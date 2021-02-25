1:0 в пользу Клэбо. Норвежцы не пустили на пьедестал ни Большунова, ни Устюгова 

В принципе, Александр мог и захлопнуть калиточку перед носом рыжего норвежца. Но, во-первых, создалось впечатление, что атаки с левой стороны наш лыжник, тянувшийся за бежавшим справа Вальнесом, просто не ожидал. А во-вторых, вступать в жесткий контакт на грани правил для Большунова теперь рискованно. Непосредственно перед стартом ЧМ FIS объявила о дополнительных санкциях по итогам январского скандала в Лахти, где Александр чуть не подрался на финише эстафеты с финном Йони Мяки. Большунову дали предупреждение и пять гонок «испытательного срока»: если в Оберстдорфе он будет замечен в блокировке или неспортивном поведении, то получит дисквалификацию на две гонки.

Хотя шанс на призовое место у нас сегодня был - у Александра Большунова, который отчаянно боролся в финале с тремя норвежцами. Причем если Эрик Вальнес вступил в схватку с россиянином с самого старта и всячески мешал тому возглавить забег, то Йоханнес Клэбо долго держался в тени и лишь на последнем подъеме включился в полную силу. Мимо Большунова он сумел проскочить через узкий коридор, по внутренней бровке.

Все-таки в личном спринте наши лыжники изначально не считались основными фаворитами, и разделаться с этой гонкой в первый же день, параллельно осмотревшись и изучив особенности здешних условий – вариант вполне приемлемый. Жаль только, что не удалось взять хотя бы одну медаль – так сказать, для затравки, для разгона.

А знаете, это даже хорошо, что чемпионат начался именно так.

Сейчас, спустя целый месяц после инцидента кубковом этапе в Финляндии, такое решение выглядит, мягко говоря, странно – так, словно его специально подгадали к началу ЧМ. Но деваться некуда, вердикт надо соблюдать, иначе можно потерять медали чемпионата мира. Тем более, что трасса в Оберстдорфе изобилует крутыми виражами, которые при нынешней теплой погоде становятся еще опаснее.

УСТЮГОВ: В ФИНАЛ - ЧЕРЕЗ БОЛЬ

Чтобы не угодить в дневную жару около «+15», организаторы перенесли спринт пораньше: квалификация началась в девять утра по местному времени, забеги на вылет – в половине двенадцатого. Это помогло, но только отчасти: уже по ходу четвертьфиналов дистанция превратилась в форменную кашу и падения пошли одно за другим. В частности, не повезло Татьяне Сориной-Алешиной: на спуске, за которым следовал поворот на финишную прямую, перед россиянкой плюхнулась на снег Йоханна Матинтало из Финляндии. Сорина успела уклониться от столкновения, но сместилась не в ту сторону, выскочила далеко за пределы трассы, и когда она вернулась на лыжню, поезд, увы, уже ушел.

Наталья Непряева, которая только-только залечила перелом руки и еще не набрала оптимальную форму, зачем-то заявилась в первый же, очень сильный четвертьфинал, где шансов у нее практически не было. Еще больше расстроила неудача в 1/4 Юлии Белоруковой-Ступак – та, похоже, просто пересидела за спинами соперниц и ее фирменного финишного рывка хватило лишь для третьего места, не дававшего пропуск в следующий раунд.

Так и осталась наша женская сборная вообще без полуфиналов. Зато у мужчин вместе с Большуновым до этой стадии дошли и Глеб Ретивых, и Сергей Устюгов, чье участие в спринте еще накануне было под вопросом из-за растяжения мышцы бедра. В отличие от Большунова, Устюгов с Ретивых при жеребьевке плей-офф выбрали нижнюю половину «сетки» и встретились в 1/2, где боролись друг с другом за путевку в финал. Она досталась Сергею, что при свежей травме уже можно считать серьезным достижением. Правда, на последний забег сил у Устюгова не хватило – там Большунову пришлось в одиночку разбираться с тремя норвежцами. Итог – «деревянная» медаль, которая изрядно расстроила Александра. После финиша он отказался от каких-либо интервью - все-таки всерьез рассчитывал на призовое место.

ЖДЕМ РЕВАНША В СКИАТЛОНЕ

Теперь не вполне понятно, кого нашим ставить на воскресный командный спринт в пару к Большунову. По спортивному принципу это право вроде бы заслужил Устюгов, но надо еще посмотреть, как поведет себя его травмированная нога. Сегодня Сергей растревожил ее на финише полуфинала, выбросив в шпагате не правую, а больную левую, после чего изрядно хромал. Так что тренерам предстоит непростой выбор между ним и Ретивых. Плюс теоретически есть и третий вариант: дать передышку Большунову, который все остальные гонки чемпионата побежит наверняка.

У женщин напрашивается «связка молодых мам» Ступак-Сорина. Хотя до командного спринта времени еще много - в пятницу у лыжников выходной, а затем придет черед дистанционных гонок: на субботу запланированы два скиатлона. Это уже должна быть наша, большуновская территория.

Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)

Спринт 1,5 км. Классический стиль. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.01,30

2. Эрик Вальнес (Норвегия) – отставание 0,66

3. Ховард Таугбель (Норвегия) – 0,80

4. Александр Большунов (Россия) – 5,92

5. Сергей Устюгов (Россия) – 17,41

6. Оскар Свенссон (Швеция) – 20,49

Глеб Ретивых (Россия), Федерико Пеллегрино (Италия), Пол Голберг, Эмиль Иверсен (оба - Норвегия), Ришар Жюв (Франция) выбыли в 1/2 финала, Александр Терентьев (Россия), Люка Шаннава (Франция) – в 1/4 финала.

Спринт 1,2 км. Классический стиль. Женщины. Финал

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.36,76

2. Майкен Фалла (Норвегия) – 2,32

3. Анамария Лампич (Словения) – 2,35

4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 3,94

5. Ане Стенсет (Норвегия) – 7,31

6. Тириль Венг (Норвегия) – 10,76

Линн Сван, Майя Дальквист (обе – Швеция) выбыли в 1/2 финала, Юлия Белорукова-Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина-Алешина, Христина Мацокина (все - Россия), Джессика Диггинс (США) – в 1/4 финала, Рози Бреннен (США), Надин Фендрих (Швейцария) не прошли квалификацию.

Расписание до конца чемпионата

27 февраля, суббота

13.45 (мск). Скиатлон 7,5+7,5 км. Женщины

15.30. Скиатлон 15+15 км. Мужчины

28 февраля, воскресенье

13.00. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины. Полуфиналы

15.00. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы

2 марта, вторник

15.15. Гонка с раздельным стартом 10 км. Свободный стиль. Женщины

3 марта, среда

15.15. Гонка с раздельным стартом 15 км. Свободный стиль. Мужчины

4 марта, четверг

15.15. Эстафета 4х5 км. Женщины

5 марта, пятница

15.15. Эстафета 4х10 км. Мужчины

6 марта, суббота

14.30. Масс-старт 30 км. Классический стиль. Женщины

7 марта, воскресенье

15.00. Масс-старт 50 км. Классический стиль. Мужчины