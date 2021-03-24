Вот тебе, бабушка, и Юров день! «Металлург» деклассировал «Авангард»

«Сталевары» проделали работу над ошибками после поражения в понедельник 0:3. В ворота хозяев вернулся Кошечкин и не дал повода усомниться в правильности тренерского выбора в свою пользу. Олимпионик капитулировал лишь единожды: его прошил в ближнем бою Костин, заменивший в первом звене чеха Секача. Для бывшего капитана молодежной сборной это первый гол в плей-офф КХЛ.

К тому моменту хозяева вели 2:0. А гостей подвела игровая дисциплина. Зачем было Ковальчуку бить черенком клюшки в поясницу Мозякину, уже расставшемуся с шайбой? Наверное, Легенду №17 «ястребов» вывел из себя перехват капитана «Магнитки».

Плотников наказал гостей за глупое удаление голом. Вскоре хозяева реализовали численное преимущество еще раз. У Мозякина – второй ассистентский балл.

В перерыве Хартли провел рокировку вратарей – вместо чеха Шимона Грубеца вышел Игорь Бобков, начинавший серию. Но и он не ушел сухим со льда – капитулировал трижды! Автором шестого гола стал кандидат в юниорскую сборную России Данил Юров. Свою вторую смену в матче 17-летний форвард завершил хитрым броском из-за ворот имени Игоря Григоренко. Именно таким макаром известный форвард ставил в тупик вратарей: шайба рикошетом от голкиперов частенько заходила в сетку. Сегодня жертвой Юрова оказался гренадер Бобков.

В конце апреля Данилу предстоит сыграть на ЮЧМ в США (в Техасе). Гол в плей-офф, да еще и «Авангарду» добавит юноше адреналина и наверняка станет подарком для его родных, в их числе и бабушки.