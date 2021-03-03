Василевский не пропускает три матча, Роналду сыграл юбилейный матч, «Ман Сити» продолжает суперсерию

«Рейнджерс» провели очередной матч без своего лидера Артемия Панарина, который ушел в отпуск после обвинений со стороны тренера Андрея Назарова в избиении девушки в Риге 10 лет назад. Пока история не получила продолжения. В отсутствие россиянина ньюйоркцы выиграли дома у «Баффало» - 3:2. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 22 броска. У его партнера нападающего Павла Бучневича гол плюс результативная передача.

Также 28 бросков за матч парировал Семен Варламов, что помогло «Айлендерс» выиграть в гостях у «Нью-Джерси» - 2:1. «Островитяне» занимают второе место в своем дивизионе. «Дьяволы» проиграли третий матч подряд и идут седьмыми.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сыграл третий матч подряд на ноль. Россиянин отразил все 28 бросков во встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:0) и был назван ее первой звездой. Ранее никому из стражей ворот «молний» не удавалось добиться такого достижения. Перед этим ворота Василевского не могли распечатать соперники из того же «Далласа» (5:0) и «Каролины» (3:0). Это 24-й «сухарь» вратаря в заокеанской карьере. В нынешнем сезоне Андрей одержал 13 побед, что является лучшим показателем среди вратарей.

В КХЛ стартовали четыре серии плей-офф. На Востоке «Металлург» одержал волевую победу над «Барысом» - 7:4, уступая после первого периода 1:3. «Магнитка» поменяла вратаря после третьей пропущенной шайбы – вместо Василия Кошечкина вышел Юхо Олкинуора, а затем ударно провела начало второго отрезка. К 33-й минуте хозяева уже вели в счете 5:3. Еще одним дуплетом они выстрелили в середине заключительной 20-минутки, забив два гола за 15 секунд. Дублями у уральцев отметились защитник Егор Яковлев и форвард Николай Голдобин, по ходу сезона перешедший в команду из ЦСКА.

В другой восточной паре «Авангард» сломил сопротивление «Автомобилиста» - 3:0. Матч на ноль у вратаря «ястребов» Игоря Бобкова. Илья Ковальчук сделал голевую передачу, а самым результативным игроком встречи стал нападающий Сергей Толчинский, на счету которого 2 (1+1) очка.

На Западе СКА помучился с минским «Динамо». Белорусская команда открыла счет на 5-й минуте, после чего гости получили пять удалений подряд. Игра в меньшинстве не могла не сказаться на их действиях, и это стало решающим фактором в игре. Хозяева забили трижды во втором периоде. Дубль у армейцев сделал Андрей Кузьменко, две голевые передачи у Ивана Морозова. В конце матча интрига снова ожила после шайбы Кирилла Воронина, но на 59-й минуте Йонас Кемппаинен поставил точку – 4:2. За игрой наблюдали почти девять тысяч зрителей.

В Москве «Динамо» хватило для победы над «Северсталью» одного гола – 1:0. Шайба на счету лучшего бомбардира клуба Дмитрия Яшкина. «Сухарь» у голкипера-ветерана бело-голубых Александра Еременко.

Сегодня в борьбу за Кубок Гагарина вступают еще восемь команд. На Западе стартуют серии ЦСКА – «Спартак» и «Локомотив» - «Йокерит», на Востоке - «Ак Барс» - «Торпедо» и «Салават Юлаев» - «Трактор».

Роналду провел 600-й матч в чемпионатах

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду провел 600-й матч в национальных чемпионатах. 292 поединка на его счету в испанской Примере, 196 – в АПЛ, 85 – в чемпионате Италии, 25 – в чемпионате Португалии и два – во втором португальском дивизионе.

Юбилейной стала игра со «Специей» (3:0), в которой 36-летний португалец забил 20-й гол в текущем сезоне Серии А. Роналду забивает не менее 20 мячей в чемпионатах 12-й сезон подряд. Криш лидирует в списке бомбардиров итальянского первенства, опережая на два гола Ромелу Лукаку из «Интера». А вот в турнирной таблице «Юве» идет третьим - после 24-х туров команда набрала 49 очков и на семь отстает от миланцев.

Матч «Лацио» – «Торино» не состоялся из-за эпидемии коронавируса у туринцев.

«Ман Сити» победил 21 раз подряд

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» - 4:1 в чемпионате Англии, одержав 21-ю победу подряд во всех турнирах. Дубль на счету Габриэля Жезуса. Беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы насчитывает 28 игр. Последний раз соперникам удавалось победить «Сити» еще осенью – 21 ноября это сделал «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (2:0). Горожане на 15 очков оторвались от идущего вторым «МЮ», у которого еще игра в запасе.

По продолжительности победной серии в топ-5 европейских чемпионатах «Ман Сити» уступает только «Реалу»-2014 – у команды Карло Анчелотти было 22 победы, и прошлогодней «Баварии» Ханса-Дитера Флика, которая выиграла 23 раза кряду, что является рекордным показателем.

РФС отфотошопил снимок для разбора спорного эпизода матча «Спартак» - «Динамо»

РФС уличили в использовании фотошопа в опубликованном видеоразборе скандального эпизода с назначением пенальти в ворота «Спартака» в кубковом матче 1/8 финала с «Динамо», который бело-голубые выиграли 2:0. Первый гол был забит на 12-й минуте с пенальти, назначенного после подсказки VAR и вызвавшего много кривотолков. Мяч попал в плечо спартаковцу Виктору Мозесу, но многим показалось, что в ту часть, за которую по новым трактовкам правил 11-метровый не ставят. РФС признала, что в фото, которое предоставлено для разбора спорного момента, была использована часть другого снимка. Другими словами, его просто отфотошопили, передвинув на нем положение мяча.

Сначала организация все отрицала, потом наводила туману, следом заявила, что проведет служебную проверку, а затем сообщила, что монтажер будет уволен. На этом, видимо, инцидент спустят на тормозах. Крайнего нашли – и дело с концом.

Йохауг стала 12-кратной чемпионкой мира

На лыжном чемпионате мира в немецком Оберстдорфе вчера состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Победителем стала норвежка Тереза Йохауг, серебро и бронза достались шведкам - Фриде Карлссон и Эббе Андерссон. Лучшая из россиянок Татьяна Сорина – пятая, Наталья Непряева – 12-я, Мария Истомина – 28-я, Юлия Белорукова-Ступак – 29-я.

Женская сборная на этом турнире пока не завоевала ни одной медали. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила по этому поводу с критикой тренера Маркуса Крамера. Она считает, что «его команда не готова к чемпионату мира».

Что касается Йохауг, то она выиграла уже 12-е золото чемпионатов мира в карьере. По этому показателю скандинавка опередила нашу Ларису Лазутину (11). Впереди только Вяльбе (14) и норвежка Марит Бьорген (18).

Сегодня на турнире гонка с раздельным стартом у мужчин на 15 км (15.15 мск). За нашу сборную выступят Александр Большунов (22-й стартовый номер), Иван Якимушкин (24-й), Андрей Мельниченко (26-й) и Артем Мальцев (30-й).

Квят будет резервным гонщиком «Альпин»

Даниил Квят станет резервным пилотом команды Формулы-1 «Альпин». Об этом Российский гонщик сообщил на своей странице в инстаграме. «Новая глава! Я очень счастлив присоединиться к семье «Альпин». Эта команда показала отличные результаты за последний год и прогрессирует технологически. Постараюсь использовать весь свой опыт на трассе и за ее пределами. Как резервному гонщику мне необходимо оставаться в хорошей форме. Я жду возможности интегрироваться в команду», — написал Квят.

Напомним, что пилотами французской команды являются испанский гонщик Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон. Сам Квят в прошлом сезоне выступал в «Альфа Таури». Однако после окончания чемпионата-2020 команда не продлила контракт с россиянином.