Щербакова – первая, Туктамышева – третья, Трусова провалилась. Так начался ЧМ-2021

Впрочем, стоп. Чего это я разворчался? У нас на дворе чемпионат мира, которого два года не было. И российские фигуристки здесь -по-прежнему в первых рядах.

С правилами дистанцирования тоже вышла закавыка. Когда Маэ-Беренис Мейте в начале программы упала и получила тяжелую травму (похоже, разрыв ахилла), никто не вышел на лед и не помог француженке – потому что низ-зя. К судейскому столику и затем к выходу с катка фигуристке пришлось ковылять на одной ноге, через сильную боль. Длилось это мучение не одну минуту и выглядело, мягко говоря, дико. Совсем с ума народ посходил от страха перед коронавирусом.

Пространство вокруг катка в «Глобене» шведы оформили элегантно, но невпопад. Будь это обычный ЧМ с полным залом – тогда, посреди моря страстей, стены и стулья из ледяных кирпичей смотрелись бы интересно, а так они лишь усугубляли и без того холодную атмосферу «спорта во время чумы». Чем зазря морозить столько лишней воды, лучше озаботились бы звуковыми эффектами «под болельщиков» – чтобы хоть как-то разбавить гробовую тишину между прокатами.

Последний час перед стартом чемпионата время плелось такой дохлой клячей, что его хотелось пристрелить. Наконец, с грехом пополам дотикало до 12 – поехали!

Утром сайт ISU разродился обновленными заявками фигуристок на первый вид программы ЧМ и – оп-ля! – у Александры Трусовой на месте тривиального двойного акселя выскочил амбициозный тройной. К этому шло: на тренировках в шведской столице Саша несколько раз успешно делала этот прыжок, еще не поддавашийся ей на официальных турнирах. Правда, на последней сегодняшней прикидке Трусова с трикселя упала. Зато он удался Елизавете Туктамышевой , за свою долгую карьеру приземлившей десятки, если не сотни, чистых «3А».

АЙ ДА ЛИЗА!

Туктамышева выступала первой из признанных претенденток на медали - под №28 она открывала шестую, предпоследнюю разминочную группу. Чувствовалось, что Лиза, не появлявшаяся на ЧМ с победного Шанхая-2015, немного зажата из-за боязни ошибиться и контролирует в уме абсолютно каждое движение.

Но она все сделала! Включая коронный триксель, хотя и он, и следующий каскад были докручены впритык, на грани. По окончании проката лизин тренер Алексей Мишин победно потряс в воздухе кулаком, а сама фигуристка облегченно вздохнула и наконец-то заулыбалась. Что называется, отлегло. 80 баллов ей, правда, не дали, но в данном случае под 79 – это тоже здорово. Кто сказал, что в 24 года нельзя бороться за медали женского чемпионата мира?

ЭХ, САША…

Оценки Туктамышевой оставались лучшими долго, почти целый час. И Трусовой, вопреки ожиданиям, превзойти их было не суждено. Саша действительно начала с акселя, но все-таки с двойного. Не рискнула, поостереглась. Может и правильно - если бы не катастрофа, случившаяся с ней потом, под конец проката. На элементарном по меркам «королевы четверных» каскаде «3+3».

Самое обидное, что Трусова завалила лутц потому, что он у нее получился… перекрученным. К сожалению, за лишние четверти оборота в «фигурке» баллов не добавляют, а равновесие от них теряется так же, как от недоделанных четвертей. Саша чудом не упала и ни о каком втором прыжке там речи уже не шло. Она осталась без самого дорогостоящего элемента программы, разом потеряв почти десять баллов! К тому же на флипе Трусовой опять поставили «неясное» ребро, по поводу которого ее тренер Евгений Плющенко так возмущался на внутрироссийских соревнованиях.

Что ж, чемпионат мира – не этап Кубка страны. Здесь на судей с дешевыми понтами не наедешь и большим пальцем вниз в телекамеру не покажешь - будь ты хоть пять раз двукратный олимпийский чемпион. Сиди себе и помалкивай в масочку.

Трусова улетела аж на 12-е место, проиграв Туктамышевой с разницей «-14». Теперь в пятничной произвольной Саше точно придется идти ва-банк, что может только усугубить степень провала. И даже при идеальном прокате с несколькими четверными место на пьедестале ей теперь, увы, не гарантировано.

БРАВО, АНЯ!

После Трусовой у России оставалась всего одна фигуристка – но зато какая! Анна Щербакова в очередной раз доказала свою феноменальную надежность, исполнив программу практически безупречно. Тут даже описывать ничего не нужно: просто включайте видео из трансляции Первого канала и смотрите. А потом опять, еще и еще.

Оказалось, что надбавки Щербаковой наши, домашние судьи вовсе не надували. В Стокгольме у нее - те же сплошные «+4» с вкраплениями «+5». И компоненты «серьезно за девять» международная бригада тоже поставила, как миленькая. Не Этери Тутберидзе и не России – именно ей! Великолепной фигуристке, которая просто лучше всех катается по льду на коньках.

НЕДОКРУТЫ КИХИРЫ

Хотя насчет «лучше всех» еще оставались возражения. Не у Плющенко, конечно, - у Рики Кихиры. Японка сегодня выступала последней и, надо признать, откаталась здорово - но все-таки без щербаковских блеска, изящества и артистизма. Кихире не помог даже пресловутый триксель, которым Аня, как известно, не владеет. После видеопросмотра судьи влепили японке мини-недокрут, а потом добавили еще один, за окончание каскада. Во втором случае ошибка была очевидной, зато в первом – очень даже на тоненького.

Теперь Щербакова – однозначный фаворит №1. А у Туктамышевой есть отличный шанс сделать то, во что еще вчера толком никто не верил: вернуться на пьедестал чемпионата мира после шестилетнего перерыва. Произвольная - в пятницу вечером. А сегодня нас еще ждет короткая программа в парном катании, где у России амбиций тоже выше крыши.

Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция)

Женщины. Короткая программа

Расписание до конца чемпионата

24 марта, среда

20.30-0.16 (мск). Пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13.40-18.30. Мужчины. Короткая программа

20.10-23.54. Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12.52-17.55. Танцы. Короткая программа

20.00-23.55. Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00-16.55. Мужчины. Произвольная программа

19.00-22.19. Танцы. Произвольная программа

28 марта, воскресенье

16.30-19.00. Показательные выступления