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Вот тебе, бабушка, и Юров день! «Металлург» деклассировал «Авангард»
24 марта 21:16
автор: Владислав Домрачев

Вот тебе, бабушка, и Юров день! «Металлург» деклассировал «Авангард»

«Магнитка» не просто взяла реванш и омичей за сухое домашнее поражение (0:3) в третьем матче серии, а учинила неслыханный разгром команде Боба Хартли – 7:1. У хозяев забил даже 17-летний дебютант плей-офф Данил Юров.

«Сталевары» проделали работу над ошибками после поражения в понедельник 0:3. В ворота хозяев вернулся Кошечкин и не дал повода усомниться в правильности тренерского выбора в свою пользу. Олимпионик капитулировал лишь единожды: его прошил в ближнем бою Костин, заменивший в первом звене чеха Секача. Для бывшего капитана молодежной сборной это первый гол в плей-офф КХЛ.

К тому моменту хозяева вели 2:0. А гостей подвела игровая дисциплина. Зачем было Ковальчуку бить черенком клюшки в поясницу Мозякину, уже расставшемуся с шайбой? Наверное, Легенду №17 «ястребов» вывел из себя перехват капитана «Магнитки».

Плотников наказал гостей за глупое удаление голом. Вскоре хозяева реализовали численное преимущество еще раз. У Мозякина – второй ассистентский балл.

В перерыве Хартли провел рокировку вратарей – вместо чеха Шимона Грубеца вышел Игорь Бобков, начинавший серию. Но и он не ушел сухим со льда – капитулировал трижды! Автором шестого гола стал кандидат в юниорскую сборную России Данил Юров. Свою вторую смену в матче 17-летний форвард завершил хитрым броском из-за ворот имени Игоря Григоренко. Именно таким макаром известный форвард ставил в тупик вратарей: шайба рикошетом от голкиперов частенько заходила в сетку. Сегодня жертвой Юрова оказался гренадер Бобков.

В конце апреля Данилу предстоит сыграть на ЮЧМ в США (в Техасе). Гол в плей-офф, да еще и «Авангарду» добавит юноше адреналина и наверняка станет подарком для его родных, в их числе и бабушки.

Седьмую шайбу забросил защитник Хольм, в меньшинстве. Сразу шесть «сталеваров» разжились в этом матче-разгроме двумя результативными очками.

После финальной сирены форвард-силовик гостей вызвал на кулачный бой «сталевара» Неколенко. Но судьи погасили намечавшуюся драку в зародыше.

Конечно, счет 1:7 шокирует. Но вспомним финал Западной конференции в плей-офф-2010 (дело было в Балашихе и Ярославле): «Локомотив» Петра Воробьева в третьем и четвертом матче серии прибил ХК МВД Олега Знарка 6:1 и 4:0, но в итоге уступил 3-4, а тренер-мэтр не удостоился нового контракта.

Окажется ли более удачливым его сын Илья Петрович? Пока «Авангард» сохраняет преимущество своего поля.

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала. 4-й матч

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) – 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – Дронов (Земченок, Кошелев) – 06:24

2:0 – Бек (Мозякин, Хольм) – 14:06 (5x4)

2:1 – Костин (Найт, Буше) – 15:30

3:1 – Плотников (Дронов, Голдобин) – 28:08 (5x4)

4:1 – Расмуссен (Бек, Мозякин) – 35:40 (5x4)

5:1 – Плотников (Прохоркин) – 48:44

6:1 – Юров (Земченок) – 55:11

7:1 – Хольм (Коробкин) – 57:50

Вратари: Кошечкин – Грубец (00:00 – 40:00), Бобков (40:00 – 60:00).

Счет в серии: 2-2

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