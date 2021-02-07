Коляда и феноменальный Кондратюк вывели в лидеры команду Медведевой

Субботние короткие программы завершились при разнице 18,49 в пользу загитовской «Красной машины». Но это преимущество «хоккеистам» обеспечили одиночницы, выигравшие у «космонавток» 30 баллов. А в начале дня лидировала другая, медведевская команда «Время первых». И сегодня в стартовых видах преимущество тоже было на ее стороне.

Хотя танцоры отыграли не так много – балла четыре. И когда после трех достаточно успешных прокатов загитовских одиночников-мужчин (из трех заявленных четверных Андрей Мозалев и Дмитрий Алиев сделали «на плюс» по два, а Макар Игнатов – все, включая идеальный ритбергер) первый же медведевец Александр Самарин наворотил в своей произвольной кучу ошибок, показалось, что исход матча окончательно предрешен. Дальше останется только снимать с ушей лапшу от Первого канала, убеждающего нас в том, что ничего еще якобы не ясно.

К счастью, Марк Кондратюк избавил публику от этой малоприятной повинности. 17-летний парень, чье имя каких-то пару месяцев назад было известно лишь специалистам, выдал такую произвольную, что у всех челюсти на пол попадали! Три чистых прыжка по четыре оборота (два сальхова и тулуп), ни одной существенной помарки, жуткий кураж – и первая в истории нашей мужской «фигурки» сотня за технику – 102,71! Даже у Алиева на золотом чемпионате Европы в прошлом году было только 98.

А ведь в загашнике у «космонавтов» оставался еще Михаил Коляда. Который после долгого перерыва рискнул вновь пойти на три четверных – и приземлил все. Правда, стартовый сальхов вышел со степ-аутом и в конце программы уставший Коляда допустил еще пару помарок на прыжках попроще. Но Колядой, то есть, любимцем судей, он от этого он быть не перестал – и потому уступил лишь Кондратюку, причем меньше двух баллов. А загитовцам привез по полноценному «двадатнику».

В лагере Медведевой творилось черт знает что. Мир перевернулся: вместо «минус 18» у них стало «+18»! Посмотрим, как дальше справятся с этой задачкой козырные тузы из загитовской колоды – Анна Щербакова и королева вчерашнего вечера Камила Валиева.