77,86

5. Майя Хромых (М) – 75,05

6. Елизавета Туктамышева (М) – 70,38

Сумма: Загитова – Медведева 253,98:223,29 (+30,69)

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