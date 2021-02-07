Непобедимый «Двухголовый монстр». Россия выиграла ATP Cup!

«НЕНУЖНЫЙ» ТУРНИР?
- Для нас Кубок ATP никогда не был особенно важным. Исключительно этап подготовки. Если ребята выиграют – хорошо. Нет – ничего страшного, - рубанул накануне турнира Шамиль Тарпищев. И слова президента ФТР, мягко говоря, удивили болельщиков.
Дело даже не в том, что «никогда» применительно к соревнованию, которое появилось всего год назад, звучит слишком громко. Но как в принципе такое можно говорить о турнире сборных? Ведь российские сборные не брали титулов, страшно сказать, с 2008 года! Тогда наши девушки последний раз выиграли Кубок Федерации. До этого, в 2007-м, Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова завоевали Кубок Хопмана (неофициальный турнир смешанных команд), в 2006-м была победа в Кубке Дэвиса. Потом – как отрезало. Почти на 15 лет все наши сборные отправились к забвение, повылетав из элиты и не претендуя на трофеи. Прогресс случился лишь в 2019-м, когда набравшие ход Рублев и Хачанов (Медведев тоже, но он устал к концу сезона после своей прорывной серии финалов и титулов и за сборную тогда не сыграл) вывели Россию в полуфинал реформированного Кубка Дэвиса. А в начале 2020-го, на первом в истории ATP Cup, до этой же стадии дошли тот же Рублев и Медведев.
Глядя на то, как Даниил «рубился» там в Джоковичем, выдав один из лучших матчей в году, и уступил лишь в третьем сете («Мне вообще немного повезло», - признался сам Новак), уж точно не могла родиться мысль, что этот турнир «никогда не был важным». Речь, вообще-то, о стране и команде! Может, не для всех теннисистов, но уж для наших исторически это всегда было особо значимым фактором. И всегда увеличивало мотивацию. Может, Тарпищев имел в виду лично себя и Федерацию? Ну тогда возможно – ведь ФТР к сборной России именно на ATP Cup не имеет ни малейшего отношения. Игроки сами формируют команду и даже сами выбирают капитана (в этот раз им стал Евгений Донской, в прошлом году был Марат Сафин). Так что в актив «плодотворной работе руководства Федерации тенниса» этот успех действительно не занесешь.
Но ладно, не суть, что там сказал Тарпищев. Куда важнее, что Андрей Рублев и Даниил Медведев уверенно продемонстрировали ровно обратное – выкладывались на все 200 процентов и выиграли важный титул. Победное очко принес как раз Даниил – одолев в финале Маттео Берреттини.
ДВЕ СЕРИИ МЕДВЕДЕВА
Он даже непривычно ярко для себя отпраздновал успех – сделал взмах рукой в духе «Пожалуйста!». Хотя ведь мы уже привыкли, что чемпион Итогового обычно в такие моменты лишь пожимает плечами – будто ничего не случилось.
- Ну, это все-таки, командный турнир. Так что можно отойти от традиции. Тем более, не скажу, что празднование было прям «бурным», - признался Медведев. – Вообще, я скопировал жест у Марио Гомеса. Я видел, как он так делал, когда выступал за «Баварию». Марио был моим любимым футболистом, так что я решил за ним повторить. Но, по-моему, не очень хорошо получилось.
Описывать сам ход матчей особого смысла нет. Качество тенниса все равно хромало – все-таки, почти для всех игроков это был первый турнир в сезоне, к тому же – после двухнедельного карантина в Австралии, ограничившего их тренировки. Тем не менее, несколько сухих фактов:
- Ни Рублев, ни Медведев не проиграли за неделю ни одного одиночного матча! Да, все парные встречи россияне все равно уступили, но ни одна из них значения не имела – Россия добывала победу заранее. Так мы прошли в группе Аргентину и Японию, в полуфинале – Германию (которая не пустила в плей-офф ту же Сербию с Джоковичем), в финале – Италию.
- Рублев последовательно одолел Гвидо Пелью (6:1, 6:2), Йошихито Нишиоку (6:1, 6:3), Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:1, 6:2) и Фабио Фонини (6:1, 6:2). Медведев – Диего Шварцмана (7:5, 6:3), Кеи Нишикори (6:2, 6:4), Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5) и Маттео Берреттини (6:4, 6:2).
- Как видите, лишь против Германии у нас возникли проблемы. Правда, Андрей лишь в начале матча не смог настроиться на Штруффа, а затем прошелся по нему катком в том же стиле, как со всеми другими соперниками. Медведеву пришлось тяжелее. И в этом матче, и вообще – как первая ракетка России он играл лишь с лидерами других сборных. А Зверев в группе чуть не справился с самим Джоковичем и явно был в отличной форме! Отчасти Александру помешали проблемы со спиной, начавшиеся во втором сете. Но в третьей партии он действовал на все 100 – и все равно уступил. Примерно так же, как в финале парижского «Мастерса» прошлой осенью.
Итальянцы же в финале сопротивления оказать не смогли. Теперь понимаете, почему еще в начале турнира на официальном сайте ATP команду России назвали «Монстром с двумя головами»?
- Медведев на ATP Cup продлил свою победную серию до 14 матчей подряд – личный рекорд в его карьере. Кроме того, он выиграл уже 10 матчей подряд у теннисистов топ-10! В Мельбурне на этой неделе обыграл еще троих – Шварцмана, Зверева и Берреттини. Общий карьерный баланс с такими соперниками у Даниила – 19:19. Это очень крутой показатель!
Само собой, на Australian Open он будет одним из основных фаворитов. Впрочем, как и Рублев. Жаль, что даже при наилучшем раскладе ребята встретятся в четвертьфинале – дальше пройдет только один. Но это будет потом. Пока мы можем просто насладиться их триумфом!