Непобедимый «Двухголовый монстр». Россия выиграла ATP Cup!

«НЕНУЖНЫЙ» ТУРНИР?

- Для нас Кубок ATP никогда не был особенно важным. Исключительно этап подготовки. Если ребята выиграют – хорошо. Нет – ничего страшного, - рубанул накануне турнира Шамиль Тарпищев. И слова президента ФТР, мягко говоря, удивили болельщиков.

Дело даже не в том, что «никогда» применительно к соревнованию, которое появилось всего год назад, звучит слишком громко. Но как в принципе такое можно говорить о турнире сборных? Ведь российские сборные не брали титулов, страшно сказать, с 2008 года! Тогда наши девушки последний раз выиграли Кубок Федерации. До этого, в 2007-м, Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова завоевали Кубок Хопмана (неофициальный турнир смешанных команд), в 2006-м была победа в Кубке Дэвиса. Потом – как отрезало. Почти на 15 лет все наши сборные отправились к забвение, повылетав из элиты и не претендуя на трофеи. Прогресс случился лишь в 2019-м, когда набравшие ход Рублев и Хачанов (Медведев тоже, но он устал к концу сезона после своей прорывной серии финалов и титулов и за сборную тогда не сыграл) вывели Россию в полуфинал реформированного Кубка Дэвиса. А в начале 2020-го, на первом в истории ATP Cup, до этой же стадии дошли тот же Рублев и Медведев.

Глядя на то, как Даниил «рубился» там в Джоковичем, выдав один из лучших матчей в году, и уступил лишь в третьем сете («Мне вообще немного повезло», - признался сам Новак), уж точно не могла родиться мысль, что этот турнир «никогда не был важным». Речь, вообще-то, о стране и команде! Может, не для всех теннисистов, но уж для наших исторически это всегда было особо значимым фактором. И всегда увеличивало мотивацию. Может, Тарпищев имел в виду лично себя и Федерацию? Ну тогда возможно – ведь ФТР к сборной России именно на ATP Cup не имеет ни малейшего отношения. Игроки сами формируют команду и даже сами выбирают капитана (в этот раз им стал Евгений Донской, в прошлом году был Марат Сафин). Так что в актив «плодотворной работе руководства Федерации тенниса» этот успех действительно не занесешь.

Но ладно, не суть, что там сказал Тарпищев. Куда важнее, что Андрей Рублев и Даниил Медведев уверенно продемонстрировали ровно обратное – выкладывались на все 200 процентов и выиграли важный титул. Победное очко принес как раз Даниил – одолев в финале Маттео Берреттини.