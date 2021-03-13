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Чем Капризов хуже Холла и Макдэвида? Он – не канадец
13 марта 13:00
автор: Виталий Славин

Чем Капризов хуже Холла и Макдэвида? Он – не канадец

Золотой стрелок Пхенхчана настойчиво тащит «Миннесоту» на вершину дивизиона Запад. Четыре шайбы русского новичка в двух матчах – и всего два очка отделяют «Уайлд» от «Вегаса».

В последнюю пятилетку «дикие» превратились в унылый конгломерат стариков, успешно, даже я бы сказал, с неким облегчением вылетавший в стартовом раунде плей-офф. В лучшем случае.

- Отмучились, - вздыхали, подмигивая друг другу, великовозрастные Райан Сутер и Зак Паризе вкупе с капитаном Микко Койву. Финн, наконец, прекратил терзать себя и хоккей, завершив карьеру. А вот обоим 36-летним американцам пыхтеть еще аж до 2025 года! При этом съедают ониболее 15 миллионов долларов платежки. Какой им резон при гарантированных сказочных гонорарах куда-то торопиться, жилы рвать, гробить здоровье в бесконечных кубковых овертаймах?! Обязательную программу – читай, регулярку – откатали, а дальше - трава не расти.

Так и жила провинциальная «Миннесота» до прибытия новокузнечанина. Ну точно как чебаркульская «Звезда» до ссылки на Урал Валерия Харламова. Как сказал бы подвыпивший герой Георгия Вицина из рассказа Зощенко: «И все так чинно, благородно. По-старому».

Как определяется класс команды? В самом первом хотя бы приближении. Чем всегда славилась Красная машина Чернышева/Тарасова/Боброва/Кулагина/Тихонова? Правильно! Умением реализовать численное преимущество. Все наши великие тренеры в битвах с Канадой и клубами НХЛ так и наставляли:

- Терпите! Пусть они фолят и удаляются, а мы их в большинстве накажем.

И наказывали. Четко и бесперебойно. Благодаря 11-месячным совместным тренировкам и матчам розыгрыш лишнего в звеньях был доведен до автоматизма. Но без фанатизма. Как мне рассказывал Виктор Тихонов, в ЦСКА и сборной у него было пять-шесть вариантов комбинаций, которых хватало с лихвой.

До сих пор помню, как легко, синхронно, даже грациозно Крутов, Макаров, Ларионов в считанные секунды проходили все поле, уютно располагались в зоне атаки и приступали к методичной осаде. Точку мог поставить любой – недаром Фетисов в чемпионате Союза побил все рекорды результативности для защитников.

А что мы имеем в «Миннесоте»? Десятое место в общей таблице НХЛ по набранным очкам и худшее большинство в лиге – 7,5 процента реализации или жалкие шесть голов в 80 попытках?! Сегодня «койоты» из Аризоны четырежды удалялись – и все преступление без наказания. В предыдущем туре эту страшную статистику слегка поправил именно Капризов, забросивший «Вегасу» свою вторую в НХЛ шайбу в большинстве. Тот гол в начале третьего периода стал переломным: «Миннесота» вышла вперед и повторно одолела лидера дивизиона - 4:3.

Вот вам уровень коллектива лучшего бомбардира КХЛ-2020. Вспомните спецбригады «Тампы» и «Торонто», «Эдмонтона» и «Чикаго», «Бостона» и «Вашингтона», «Колорадо» и «Сент-Луиса». С этими монстрами-киллерами милашек из Сент-Пола даже как-то сравнивать неудобно.

Чем «Миннесоте» остается брать? Обороной и, конечно, ультра-си сибирского самородка! Неслучайно как раз два «дикаря» - главные претенденты на «Колдер Трофи», приз лучшему новичку сезону. Компанию Кириллу упорно навязывает 24-летний вратарь Каапо Кахкинен. Финн выиграл все последние восемь матчей «Миннесоты», которые начинал в стартовом составе. Правда, сегодня прекрасно отыграл Кэм Тэлбот. Канадец закрыл ворота наглухо, а все остальное сделал Капризов.

Помогла россиянину травма Фолиньо, того самого который как-то до крови избил нашего защитника «Сан-Хосе» Кныжова. Вот, кстати, что значит в детских школах не научили парня драться. В советские годы даже в гимнастике устраивали специальные тренировки, как постоять за себя. Посмотрите фильм «Тренер».

Так вот, свой игрок залепил Фолиньо шайбой в ногу, тот еле дополз до скамейки. Со второго периода Капризову пришлось играть в двух звеньях. В заключительной трети количество перетекло в качество. Под первым, помимо обилия игрового времени, имеется в виду рекордное в заокеанской карьере форварда число бросков – 8! Все-таки тренеры «Уайлд» заставили новичка самому решать моменты, а не искать без конца партнеров, которые зачастую и не ждут этих передач. Слишком умных, недоступных для их понимания.

Ведь что такое бросок в современном хоккее с априорным трафиком на пятаке? Гарантированная угроза воротам! В отличие от даже самого изощренного паса. Зарядил, а там - рикошет, отскок, добивание, толчея, кутерьма… Короче, масса вариантов. Вон давеча защитник «Нью-Джерси» Сиверсон во встрече с «Айлендерс» сам себе забил. Реально! Я не преувеличиваю: шлепнул по шайбе, стоявшей у штанги на ребре, и она залетела в собственные ворота.

Слепым по сути бросоком Капризов на 46-й минуте и открыл счет: метнул в сторону ворот наудачу, шайба срикошетила от конька аризонца Дворака и запорхнула в сетку. В следующей смене примерно с той же позиции из правого круга расстрелял левую девятку, а под занавес уже слева поразил правую девятину. Высочайшее мастерство! В итоге 4:0 абсолютно в принципе равном матче.

И вот о чем я подумал. А почему, рассуждая об успешном дебюте в НХЛ Капризова, мы говорим только о «Колдере»? Возьмите минувший тур. В Эдмонтоне «нефтяники» повторно раздолбали никакую «Оттаву» - 7:1 позавчера и 6:2 сегодня. Разумеется, феерит в «Ойлерз» канадо-немецкая парочка Макдэвид и Драйзайтль, возглавляющая список бомбардиров лиги – 51 (17+34) и 44 (15+29) очка. Из них 38 они наколотили вместе в большинстве.

Но сегодня у Леона – 2 (1+1) и полезность «плюс 1», у Коннора – 3 (1+2) и «плюс 1», а у Кирилла – хет-трик и «плюс 4»! Вот я и задаю вопрос: а кто полезнее для команды? Тот, кто в одиночку решает исход противостояния? Или тандемом забивает два гола из шести? Причем среди подносчиков снарядов тот самый Цуккарелло, который не подошел «Магнитке». Но, видимо, уроки Мозякина в «Металлурге» норвежец усвоил крепко: сегодня трижды ассистировал и вслед за Капризовымс Тэлботом стал третьей звездой.

Если в 2018 году «ХартТрофи» присудили канадцу Холлу, а ранее – Макдэвиду, чем Капризов хуже? Если, конечно, олимпийский чемпион продолжит в том же духе. К слову, НХЛ назвала Кирилла первой звездой дня всей лиги. А вторую позицию отдала Макдэвиду и Драйзайтлю, причем почему-то дуэтом. Выходит, они даже на пару слабее одного россиянина…

источник: «Советский спорт»
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