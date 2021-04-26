«Геи в плохом смысле». Правда ли, что Андрей Паль с детства ненавидит хоккеистов?

Что за странных людей свела судьба в тихом московском переулке, когда прямо на выходе из машины некий хоккеист решил, простите, «отлить»?

«Вот зачем? – пишут наши пользователи в соцсетях. - Понятно, что в той самой белгородской колонии, где сидит Ефремов и сидели Кокорин с Мамаевым, место есть, но все равно зачем? При этом ну ежу понятно, что пьяных Антипов провоцировал, якобы орал, что все геи в плохом смысле. Ну, блин, нельзя же на каждого быдлана реагировать».

По факту избиения бывшего хоккеиста Кевина Антипова полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, срок по ней до двух лет лишения свободы.

Хоккеисту 25 лет, но везде пишут – «бывший». Играл за молодежку, но потом не сложилось. Можно даже так и называть его – «младохоккеист». Ну, чтобы не называть быдлом или как там еще пишут о нем сейчас в соцсетях?

Спросите, почему у человека с русской фамилией Антипов такое странное имя? Его родители до рождения ребенка много лет жили в Германии – там им навеяло «Кевин». Матери ребенка нравился актер Кевин Костнер – отец, чтобы сделать супруге приятное, назвал ребенка именно так. К тому же в семье верили, что люди с редкими именами обладают необычной судьбой.

Юноша с детства занимался хоккеем, как отец. Но частенько в уличных заварушках получал тумаков. В итоге пришлось заниматься и другими видами спорта. По стопам матери, которая была мастером спорта по легкой атлетике, не пошел. А вот боксом и карате, по совету отца, заниматься стал. О том, как однажды, идя с обеих тренировок, с боксерскими перчатками и клюшкой, смог дать отпором уличным хулиганам, которые были его значительно старше, в семье якобы слагали легенды.

Кстати, и жизнь Паля тоже связана со спортом была в детстве. И если у Кевина имя из Европы, то у Александра – фамилия. Если быть совсем точным - фамилия у него немецкая. Дело в том, что актер, который сейчас востребованнее и популярнее и Петрова, и давно уже обойденного Безрукова - потомок обрусевших немцев, оказавшихся на Урале в результате репрессий.

Александр признавался, что с детства возился с уличной шпаной и не любил учиться. Да, спортом он занимался, грезил о баскетболе и боксе. Александр в каком-то интервью вспоминал, что одно время он мечтал о воровской романтике: «Серьезно мечтал сесть в тюрьму. Такая детская мечта». Потом уехал в Германию и немного сменил профиль любимой литературы – вместо книги «Я – вор в законе» (когда-то в школе под партой прочитал 13 томов) стал читать Достоевского и другую классику.

Похоже, что мечта сесть в тюрьму может исполниться. Пусть актеру уже и 32.

Несмотря на то, что Паль увлекался в юности спортом, негатива сохранил много: в частности один из знакомых актера рассказывал, что в одном темном переулке был избит каким-то проходимцем с хоккейной клюшкой.

После вчерашней драки все вроде бы разошлись: Паль с друзьями уехал на своем автомобиле, а Антипов отправился в больницу имени Пирогова с множественными травмами головы и лица. Но потом хоккеист сообразил, что одного из нападавших частенько видел на телеэкранах. Он обратился в милицию. Всех повязали. Причем – что обиднее всего – Паль из-за этого не успел подняться на сцену за призом «Ника», где должен был получить награду за лучшую мужскую роль в фильме с ярким названием «Глубже».

Посоветовавшись с адвокатом, Паль отказался давать показания против себя. Во вторник в отношении актера было возбуждено дело по статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

А вот теперь озвучим странное совпадение, которое в нас свербит: Кевин шел с клюшкой и избил какого-то приблатненного хулигана, который был его старше. Паль старше Кевина на 7 лет, и его когда-то избил хоккеист. Совпадение? Не думаем.

Похоже, основные фигуранты этой истории нам чего-то не договаривают.