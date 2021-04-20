Лигу чемпионов выиграет «ПСЖ», а чемпионаты – «Вест Хэм», «Аталанта» и «Севилья»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Вюрцбургер Кик 0 Дармштадт 98 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 1.95
Германия - Бундеслига 19:30 Кёльн 0 РБ Лейпциг 0 П1 6.90 Х 4.50 П2 1.49
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Эрцгебирге 0 Нюрнберг 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.32
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Гройтер Фюрт 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.50 Х 4.40 П2 6.50
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 20:00 Брентфорд 0 Кардифф Сити 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.80
Англия - Чемпионшип 20:00 Норвич Сити 0 Уотфорд 0 П1 2.43 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Первая лига 20:00 Суиндон Таун 0 Портсмут 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.72
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Блэкпул 0 П1 4.20 Х 3.20 П2 1.90
Англия - Первая лига 21:00 Уимблдон 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.40
Англия - Чемпионшип 21:00 Престон Норт Э 0 Дерби Каунти 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Первая лига 21:00 Нортгемптон Та 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.40
Англия - Первая лига 21:00 Шрусбери Таун 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 21:00 Суонси Сити 0 Куинз Парк Рей 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Бристоль Ровер 0 Милтон-Кинс До 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 21:00 Шеффилд Уэнсде 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.80
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Первая лига 21:00 Аккрингтон Стэ 0 Донкастер Рове 0 П1 2.46 Х 3.40 П2 2.70
Германия - Бундеслига 21:30 Бавария 0 Байер 0 П1 1.49 Х 4.90 П2 6.70
Германия - Бундеслига 21:30 Айнтрахт Ф 0 Аугсбург 0 П1 1.38 Х 5.30 П2 8.10
Германия - Бундеслига 21:30 Арминия 0 Шальке-04 0 П1 1.73 Х 3.90 П2 5.00
Англия - Первая лига 21:45 Флитвуд Таун 0 Кру Александра 0 П1 2.16 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 21:45 Плимут Аргайл 0 Чарльтон Атлет 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 1.90
Англия - Первая лига 21:45 Халл Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 3.40
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Фиорентина 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Гиллингем 0 П1 1.58 Х 3.90 П2 5.40
Англия - Премьер-лига 22:00 Челси 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.65 Х 3.70 П2 6.30
Португалия - Примейра 22:00 Пасуш де Ферре 0 Фаренсе 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Лигу чемпионов выиграет «ПСЖ», а чемпионаты – «Вест Хэм», «Аталанта» и «Севилья»
20 апреля 15:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter B/R Football

Лигу чемпионов выиграет «ПСЖ», а чемпионаты – «Вест Хэм», «Аталанта» и «Севилья»

Вот что будет, если 12 грандов выкинут из европейского футбола прямо сегодня.

В понедельник 12 топ-клубов Европы взорвали информационную бомбу, расколов общество на две неравных группы – противников (их подавляющее большинство) и сторонников Суперлиги. Реакция ФИФА и УЕФА была незамедлительной и прямо-таки истеричной. Поняв, что у них отбирают значительную часть финансового пирога, футбольные власти пригрозили забанить отступников вообще везде – выкинуть из еврокубков и национальных чемпионатов, запретить их игрокам выступать за сборные и казнить тех, кто станет продавать им футболистов.

«Когда кто-то выбирает свой путь, он должен мириться с последствиями такого выбора. Он несет ответственность за свой выбор. Если точнее, это означает: либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней. Невозможно быть наполовину и тут, и там», - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Александр Чеферин высказался жестче, перейдя на оскорбления в адрес руководителей «МЮ» и «Ювентуса» Эда Вудворда и Андреа Аньелли.

На самом деле, нет ни одной причины, по которой «невозможно быть наполовину и тут, и там», кроме того факта, что это не устраивает тех, кто все эти годы наживался на популярности топ-клубов, но разбирать мотивацию на глазах беднеющих функционеров, которым грозит не войти в историю футбола, а вляпаться, смысла не имеет. Важен сам посыл – война.

Уже сейчас говорят о том, что отщепенцев не просто выкинут из всех турниров под эгидой ФИФА/УЕФА, но и сделают это прямо по ходу нынешнего сезона. Попытаемся представить, как будет выглядеть финишная прямая самых популярных турниров в случае, если угрозы приведут в исполнение немедленно.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Главный клубный турнир Европы, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор («Клуб 12 стульев» не отказывается от национальных чемпионатов, просто хочет заменить участие в еврокубке УЕФА участием в своем собственном, более прибыльном турнире), может стать историческим. Не только потому, что он последний с участием всех грандов континента, но и потому, что выиграть его могут те, кто уже вылетел в плей-офф. Что, к слову, тоже не спортивно и совершенно не соответствует духу игры, но УЕФА на это… плевать, скажем так.

Так вот из четырех полуфиналистов («ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси») трое сбежали от УЕФА, и прямо по ходу турнира их могут заменить более верными традициям клубами – «Баварией», «Боруссией» Дортмунд и «Порту». Данный вопрос решится в пятницу. Интересно, будут ли проводить жеребьевку или просто заменят победителей четвертьфиналов на проигравших? Во втором случае полуфиналы будут выглядеть так:

- «Бавария» - «Порту»;

- «ПСЖ» - «Боруссия» Дортмунд.

Стоит уточнить, что «Реал» прошел «Ливерпуль», но мерсисайдцы тоже вошли в состав революционеров, так что проигравшей «ПСЖ» «Баварии» остается четвертое свободное окошко. Согласятся ли с этим португальцы? Зато с 90-процентной вероятностью нас ожидает повторение прошлогоднего финала. В этом сезоне и еще в ближайшие пять-семь…

Куда справедливее было бы объявить победителем турнира «ПСЖ», но тогда УЕФА потеряет кучу денег на рекламных контрактах за несыгранные матчи, а на это в организации не пойдут (вот увидите), что лишь лишний раз подтвердит мотивацию чиновников – там нет никаких переживаний по поводу спортивного духа, только финансовый интерес.

А что же в национальных лигах? Там все запутано.

Курсивом выделены участники Суперлиги. И здесь сразу вопрос – как именно будет оформлено прекращение сотрудничества с ними. Итоговое решение может начать гражданскую войну уже в АПЛ, поскольку каждый из оставшихся участников будет голосовать за наиболее выгодный ему формат. Навскидку их два – просто вычеркнуть революционеров или аннулировать результаты матчей с их участием.

В первом случае турнирная таблица получится такой.

Первая четверка – Лига чемпионов, а дальше начинается каша. В Лигу Европы должен попасть победитель Кубка Англии, но если «Челси» выкинут и отсюда, то его обладателем станет второй финалист (матч должен быть сыгран 15 мая) «Лестер». В этом случае путевка в Лигу Европы отойдет «Астон Вилле». Другой вариант, по аналогии с Лигой чемпионов, вытащить в финал «Саутгемптон» (вторым полуфиналистом был «Сити»), но малость смущает, что он вылетел как раз от «лис». Будет забавно, если в кубковом соревновании две команды встретятся дважды на разных стадиях.

Поскольку пятое место тоже идет в Лигу Европы, в случае признания победителем «Лестера» вторая путевка отойдет «Вулверхэмптону».

В Лигу конференций должен попасть победитель Кубка лиги, но если финалистов «Ман Сити» и «Тоттенхэм» (матч запланирован на 25 апреля) также дисквалифицируют, придется снова тянуть кого-то за уши. Правда, в полуфинале оказался только один преданный идеалам УЕФА клуб – «Брентфорд». Признать его победителем или переиграть полуфиналы, но уже с другими участниками? Претендентов трое – «Сток Сити», «Эвертон», «Ньюкасл». Правда, «сороки» от «Брентфорда» и вылетели, что сильно усложняет решение задачи.

Можно разыграть один полуфинал «Эвертон» - «Ньюкасл», победитель которого выйдет на «Брентфорд». Так прослеживается хотя бы какая-то логика. Если в итоге победу одержит «Эвертон», путевка в ЛК уйдет «Кристал Пэлас».

Еще можно аннулировать все результаты обоих кубков и в этом году трофеи не вручать, а билеты в еврокубки раздать в соответствии с турнирной таблицей, но и у этой формулы будут противники – например, «Саутгемптон», «Брентфорд», «Сток» и «Ньюкасл», лишающиеся возможности попасть в еврокубки. В общем, нас ожидает не менее ожесточенная драка, чем между Суперлигой и УЕФА.

Однако есть огромная проблема. Если прямо сейчас гранды завершат участие в АПЛ, у остальных команд получится неравное количество матчей. Уйти от этого можно, присвоив грандам в оставшихся матчах техническое поражение, но это будет несправедливо к участникам соревнований, ведь одни уже проиграли «Манчестер Сити» на поле, а другие получат в этих матчах три халявных очка.

Так что куда более разумным будет второй вариант – пересчитать результаты сезона в АПЛ без учета матчей с грандами. Тогда таблица будет выглядеть так:

Только представьте, как «Лестер» и «Эвертон» будут биться за первый вариант (вычеркнуть топов, вместо того, чтобы отменять все матчи с их участием), и как за второй вариант будут сражаться «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Лондонцы ведь вообще становятся фаворитами чемпионской гонки.

Есть и другие вопросы. Вылетает ли кто-нибудь из АПЛ в нынешнем сезоне? И сколько команд поднимаются наверх? Шесть, чтобы заменить выбывших грандов (если никто не вылетит)? Напрямую или расширив привычный всем дополнительный плей-офф за участие в элите? Или скомбинировав обе формулы? В чемпионшипе кабинетная война будет не меньше.

***

В серии A и примере картина схожая. Не будем проговаривать все полностью. Просто сравним три турнирных таблицы (текущую, без грандов, без учета всех матчей с участием грандов).

ИТАЛИЯ

Здесь выбывают из боя «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Если сезон завершат без оппортунистов, мы получим увлекательную чемпионскую гонку, которую в данный момент «Интер» выигрывает с большим отрывом. В первом варианте ее фаворитом становится «Аталанта» (то есть Алексей Миранчук может впервые за долгие годы стать первым россиянином, выигравшим золото в Европе), ее отрыв от «Наполи» составит четыре очка. Правда, в борьбу может включиться «Лацио», отстающий по потерянным всего на три очка.

При втором варианте борьба будет еще более ожесточенной – лидирующую «Аталанту» от четвертого места отделяют всего пять очков, а «Лацио» по потерянным очкам имеет даже преимущество.

И опять же неясно, как быть с Кубком Италии, где в финал вышли «Ювентус» и «Аталанта». Вручить трофей «богине» или поднять в финал полуфиналиста «Наполи»? Но неаполитанцы вылетели как раз от команды Джанпьеро Гасперини, причем в двухраундовой дуэли – 0:0, 1:3.

ИСПАНИЯ

Уходят «Атлетико», «Барселона» и «Реал».

Увы, в Испании отказ от грандов означает смерть интереснейшей за последние годы чемпионской гонки. Без них у «Севильи» не остается конкурентов, а первая четверка в обоих вариантах остается неизменной. Кубок по нашей логике достанется проигравшему финал «Атлетику». Тут все контрактные обязательства выполнены, ничего придумывать не придется.

***

Приведенные выше таблицы показывают, что (как бы банально это ни звучало) свято место пусто не бывает. Не «МЮ» и «Реал» сделали чемпионаты Англии и Испании популярными, а наоборот. Если гранды уйдут, интерес к внутренним лигам спадет, но появятся новые герои. Они будут выигрывать чемпионаты и доминировать в еврокубках. У них увеличится аудитория, а затем появятся и более выгодные спонсорские контракты. Возможно даже, в будущем лучшие в «команде УЕФА» будут сходиться в отдельном турнире с сильнейшими командами Суперлиги в эдаком Суперкубке Европы. Пожалуй, до всего этого доводить не хотелось бы, но если вдруг отстранение революционеров произойдет, футбол точно не станет менее интересным.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Компания Sony не отключит доступ к PlayStation Store на устройствах PS3 и PS Vita"Айлендерс" одолели "Филадельфию", Сорокин провёл сухой матчПатрик Марло повторил рекорд НХЛ по числу матчей«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиЯгудин не сдержал эмоций после выступления Туктамышевой
Три причины для побега от УЕФА. Что на самом деле движет создателями Суперлиги
Самой обсуждаемой темой ближайших недель будет создание нового клубного турнира, который рушит всю прежнюю систему в европейском футболе.
«Клубы потеряли 5 миллиардов. Суперлига позволит вернуть эти деньги». Перес все объяснил
Президент «Реала» Флорентино Перес в ответ на многочисленную критику всей Европы привел аргументы в пользу создания нового футбольного супертурнира, который был официально учрежден 18 апреля.
Только двое из клубов Суперлиги – остальные недостойны. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
УЕФА ответил Суперлиге новой формулой Лиги чемпионов, РПЛ выступает за эволюцию
Как сообщают инсайдеры, исполком главной футбольной организации Европы единогласно проголосовал за изменения в структуре Лиги чемпионов. Это произошло на следующий день после учреждения топ-клубами закрытой Суперлиги.
0,27 позволили Нагучеву впервые победить Орзул. Итоги 6-го раунда «Битвы полов»
Счет в бет-батле телеведущей Марии Орзул и Романа Нагучева стал 5:1. Комментатор взял шестой раунд "Битвы полов" по дополнительному показателю.
Вячеслав Колосков: Суперлига больно ударит и по российскому футболу, туда уйдут все спонсоры ЛЧ
Бывший президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением об официальном учреждении топ-клубами европейской Суперлиги.
«Позор богачам, которые объявили войну футболу». Как мир реагирует на создание Суперлиги
Учреждение европейской Суперлиги двенадцатью футбольными топ-клубами вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
В Европе создали футбольную Суперлигу. Хорошая новость для Парижа. И для России?
В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе грянула революция: богатейшие клубы объявили о запуске закрытого турнира, который будет проводиться автономно от УЕФА.
«Романцев подзывает на замену, а я сижу — и завязать шнурки не могу…» Интервью Хлестова. Часть 2
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Вторая часть большого интервью.
«Бразильцы, конечно, неудобные, но Черенков был просто Бог». Интервью Хлестова. Часть 1
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Первая часть большого интервью.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Алексей Червоткин о планах на олимпиаду, тренировках, соперниках, конкурентах и скандалах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика