«Уронили честь советского государства!» Сборная СССР за серебро ЧЕ-1964 подверглась жесткой критике

Система же розыгрыша осталась прежней — до финальной части сборные играют друг с другом два матча - дома и в гостях. Четыре сборные выходят в полуфинал и финал, который проходит на территории одной страны (на этот раз в Испании). Финальная часть запланирована на июнь 1964 года.

Главную сенсацию в отборочном раунде преподнесла сборная Люксембурга. В 1/8 финала она одолела Нидерланды по сумме двух встреч (1:1, 2:1), а в четвертьфинале уступила Дании лишь в дополнительном матче 0:1.

В результате заявились 30 команд, сборные СССР, Австрии и Люксембурга сразу попали во второй раунд. После жеребьевки во втором раунде оказалась и Албания. Сборная Греции отказалась с ней играть по политическим причинам.

По сравнению с первым Кубком заметно увеличилось число заявившихся команд — с 17 в 1960 году до 29 в 1964. Скепсис по отношению к главному континентальному турниру прошел. Лишь три страны отказались от участия — Финляндия, Шотландия и ФРГ. Первые две - из-за нестыковки их национального футбольного календаря и календаря матчей Кубка Европы. У немцев на 1 августа 1964 года был запланирован старт первого розыгрыша нового национального чемпионата — Бундеслиги. В Немецком футбольном союзе решили, что это важнее, чем Кубок Европы.

БЛЕСТЯЩАЯ ИГРА ЯШИНА

Первый раунд сборная СССР пропустила, но зато во втором попался серьезный соперник – Италия. Итальянские клубы, особенно «Интер», задавали тон в Европе, а в сборной играли звезды - Джачинто Факкетти, Чезаре Мальдини, Джованни Трапаттони, Джанни Ривера, Сандро Маццола.

Первый матч прошел в Москве 13 октября 1963 года. Полагаю, не стоит говорить, что трибуны Центрального стадиона им. Ленина были переполнены – в протоколе матча значится цифра 102 358 зрителей.

Игра проходила с преимуществом советской сборной, на 22-й минуте герой финала прошлого Кубка Европы Виктор Понедельник открыл счет.

А вскоре итальянцы остались в меньшинстве: кто-то из наших защитников жестко сыграл против Паскутти, тот в ответ ударил соперника по лицу. Польский арбитр Рышард Банасюк тут же показал итальянцу красную карточку. На 42-й минуте Игорь Численко удвоил счет - 2:0.

Во втором тайме итальянцы атаковали много, но хаотично, наша команда играла спокойно, сушила игру и сохранила победный результат.

Ответная встреча состоялась 10 ноября на Олимпийском стадионе в Риме в присутствии 70 тысяч зрителей. На 33-й минуте Геннадий Гусаров забил, чем сильно облегчил задачу сборной СССР. Итальянцев гнали вперед переполненные трибуны. Хозяева получили право на пенальти. Однако удар легенды «Интера» Сандро Маццолы отразил Лев Яшин.

Прекрасная игра в Риме и один отличный тайм за сборную мира против сборной Англии в Лондоне сыграли решающую роль в получении Львом Ивановичем «Золотого мяча» по итогам 1963 года.

А итальянцы все же забили, но только на 89-й минуте, отличился Ривера.

ХАМРИН ШВЕДОВ НЕ СПАС

В четвертьфинале нам досталась сборная Швеции, вице-чемпион мира 1958 года. То поколение уже было на сходе, но в составе шведской команды по-прежнему блистал бомбардир Курт Хамрин, звезда «Ювентуса», «Милана» и «Фиорентины». Он и доставил наибольшие проблемы нашей обороне.

Первый матч прошел в Стокгольме 13 мая 1964 года. Валентин Иванов забил важный гол на 62-й минуте. Хамрин счет сравнял на 88-й. Итого – 1:1, нормальный результат для выездного матча.

Ответный поединок в «Лужниках» 27 мая собрал 99 609 зрителей, если верить официальному протоколу. Немного меньше, чем с итальянцами, но все равно аудитория внушительная.

Виктор Понедельник уже в первом тайме отличился дважды. Хамрин на 77-й минуте разрыв сократил. Стало тревожно, но все вопросы снял Валерий Воронин на 83-й – 3:1. Мы едем в Испанию. Во франкистскую Испанию. Политика опять вмещается в великую игру, хотя на это раз и опосредованно.

ПОЛУФИНАЛ

Нашим выпало играть первый матч в столице Каталонии на легендарном «Камп Ноу». 17 июня, Барселона, соперник - Дания.

Советская сборная выглядела на голову выше во всех компонентах. Итоговый счет вполне закономерен — 3:0 (Понедельник, Воронин, Иванов).

В параллельном матче в Мадриде сборная Испании с трудом одолела в дополнительное время сборную Венгрии — 2:1.

Финал назначен на 21 июня, место встречи — Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».

ФИНАЛ

Стоит отметить, что руководство СССР весьма скептически относилось к поездке сборной в Испанию. В Испании много лет правил генералиссимус Франко, которого в Союзе считали приспешником фашистов. По понятным причинам отношения между двумя странами были крайне напряженными. У всех в памяти был отказ испанцев приезжать в Москву во время розыгрыша прошлого Кубка Европы. Поэтому финал в Мадриде носил мощный политический оттенок.

На «Сантьяго Бернабеу» собралось 80 тысяч зрителей, Франко наблюдал за матчем из специальной ложи. Игра испанцев строилась на индивидуальном мастерстве отдельных исполнителей, советские игроки брали свое слаженными командными действиями и большей самоотдачей.

Уже на 6-й минуте хозяева открыли счет. Один из лидеров сборной Испании Луис Суарес мягким навесом-прострелом вывел на удобную позицию Хесуса Переду – тот не промахнулся.

Однако уже через две минуты Галимзян Хусаинов счет сравнял - 1:1.

В дальнейшем игра проходила с преимуществом испанцев. У нашей сборной не очень получалось впереди - форварды не могли зацепиться за мяч, а если и получалось, то испанские защитники действовали грамотно и гасили все потуги советского нападения. На 84-й минуте Марселино замкнул фланговый прострел - 2:1.

Сборная СССР после победы в первом Кубке Европы, стала серебряным призером во втором розыгрыше. Яшин и Иванов вошли в символическую сборную чемпионата. Казалось, на Родине должны с почестями встречать героев…

«ОПОЗОРИЛИ НАШЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Но, увы, политика правила всем. Футбол, как прекрасная игра, отошел на второй план. Да и Хрущев, человек не слишком образованный, от футбола был совсем далек. И уж точно не в состоянии был понять простую вещь, что у испанцев в составе звезды мировой величины, несколько раз выигравшие Кубок чемпионов. Проиграть им в их родных стенах в упорной борьбе вовсе не зазорно.

Но все повернули так, что проиграли почти что врагу, в его логове, да еще на глазах у ухмыляющегося Франко.

Хрущев был взбешен. Как поговаривали, Никита Сергеевич в негодовании кричал: «Опозорили наше Красное знамя, уронили честь советского государства!». После таких слов главы государства ни о каких почестях речи быть не могло. Хорошо, Сталина уже не было в живых, а то бы отправилась вся команда в колымские лагеря.

Старший тренер сборной Константин Бесков был снят с должности, футболистов жестко раскритиковали в СМИ. В итоге Бесков все же вскоре нашел работу - возглавив скромную тогда луганскую «Зарю». В отношении футболистов никаких репрессий не было.

ЧЕ-1964.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

1/8 финала

СССР – Италия – 2:0 (2:0)

Голы: Понедельник (22), Численко (42).

СССР: Урушадзе, Дубинский, Шестернёв, Крутиков, Воронин, Короленков, Метревели, Численко, Понедельник, Иванов, Хусаинов.

Италия: Негри, Мальдини, Факкетти, Гуарнери, Сальвадоре, Трапаттони, Бульгарелли, Корсо, Сормани, Ривера, Паскутти.

Судья. Р. Банасюк (Польша).

13 октября 1963 года. Москва. ЦС им. Ленина. 102 358 зрителей.

Италия – СССР – 1:1 (0:1)

Голы: Гусаров (33). Ривера (89).

Италия: Сарти, Бурньич, Факкетти, Гуарнери, Сальвадоре, Трапаттони, Доменгини, Бульгарелли, Маццола, Ривера, Меникелли.

СССР: Яшин, Мудрик, Шестернев, Крутиков, Воронин, Шустиков, Численко, Иванов, Гусаров, Короленков, Хусаинов.

Судья: Д. Мелле (Швейцария).

10 ноября. Рим. Олимпийский стадион. 69 567 зрителей.

¼ финала

Швеция - СССР – 1:1 (0:0)

Голы: Иванов (62), Хамрин (82).

Швеция: Арвидссон, Русандер, Винг, Бергмарк, Юханссон, Мильд, Хамрин, Бильд, Симонссон, Мартинссон, Перссон.

СССР: Яшин, Мудрик, Шестернёв, Глотов, Воронин, Корнеев, Численко, Иванов, Гусаров, Малофеев, Короленков.

Судья: Д. Финни (Англия).

13 мая 1964 года. Стокгольм. 38 937 зрителей.

СССР – Швеция – 3:1 (1:0)

Голы: Понедельник (32), (58), Хамрин (78), Воронин (83).

27 мая 1964 года. Москва. ЦС им. Ленина. 99 609 зрителей.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Полуфинальный матч

СССР – Дания – 3:0 (2:0)

Голы: Воронин (19), Понедельник (40), Иванов (87)

СССР: Яшин, Мудрик, Шустиков, Шестернев, Воронин, Аничкин, Численко, В.Иванов (к), Понедельник, Гусаров, Хусаинов.

Дания: Л.Нильсен, Й.-Й.Хансен, К.Хансен, Б.Хансен, Биргер Ларсен, Торст, Эрлинг Нильсен, К.Бертельсен, У.Мадсен-I (к), У.Серенсен, Д.Даниэльсен.

Судья: К. Ло Белло (Италия)

17 июня. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 38 558 зрителей.

Полуфинальный матч

Испания - Венгрия – 2:1 (1:0, 0:1, д.в. 1:0)

Голы: Переда (38), Бене (84), Амансио (112).

Судья: А. Блавье (Бельгия).

17 июня. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 34 713 зрителей.

Матч за 3-е место.

Венгрия – Дания – 3:1 (1:0, 0:1, д.в. 1:0)

Голы: Бене (11), Бертельсен (82), Новак (107, пен., 110).

Судья: Д. Мелле (Швейцария).

20 июня. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 3 869 зрителей.

Финал

Испания – СССР – 2:1 (1:1)

Голы: Переда (6), Хусаинов (8), Марселино (84).

Испания: Ирибар, Ривилья, Оливелья (к), Соко, Кальеха, Фусте, Суарес, Переда, Амансио, Марселино Мартинес, Лапетра.

СССР: Яшин, Мудрик, Шустиков, Шестернев, Аничкин, А.Корнеев, Воронин, Численко, В.Иванов (к), Понедельник, Хусаинов.

Судья: А. Холланд (Англия)

21 июня. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 79 112 зрителей.