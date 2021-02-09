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Станет ли Миронова «новой Зайцевой»? Чего ждать от сборной России на ЧМ-2021
09 февраля 20:00
автор: Лев Тигай

Станет ли Миронова «новой Зайцевой»? Чего ждать от сборной России на ЧМ-2021

В среду смешанной эстафетой открывается чемпионат мира в словенской Поклюке.

«Когда любая медаль – за счастье», гласил заголовок «Советского спорта» к аналогичной статье перед стартом прошлогоднего ЧМ в Антхольце. Основанием для столь пессимистичных прогнозов служила… безмедальная серия сборной России в Кубке мира. Да-да, совсем как в этом сезоне! Только тогда у наших было не 43 гонки без подиумов, а 26 (тоже, согласитесь, немало), и та черная полоса не успела закончиться до чемпионата мира, в отличие от нынешней. Вот и все различия. А в остальном, прекрасная маркиза…

Получается, что за год с лишним с 14 декабря 2019-го до 10 января 2021-го биатлонная России в 81 гонке «родила» всего две медали. Точнее даже «родил»: обе награды – золото в спринте и бронза в преследовании – были завоеваны лично Александром Логиновым. Пусть и в самый нужный момент, то есть, на ЧМ.

Сейчас предчемпионатный фон заметно оптимистичней. На последнем кубковом этапе наши хапнули аж три медали, в том числе две - высшего достоинства. Правда, дело было в том самом Антхольце, где Логинов год назад исхитрился возвести оправдательную «прокладку» между двумя печальными сериями (не сделай он этого, боюсь, Дмитрию Губерниеву пришлось бы употребить в пищу все детали своего гардероба вплоть до нижнего белья) и где российские биатлонисты всегда выигрывали чаще, чем в других местах.

Отсюда вопрос: так мы умеем бегать-стрелять только вокруг любимого стадиона в итальянских Альпах – или январские успехи все-таки были началом чего-то большего, долгоиграющего?

СВЕТА, ДАВАЙ!

Именно это нам и предстоит узнать в ближайшие полторы недели. Причем положительных ответов можно ждать не только от Логинова, который при всех текущих проблемах (нестабильный «ход» и еще менее стабильная «стойка») по-прежнему в строю и по-прежнему силен. В сборной в кои-то веки начали проклевываться новые звезды, и для них предолимпийский ЧМ станет принципиальной «проверкой на вшивость».

Прежде всего это относится к Светлане Мироновой. Мало того, что она была ключевым звеном в обеих победных эстафетах января –смешанной в Оберхофе и женской в Антхольце. В личных гонках того же месяца якобы «нестреляющая» Миронова ни разу не провалилась ниже 80% попаданий и трижды проходила четыре огневых рубежа с процентом 90 всякий раз оказываясь в топ-7.

В общем зачете Кубка мира Светлана поднялась с 33-го места на 18-е, а по набранным в новом году очкам она вообще - шестая в мире! С минимальными отставаниями от всяких улсбю-шмулсбю. Не припомню таких «заявочек» в нашем женском биатлоне со времен Ольги Зайцевой. Осталось понять надолго ли это?

Другой «кандидат на прорыв» Эдуард Латыпов. Хотя ставить на него в Поклюке я, признаться, поостерегся бы. Бежит парень здорово, спору нет - Каминский свое лыжное дело знает. Но из-за плохой стрельбы (совсем как раньше у Мироновой) латыповские таланты пока реализуются лишь в эстафетах с их спасительными доппатронами.

Со вторым эшелоном у сборной – по-прежнему беда. Тренерские надежды, что кто-то взорлит на польском ЧЕ, увы, не оправдались - из молодых до Поклюки доехал один Карим Халили. Говорили-обсуждали, что Гараничев, дескать, уже не тянет, но – но кто вместо него? Нет ответа... По большому счету, наша мужская команда сейчас – это Логинов, Елисеев, Латыпов – и все, точка. В эстафету четвертым ставить толком некого.

У женщин вариантов вроде побольше, хотя и здесь особо не разгуляешься. Ждали-ждали достойную замену Ирине Казакевич, которая неплохо смотрелась в декабре, но потом резко сдулась – не дождались, некого брать. Теперь Казакевич в составе, как и Гараничев. От безысходности.

Впрочем, это все равно запасные. На гонки ЧМ можно выставлять лишь по четыре человека от страны, а не по шесть, как на кубковых этапах.

СОСТАВ УТВЕРЖДАЛО WADA – И ДАЖЕ НЕ ПИСКНУЛО

Да, чуть не забыл: сборная-то у нас, если помните, нейтральная. С флагом не России, а СБР, и в новой, «маскировочной» форме без запрещенной символики. Если что-нибудь выиграем – сыграют гимн IBU. Интересно, кстати, послушать, а главное – был бы повод! Если будет – шут с ними, пусть играют хоть «Боже, царя храни».

Куда важнее другая подробность, связанная с двухлетними «антинашими» санкциями. Перед чемпионатом IBU спихнула окончательное утверждение состава сборной России на WADA (мол, вдруг по кому-то что-то еще, не дай бог, расследуют) – и WADA благополучно весь состав утвердило. Включая Логинова с его отсиженной двухлетней допинг-дисквалификацией.

На январских ЧМ по другим видам спорта (мужской гандбол, сани и т.д.) такой процедуры никто не требовал, но опаска оставалась. К счастью, напрасная: решение CAS, что все чистые «на данный момент» россияне могут выступать за страну без ограничений, реально действует. Включая Олимпиаду-2022 – «отстрела всех подряд», как три года назад в Пхенчхане, перед пекинскими Играми быть не должно.

Более того, IBU уже объявил, что результаты российских биатлонистов в Поклюке, как обычно, пойдут в зачет КМ, несмотря на временно-нейтральный статус нашей команды. Похоже, хотя чиновники знают условия санкций и стараются соблюдать, но всерьез не очень-то воспринимают. Ну да, два года придется поизворачиваться, бывает.

Так что все у нас норм – только беги. В личных гонках рассчитываем на Миронову с Логиновым, в марафонских «индивидуалках» - на любого, кто «вдруг все попадет» (вплоть до Гараничева), ну, и, конечно, эстафеты. Все, какие есть.

Кстати, состав на первую из них - завтрашнюю «смешанку» уже объявлен: Логинов, Латыпов, Миронова, Кайшева. Показывать чемпионат по ТВ в России будут два канала по очереди. На этой неделе смешанная эстафета и оба спринта достались «Матч ТВ», а воскресные преследования забрал Первый. Плюс Eurosport транслирует в прямом эфире все гонки без исключения.

На старт, внимание – вперед!

РАСПИСАНИЕ ЧМ-2020

10 февраля, среда

  • 17:00 (мск). Смешанная эстафета 4х6 км

12 февраля, пятница

  • 16:30. Спринт 10 км. Мужчины

13 февраля, суббота

  • 16:30. Спринт 7,5 км. Женщины

14 февраля, воскресенье

  • 15:15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
  • 17:30. Гонка преследования 10 км. Женщины

16 февраля, вторник

  • 14:05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

17 февраля, среда

  • 16:30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

18 февраля, четверг

  • 17:15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота

  • 13:45. Эстафета 4х6 км. Женщины
  • 17:00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

  • 14:30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
  • 17:15. Масс-старт 15 км. Мужчины

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

  • Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили
  • Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич

РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

источник: «Советский спорт»
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