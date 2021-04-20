Лигу чемпионов выиграет «ПСЖ», а чемпионаты – «Вест Хэм», «Аталанта» и «Севилья»

В понедельник 12 топ-клубов Европы взорвали информационную бомбу, расколов общество на две неравных группы – противников (их подавляющее большинство) и сторонников Суперлиги. Реакция ФИФА и УЕФА была незамедлительной и прямо-таки истеричной. Поняв, что у них отбирают значительную часть финансового пирога, футбольные власти пригрозили забанить отступников вообще везде – выкинуть из еврокубков и национальных чемпионатов, запретить их игрокам выступать за сборные и казнить тех, кто станет продавать им футболистов.

«Когда кто-то выбирает свой путь, он должен мириться с последствиями такого выбора. Он несет ответственность за свой выбор. Если точнее, это означает: либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней. Невозможно быть наполовину и тут, и там», - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Александр Чеферин высказался жестче, перейдя на оскорбления в адрес руководителей «МЮ» и «Ювентуса» Эда Вудворда и Андреа Аньелли.

На самом деле, нет ни одной причины, по которой «невозможно быть наполовину и тут, и там», кроме того факта, что это не устраивает тех, кто все эти годы наживался на популярности топ-клубов, но разбирать мотивацию на глазах беднеющих функционеров, которым грозит не войти в историю футбола, а вляпаться, смысла не имеет. Важен сам посыл – война.

Уже сейчас говорят о том, что отщепенцев не просто выкинут из всех турниров под эгидой ФИФА/УЕФА, но и сделают это прямо по ходу нынешнего сезона. Попытаемся представить, как будет выглядеть финишная прямая самых популярных турниров в случае, если угрозы приведут в исполнение немедленно.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Главный клубный турнир Европы, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор («Клуб 12 стульев» не отказывается от национальных чемпионатов, просто хочет заменить участие в еврокубке УЕФА участием в своем собственном, более прибыльном турнире), может стать историческим. Не только потому, что он последний с участием всех грандов континента, но и потому, что выиграть его могут те, кто уже вылетел в плей-офф. Что, к слову, тоже не спортивно и совершенно не соответствует духу игры, но УЕФА на это… плевать, скажем так.

Так вот из четырех полуфиналистов («ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси») трое сбежали от УЕФА, и прямо по ходу турнира их могут заменить более верными традициям клубами – «Баварией», «Боруссией» Дортмунд и «Порту». Данный вопрос решится в пятницу. Интересно, будут ли проводить жеребьевку или просто заменят победителей четвертьфиналов на проигравших? Во втором случае полуфиналы будут выглядеть так:

- «Бавария» - «Порту»;

- «ПСЖ» - «Боруссия» Дортмунд.

Стоит уточнить, что «Реал» прошел «Ливерпуль», но мерсисайдцы тоже вошли в состав революционеров, так что проигравшей «ПСЖ» «Баварии» остается четвертое свободное окошко. Согласятся ли с этим португальцы? Зато с 90-процентной вероятностью нас ожидает повторение прошлогоднего финала. В этом сезоне и еще в ближайшие пять-семь…

Куда справедливее было бы объявить победителем турнира «ПСЖ», но тогда УЕФА потеряет кучу денег на рекламных контрактах за несыгранные матчи, а на это в организации не пойдут (вот увидите), что лишь лишний раз подтвердит мотивацию чиновников – там нет никаких переживаний по поводу спортивного духа, только финансовый интерес.

А что же в национальных лигах? Там все запутано.

Курсивом выделены участники Суперлиги. И здесь сразу вопрос – как именно будет оформлено прекращение сотрудничества с ними. Итоговое решение может начать гражданскую войну уже в АПЛ, поскольку каждый из оставшихся участников будет голосовать за наиболее выгодный ему формат. Навскидку их два – просто вычеркнуть революционеров или аннулировать результаты матчей с их участием.

В первом случае турнирная таблица получится такой.

Первая четверка – Лига чемпионов, а дальше начинается каша. В Лигу Европы должен попасть победитель Кубка Англии, но если «Челси» выкинут и отсюда, то его обладателем станет второй финалист (матч должен быть сыгран 15 мая) «Лестер». В этом случае путевка в Лигу Европы отойдет «Астон Вилле». Другой вариант, по аналогии с Лигой чемпионов, вытащить в финал «Саутгемптон» (вторым полуфиналистом был «Сити»), но малость смущает, что он вылетел как раз от «лис». Будет забавно, если в кубковом соревновании две команды встретятся дважды на разных стадиях.

Поскольку пятое место тоже идет в Лигу Европы, в случае признания победителем «Лестера» вторая путевка отойдет «Вулверхэмптону».

В Лигу конференций должен попасть победитель Кубка лиги, но если финалистов «Ман Сити» и «Тоттенхэм» (матч запланирован на 25 апреля) также дисквалифицируют, придется снова тянуть кого-то за уши. Правда, в полуфинале оказался только один преданный идеалам УЕФА клуб – «Брентфорд». Признать его победителем или переиграть полуфиналы, но уже с другими участниками? Претендентов трое – «Сток Сити», «Эвертон», «Ньюкасл». Правда, «сороки» от «Брентфорда» и вылетели, что сильно усложняет решение задачи.

Можно разыграть один полуфинал «Эвертон» - «Ньюкасл», победитель которого выйдет на «Брентфорд». Так прослеживается хотя бы какая-то логика. Если в итоге победу одержит «Эвертон», путевка в ЛК уйдет «Кристал Пэлас».

Еще можно аннулировать все результаты обоих кубков и в этом году трофеи не вручать, а билеты в еврокубки раздать в соответствии с турнирной таблицей, но и у этой формулы будут противники – например, «Саутгемптон», «Брентфорд», «Сток» и «Ньюкасл», лишающиеся возможности попасть в еврокубки. В общем, нас ожидает не менее ожесточенная драка, чем между Суперлигой и УЕФА.

Однако есть огромная проблема. Если прямо сейчас гранды завершат участие в АПЛ, у остальных команд получится неравное количество матчей. Уйти от этого можно, присвоив грандам в оставшихся матчах техническое поражение, но это будет несправедливо к участникам соревнований, ведь одни уже проиграли «Манчестер Сити» на поле, а другие получат в этих матчах три халявных очка.

Так что куда более разумным будет второй вариант – пересчитать результаты сезона в АПЛ без учета матчей с грандами. Тогда таблица будет выглядеть так:

Только представьте, как «Лестер» и «Эвертон» будут биться за первый вариант (вычеркнуть топов, вместо того, чтобы отменять все матчи с их участием), и как за второй вариант будут сражаться «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Лондонцы ведь вообще становятся фаворитами чемпионской гонки.

Есть и другие вопросы. Вылетает ли кто-нибудь из АПЛ в нынешнем сезоне? И сколько команд поднимаются наверх? Шесть, чтобы заменить выбывших грандов (если никто не вылетит)? Напрямую или расширив привычный всем дополнительный плей-офф за участие в элите? Или скомбинировав обе формулы? В чемпионшипе кабинетная война будет не меньше.

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В серии A и примере картина схожая. Не будем проговаривать все полностью. Просто сравним три турнирных таблицы (текущую, без грандов, без учета всех матчей с участием грандов).

ИТАЛИЯ

Здесь выбывают из боя «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Если сезон завершат без оппортунистов, мы получим увлекательную чемпионскую гонку, которую в данный момент «Интер» выигрывает с большим отрывом. В первом варианте ее фаворитом становится «Аталанта» (то есть Алексей Миранчук может впервые за долгие годы стать первым россиянином, выигравшим золото в Европе), ее отрыв от «Наполи» составит четыре очка. Правда, в борьбу может включиться «Лацио», отстающий по потерянным всего на три очка.

При втором варианте борьба будет еще более ожесточенной – лидирующую «Аталанту» от четвертого места отделяют всего пять очков, а «Лацио» по потерянным очкам имеет даже преимущество.

И опять же неясно, как быть с Кубком Италии, где в финал вышли «Ювентус» и «Аталанта». Вручить трофей «богине» или поднять в финал полуфиналиста «Наполи»? Но неаполитанцы вылетели как раз от команды Джанпьеро Гасперини, причем в двухраундовой дуэли – 0:0, 1:3.

ИСПАНИЯ

Уходят «Атлетико», «Барселона» и «Реал».

Увы, в Испании отказ от грандов означает смерть интереснейшей за последние годы чемпионской гонки. Без них у «Севильи» не остается конкурентов, а первая четверка в обоих вариантах остается неизменной. Кубок по нашей логике достанется проигравшему финал «Атлетику». Тут все контрактные обязательства выполнены, ничего придумывать не придется.

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Приведенные выше таблицы показывают, что (как бы банально это ни звучало) свято место пусто не бывает. Не «МЮ» и «Реал» сделали чемпионаты Англии и Испании популярными, а наоборот. Если гранды уйдут, интерес к внутренним лигам спадет, но появятся новые герои. Они будут выигрывать чемпионаты и доминировать в еврокубках. У них увеличится аудитория, а затем появятся и более выгодные спонсорские контракты. Возможно даже, в будущем лучшие в «команде УЕФА» будут сходиться в отдельном турнире с сильнейшими командами Суперлиги в эдаком Суперкубке Европы. Пожалуй, до всего этого доводить не хотелось бы, но если вдруг отстранение революционеров произойдет, футбол точно не станет менее интересным.