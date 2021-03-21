«Глушаков пожелал удачи».  Резиуан Мирзов – о вызове в сборную России

– То есть, аренда для вас была к лучшему?

– Как вы знаете, из «Спартака» у меня не получилось сюда попасть. Я старался сделать это, будучи футболистом «Химок». Играл и в итоге последовал вызов. Теперь буду работать и доказывать, почему сюда попал.

– Воспринял его с очень приятными эмоциями. Рад вернуться в сборную. У нас очень хороший коллектив, команда, перед которой стоит новая задача выйти на чемпионат мира. Эмоции были только положительные.

– После 2019-го года для вас это второе приглашение в сборную. Как восприняли нынешний вызов, тем более вы сами неоднократно говорили, что хотите вернуться в национальную команду?

– Да, потому что я играл, мог показать себя и свои качества. Выходить на поле, это лучше, чем сидеть на скамейке.

– Рассчитываете ли вы на вторую попытку в «Спартаке»? Хотите доказать, что способны играть в этой команде?

– Конечно. То, что у меня не получилось, это не повод опускать руки. Хотелось бы доказать, что я не просто так туда попал и буду делать все для этого, а дальше посмотрим.

– Что за чудо-преображение произошло с «Химками»? Вы пришли в команду, которая замыкала турнирную таблицу, а сейчас за этот отрезок можно сказать, что клуб вышел на первое место.

– Тренерский штаб пришел опытный, и все поменялось. Мы трудились каждый день и продолжаем работать. Думаю, у нас хорошее будущее.

– В чем магия Игоря Черевченко?

– В работе и доверии. Он мне доверяет. Мы друг друга до этого знали и можно сказать, что он меня туда пригласил. Когда тебе доверяют – это дорогого стоит.

– Если говорить о вашем преображении, в «Спартаке» вы были одним, а в «Химках» стали топ игроком. С чем это связываете?

– Когда я переходил в «Спартак», сидел дома, потому что у меня шли переговоры два месяца. А когда приехал в команду – надо было доказывать. Я был не похож на себя. Даже мяч не мог остановить. А в «Спартаке» результат нужен сразу. Я не мог его дать. Получилось одно, другое. Потом я ногу сломал, тренера убрали, и я перерастал играть. К тому же у нас схема поменялась. Поэтому все так и вышло.

– Расскажите про ваше общение со Станиславом Черчесовым, как про футбольное, так и про не футбольное. Может, он что-то говорил про вашу республику или давал кулинарные советы?

– Пока еще с ним на эти темы не разговаривал. Он пару раз пошутил и все.

– Что необычного у него в тренировочном процессе?

– Все прекрасно знают, чем он удивляет. Это специалист высокого класса.

– Станислав Черчесов всегда говорит, что первый сбор для футболиста – это ознакомление. Для вас это уже вторые сборы. Вы готовы выходить на поле в стартовом составе или на замену?

– Это уже решать тренерскому штабу. Все, что от меня требуется, и что я могу – буду делать.

– Есть мнение, что в «Химках» вы играете на свободном пространстве, на контратаках, значит и в сборной будете играть так же. То есть сейчас сборная ближе по игре к «Химкам», чем к «Спартаку». Что вы можете на это ответить и готовы ли к новым требованиям?

– Я даже помню, кто это сказал. Многие команды играют и так, и так. Если выходишь на поле играть в футбол, это не означает, что ты так можешь, а так нет. Посмотрим что будет.

– Денис Глушаков вас как-то напутствовал перед сборной?

– Пожелал удачи.