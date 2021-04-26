ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Примейра 2-й тайм, 60' Насьонал 1 Витория Гимара 0 П1 1.60 Х 3.50 П2 6.90
Португалия - Примейра 2-й тайм, 58' Бенфика 1 Санта-Клара 0 П1 1.16 Х 7.10 П2 20.0
Португалия - Примейра 2-й тайм, 56' Фамаликан 2 Тондела 2 П1 2.24 Х 2.45 П2 5.20
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 4.10 Х 2.60 П2 2.33
Аргентина - Примера 1-й тайм, 35' Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.75 Х 2.33 П2 3.50
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Лацио 1 Милан 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 6.50
Испания - Примера 1-й тайм, 19' Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.50 Х 3.10 П2 2.00
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 18' Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 1 П1 2.33 Х 3.50 П2 2.95
Испания - Сегунда 1-й тайм, 19' Сабадель 1 Мальорка 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.20
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.0 Х 5.80 П2 1.27
«Геи в плохом смысле». Правда ли, что Андрей Паль с детства ненавидит хоккеистов?
26 апреля 21:24
автор: Сергей Терехов

«Геи в плохом смысле». Правда ли, что Андрей Паль с детства ненавидит хоккеистов?

В течение последних суток плодятся многочисленные сообщения о том, как блестящий русский актер Андрей Паль избил хоккеиста. «СовСпорту» удалось выяснить некоторые подробности.

По факту избиения бывшего хоккеиста Кевина Антипова полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, срок по ней до двух лет лишения свободы. 

Среди подозреваемых - актер Александр Паль, который зачем-то повелся на пьяную бычку. 

«Вот зачем? – пишут наши пользователи в соцсетях. - Понятно, что в той самой белгородской колонии, где сидит Ефремов и сидели Кокорин с Мамаевым, место есть, но все равно зачем? При этом ну ежу понятно, что пьяных Антипов провоцировал, якобы орал, что все геи в плохом смысле. Ну, блин, нельзя же на каждого быдлана реагировать».

Давайте разбираться.

Что за странных людей свела судьба в тихом московском переулке, когда прямо на выходе из машины некий хоккеист решил, простите, «отлить»?

Хоккеисту 25 лет, но везде пишут – «бывший». Играл за молодежку, но потом не сложилось. Можно даже так и называть его – «младохоккеист». Ну, чтобы не называть быдлом или как там еще пишут о нем сейчас в соцсетях?

Спросите, почему у человека с русской фамилией Антипов такое странное имя? Его родители до рождения ребенка много лет жили в Германии – там им навеяло «Кевин». Матери ребенка нравился актер Кевин Костнер – отец, чтобы сделать супруге приятное, назвал ребенка именно так. К тому же в семье верили, что люди с редкими именами обладают необычной судьбой.

Юноша с детства занимался хоккеем, как отец. Но частенько в уличных заварушках получал тумаков. В итоге пришлось заниматься и другими видами спорта. По стопам матери, которая была мастером спорта по легкой атлетике, не пошел. А вот боксом и карате, по совету отца, заниматься стал. О том, как однажды, идя с обеих тренировок, с боксерскими перчатками и клюшкой, смог дать отпором уличным хулиганам, которые были его значительно старше, в семье якобы слагали легенды.

Кстати, и жизнь Паля тоже связана со спортом была в детстве. И если у Кевина имя из Европы, то у Александра – фамилия. Если быть совсем точным - фамилия у него немецкая. Дело в том, что актер, который сейчас востребованнее и популярнее и Петрова, и давно уже обойденного Безрукова - потомок обрусевших немцев, оказавшихся на Урале в результате репрессий. 

Александр признавался, что с детства возился с уличной шпаной и не любил учиться. Да, спортом он занимался, грезил о баскетболе и боксе. Александр в каком-то интервью вспоминал, что одно время он мечтал о воровской романтике: «Серьезно мечтал сесть в тюрьму. Такая детская мечта». Потом уехал в Германию и немного сменил профиль любимой литературы – вместо книги «Я – вор в законе» (когда-то в школе под партой прочитал 13 томов) стал читать Достоевского и другую классику.

Похоже, что мечта сесть в тюрьму может исполниться. Пусть актеру уже и 32.

Несмотря на то, что Паль увлекался в юности спортом, негатива сохранил много: в частности один из знакомых актера рассказывал, что в одном темном переулке был избит каким-то проходимцем с хоккейной клюшкой.

После вчерашней драки все вроде бы разошлись: Паль с друзьями уехал на своем автомобиле, а Антипов отправился в больницу имени Пирогова с множественными травмами головы и лица. Но потом хоккеист сообразил, что одного из нападавших частенько видел на телеэкранах. Он обратился в милицию. Всех повязали. Причем – что обиднее всего – Паль из-за этого не успел подняться на сцену за призом «Ника», где должен был получить награду за лучшую мужскую роль в фильме с ярким названием «Глубже».

Посоветовавшись с адвокатом, Паль отказался давать показания против себя. Во вторник в отношении актера было возбуждено дело по статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

А вот теперь озвучим странное совпадение, которое в нас свербит: Кевин шел с клюшкой и избил какого-то приблатненного хулигана, который был его старше. Паль старше Кевина на 7 лет, и его когда-то избил хоккеист. Совпадение? Не думаем.

Похоже, основные фигуранты этой истории нам чего-то не договаривают.

 

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Полезные советы: как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими рукамиЛионеля Месси включили в тройку лучших футболистов в истории"Рейнджерс" победили "Филадельфию" благодаря 4 очкам Бучневича и ПанаринаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиУткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика