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Такого с Россией еще не бывало: наше лучшее место в гонке КМ - 37-е
13 марта 21:22
автор: Лев Тигай

Такого с Россией еще не бывало: наше лучшее место в гонке КМ - 37-е

На этапе Кубка мира в Нове-Место гонку преследования выиграла Тириль Экхофф из Норвегии. Россиянки выступили еще хуже, чем накануне в спринте, заняв места с 37-го по 57-е.

Что остается болельщикам, когда наши биатлонистки так безнадежно далеки от призовых мест? То ли следить за борьбой зарубежных звезд, то ли разбираться в Кубке наций – пожалуй, единственном месте, где еще происходит хоть что-то интересное, касающееся сборной России.

Напомню, что наша женская команда ведет отчаянный спор с белорусской за итоговое пятое место в этом зачете, дающее максимальную квоту на следующий сезон: по шесть человек в каждой гонке КМ. В преддверии Игр-2022 в Пекине, а также возвращения на лыжню Екатерины Юрловой-Перхт и ряда других биатлонисток, вопрос проверки в боевых условиях широкого круга кандидаток в олимпийский состав для России становится отнюдь не праздным.

ВОПРОС С КВОТОЙ РЕШИТСЯ В ЭСТЕРСУНДЕ 19 МАРТА

Гонки преследования в Кубке наций, слава богу, не учитываются. Зато туда пойдут три следующих дистанции, после чего классификация стран примет окончательный вид: две завтрашних смешанных эстафеты в Нове-Место и спринт, которым 19 марта откроется заключительный этап в шведском Эстерсунде.

Вчера после спринта, несмотря на очередной провал, наш отрыв от Белоруссии в Кубке наций почти не изменился: было 53 очка – стало 46. Секрет тут вот в чем: в нынешнем, коронавирусном сезоне IBU изменила регламент, и шесть худших гонок сейчас вычеркиваются одна за другой. В пятницу это проделали с «третьими результатами с конца», и сборная Белоруссии, набрав за спринт на 47 очков больше российской, параллельно и потеряла больше на 40.

А вот в следующий раз больше потеряют уже наши: 210 очков против 165. То есть, реальная разница между двумя странами составляет не «+46», а всего «+1»! Хотя де-юре она станет такой лишь в последний момент, в Эстерсунде. Дело в том, что на смешанных эстафетах много не заработаешь: очки за них делятся пополам - для женского и мужского Кубка наций. Поэтому результаты обеих воскресных гонок, скорее всего, будут тоже отброшены.

Пример для наглядности: за январскую победу в «смешанке» Оберхофа Россия получила в зачет женского Кубка наций 210 очков, что соответствует лишь 11-му месту в эстафете без мужского участия. Что же до уровня «заработков» в личных дистанциях, то даже безобразный вчерашний спринт принес нашей сборной 304 очка.

Получается, что судьба квоты на сезон-21/22 теперь целиком зависит от одной гонки –в пятницу, 19 декабря, в Швеции. И Россия с Белоруссией начнут этот спринт с равных, ничейных позиций: у кого три лучших биатлонистки займут более высокие места, та страна и финиширует пятой в Кубке наций.

ЭКХОФФ ОБЕСПЕЧИЛА СЕБЕ КУБОК МИРА

Хотя если в Эстерсунде наши будут бежать-стрелять так же, как в Нове-Место, никакой борьбы там, конечно, не предвидится. Сегодня три россиянки уже на старте находились в пятом-шестом десятках, а единственная «выскочка» Татьяна Акимова присоединилась к ним в «подвале» после первого же огневого рубежа. Так они и прошлепали все десять километров до самого конца, не попадая в объективы телевизионных камер.

Лучшая в этом чудо-квартете Лариса Куклина закончила гонку 37-й, что является антирекордом сборной России за всю историю ее выступлений в Кубке мира. Даже странно, что никого из наших не сняли с дистанции за отставание на круг. Когда Светлана Миронова закончила последнюю стрельбу и по сложившейся сегодня печальной традиции отправилась на два штрафных круга, победительница Тириль Экхофф уже успела финишировать.

Для норвежки эта победа стала четвертой кряду, и первый в карьере Большой хрустальный глобус ей теперь гарантирован. Даже если Экхофф пропустит три оставшихся личных гонки, а ее ближайшая преследовательница Марте Улсбю их выиграет и наберет 180 очков при текущем отставании в 140, это все равно ничего не изменит – опять же из-за вычеркивания худших результатов сезона. Только не шести, как в Кубке наций, а четырех.

Российские составы на воскресные эстафеты уже известны: классическую «смешанку» побегут (в порядке этапов) Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, одиночную-спринтерскую – Лариса Куклина и Матвей Елисеев. После чего в Эстерсунд из резерва будут вызваны 21-летние Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко – об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал старший тренер женской команды Михаил Шашилов. Сегодня в спринте на этапе Кубка IBU в Австрии Шевченко была пятой, а Гореева – первой, выиграв одну секунду у еще одной российской Насти по фамилии Егорова.

Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место (Чехия)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1043

2. Марте Улсбю (Норвегия) - 903

3. Ханна Оберг (Швеция) – 824

4. Франциска Пройс (Германия) - 795

5. Доротея Вирер (Италия) – 767

…19. Светлана Миронова (Россия) – 382

…24. Ульяна Кайшева (Россия) – 295

…35. Евгения Павлова (Россия) – 208

…37. Ирина Казакевич (Россия) - 204

…43. Лариса Куклина (Россия) - 152

Кубок наций

1. Норвегия – 7069

2. Швеция – 6973

3. Германия – 6865

4. Франция – 6820

5. Россия – 6263

6. Белоруссия – 6217

7. Украина – 6078

8. Австрия – 5918

Расписание до конца этапа

14 марта, воскресенье

12.25 (мск). Смешанная эстафета 4х6 км

15.45. Одиночная смешанная эстафета

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