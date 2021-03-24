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Щербакова – первая, Туктамышева – третья, Трусова провалилась. Так начался ЧМ-2021
24 марта 19:24
автор: Лев Тигай

Щербакова – первая, Туктамышева – третья, Трусова провалилась. Так начался ЧМ-2021

В Стокгольме стартовал чемпионат мира. Анна Щербакова лидирует после короткой программы, на два балла опережая Рику Кихиру и Елизавету Туктамышеву. Александра Трусова - лишь 12-я.

Утром сайт ISU разродился обновленными заявками фигуристок на первый вид программы ЧМ и – оп-ля! – у Александры Трусовой на месте тривиального двойного акселя выскочил амбициозный тройной. К этому шло: на тренировках в шведской столице Саша несколько раз успешно делала этот прыжок, еще не поддавашийся ей на официальных турнирах. Правда, на последней сегодняшней прикидке Трусова с трикселя упала. Зато он удался Елизавете Туктамышевой, за свою долгую карьеру приземлившей десятки, если не сотни, чистых «3А».

Последний час перед стартом чемпионата время плелось такой дохлой клячей, что его хотелось пристрелить. Наконец, с грехом пополам дотикало до 12 – поехали!

ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ? ПОЛЗИ СО ЛЬДА САМ

Пространство вокруг катка в «Глобене» шведы оформили элегантно, но невпопад. Будь это обычный ЧМ с полным залом – тогда, посреди моря страстей, стены и стулья из ледяных кирпичей смотрелись бы интересно, а так они лишь усугубляли и без того холодную атмосферу «спорта во время чумы». Чем зазря морозить столько лишней воды, лучше озаботились бы звуковыми эффектами «под болельщиков» – чтобы хоть как-то разбавить гробовую тишину между прокатами.

С правилами дистанцирования тоже вышла закавыка. Когда Маэ-Беренис Мейте в начале программы упала и получила тяжелую травму (похоже, разрыв ахилла), никто не вышел на лед и не помог француженке – потому что низ-зя. К судейскому столику и затем к выходу с катка фигуристке пришлось ковылять на одной ноге, через сильную боль. Длилось это мучение не одну минуту и выглядело, мягко говоря, дико. Совсем с ума народ посходил от страха перед коронавирусом.

Впрочем, стоп. Чего это я разворчался? У нас на дворе чемпионат мира, которого два года не было. И российские фигуристки здесь -по-прежнему в первых рядах.

АЙ ДА ЛИЗА!

Туктамышева выступала первой из признанных претенденток на медали - под №28 она открывала шестую, предпоследнюю разминочную группу. Чувствовалось, что Лиза, не появлявшаяся на ЧМ с победного Шанхая-2015, немного зажата из-за боязни ошибиться и контролирует в уме абсолютно каждое движение.

Но она все сделала! Включая коронный триксель, хотя и он, и следующий каскад были докручены впритык, на грани. По окончании проката лизин тренер Алексей Мишин победно потряс в воздухе кулаком, а сама фигуристка облегченно вздохнула и наконец-то заулыбалась. Что называется, отлегло. 80 баллов ей, правда, не дали, но в данном случае под 79 – это тоже здорово. Кто сказал, что в 24 года нельзя бороться за медали женского чемпионата мира?

ЭХ, САША…

Оценки Туктамышевой оставались лучшими долго, почти целый час. И Трусовой, вопреки ожиданиям, превзойти их было не суждено. Саша действительно начала с акселя, но все-таки с двойного. Не рискнула, поостереглась. Может и правильно - если бы не катастрофа, случившаяся с ней потом, под конец проката. На элементарном по меркам «королевы четверных» каскаде «3+3».

Самое обидное, что Трусова завалила лутц потому, что он у нее получился… перекрученным. К сожалению, за лишние четверти оборота в «фигурке» баллов не добавляют, а равновесие от них теряется так же, как от недоделанных четвертей. Саша чудом не упала и ни о каком втором прыжке там речи уже не шло. Она осталась без самого дорогостоящего элемента программы, разом потеряв почти десять баллов! К тому же на флипе Трусовой опять поставили «неясное» ребро, по поводу которого ее тренер Евгений Плющенко так возмущался на внутрироссийских соревнованиях.

Что ж, чемпионат мира – не этап Кубка страны. Здесь на судей с дешевыми понтами не наедешь и большим пальцем вниз в телекамеру не покажешь - будь ты хоть пять раз двукратный олимпийский чемпион. Сиди себе и помалкивай в масочку.

Трусова улетела аж на 12-е место, проиграв Туктамышевой с разницей «-14». Теперь в пятничной произвольной Саше точно придется идти ва-банк, что может только усугубить степень провала. И даже при идеальном прокате с несколькими четверными место на пьедестале ей теперь, увы, не гарантировано.

БРАВО, АНЯ!

После Трусовой у России оставалась всего одна фигуристка – но зато какая! Анна Щербакова в очередной раз доказала свою феноменальную надежность, исполнив программу практически безупречно. Тут даже описывать ничего не нужно: просто включайте видео из трансляции Первого канала и смотрите. А потом опять, еще и еще.

Оказалось, что надбавки Щербаковой наши, домашние судьи вовсе не надували. В Стокгольме у нее - те же сплошные «+4» с вкраплениями «+5». И компоненты «серьезно за девять» международная бригада тоже поставила, как миленькая. Не Этери Тутберидзе и не России – именно ей! Великолепной фигуристке, которая просто лучше всех катается по льду на коньках.

НЕДОКРУТЫ КИХИРЫ

Хотя насчет «лучше всех» еще оставались возражения. Не у Плющенко, конечно, - у Рики Кихиры. Японка сегодня выступала последней и, надо признать, откаталась здорово - но все-таки без щербаковских блеска, изящества и артистизма. Кихире не помог даже пресловутый триксель, которым Аня, как известно, не владеет. После видеопросмотра судьи влепили японке мини-недокрут, а потом добавили еще один, за окончание каскада. Во втором случае ошибка была очевидной, зато в первом – очень даже на тоненького.

Теперь Щербакова – однозначный фаворит №1. А у Туктамышевой есть отличный шанс сделать то, во что еще вчера толком никто не верил: вернуться на пьедестал чемпионата мира после шестилетнего перерыва. Произвольная - в пятницу вечером. А сегодня нас еще ждет короткая программа в парном катании, где у России амбиций тоже выше крыши.

Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция)

Женщины. Короткая программа

Расписание до конца чемпионата

24 марта, среда

20.30-0.16 (мск). Пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13.40-18.30. Мужчины. Короткая программа

20.10-23.54. Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12.52-17.55. Танцы. Короткая программа

20.00-23.55. Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00-16.55. Мужчины. Произвольная программа

19.00-22.19. Танцы. Произвольная программа

28 марта, воскресенье

16.30-19.00. Показательные выступления

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