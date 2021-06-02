Почему Кравцов до сих пор в тюрьме? Подробности дела экс-президента СБР

По имеющимся данным, указанным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, семь физических лиц действительно являлись сотрудниками Центра. Трое из них – чемпионы мира в различных спортивных дисциплинах, а в целом все они внесли серьезный вклад в развитие спорта в РФ.

ЦСП – формально основной работодатель в российском спорте высших достижений. Все спортсмены всех сборных команд страны (включая неолимпийские виды спорта), все тренеры и специалисты так или иначе связанные с подготовкой и участием в соревнованиях единого календарного плана (ЕКП) имеют с ФГБУ ЦСП действующие трудовые договора (как правило – на один год). На основании этих договоров они командируются в различные точки страны и мира для подготовки и участия в соревнованиях, получают стипендии (заработную плату), экипировку и все необходимое для достижения высоких спортивных результатов.

По версии следствия, Кравцов растратил вверенные ему денежные средства «путём их безвозмездного перечисления» под видом выдачи в период времени с января 2015 года по декабрь 2017 года заработной платы семи сотрудникам ЦСП (фамилии не приводятся по этическим мотивам) без фактического выполнения теми трудовых обязанностей. Всего были произведены выплаты на сумму более 14 млн рублей, чем данной организации причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

Cуть постановления суда сводится к одному – «оснований для изменения меры пресечения нет». То есть уже почтенный управленец, отдавший 10 из своих 68 лет руководству ЦСП (главной финансовой организации всего российского спорта высших достижений), обязан провести лето в камере предварительного заключения, поскольку его пребывание хотя бы под домашним арестом может помешать ходу «объективного и всестороннего расследования дела».

Две недели назад, сразу после майских праздников Басманный суд столицы вынес постановление о продлении содержания под стражей бывшего президента Союза биатлонистов России, главы Центра спортивной подготовки сборных команд России, заслуженного тренера страны – Александра Кравцова. Таким образом, обвиняемый в растрате 14 млн рублей, авторитетный спортивный специалист должен находиться под стражей до 15 августа, когда с момента его первого ареста (18 сентября 2020-го) пройдет практически год.

Кто купил билет на Стамбул?

Проводимые за 10 лет работы Кравцова на посту главы ЦСП (с 2010 по 2020 годы), неоднократные (по сути – ежегодные) проверки со стороны прокуратуры и других контролирующих органов каких-либо существенных нарушений в деятельности Центра в рассматриваемой сфере не выявляли. Данных о том, что Кравцов осуществлял выплаты всем указанным лицам из корыстной заинтересованности, следствием не получено. Более того, оно само указывает на то, что денежные перечисления осуществлялись безвозмездно.

Стоит также заметить – 2 ноября 2020 года Александр Михайлович был отпущен из-под стражи под домашний арест (апелляционным постановлением Московского городского суда), однако уже через 10 дней Басманный районный суд вновь заключил его под стражу по ходатайству следователя. Вот как комментирует решение суда адвокат Кравцова – Антонина Горечева:

– Поводом для подготовки и подачи такого ходатайства послужили одновременно поступившие из органов безопасности и уголовно-исполнительной инспекции не проверенные следственным путём данные о якобы имевшихся со стороны Кравцова нарушениях запретов, связанных с нахождением под домашним арестом. А именно - выход из квартиры в г. Одинцово Московской области примерно на три минуты, приобретение им лично в центре г. Москвы с предъявлением паспорта, находящегося на хранении в Минспорта России, билетов на авиарейс Москва-Стамбул, а также общение с родными дочерьми, проходящими по уголовному делу в качестве свидетелей, – заявила Горечева.

Также адвокат отмечает странности в предъявляемых Кравцову фактах нарушения условий домашнего ареста и то, что доводы защиты были недостаточно учтены при принятии судом решения.

Согласно результатам оперативно-розыскной деятельности, при «приобретении» Кравцовым авиабилета указан неверный номер загранпаспорта. Более того он не имеет доступа к документу, находящемуся на ответственном хранении в Минспорта РФ. В документах, якобы подтверждающих приобретение Кравцовым авиабилета, неправильно указан его абонентский номер сотовой связи, притом что сам аппарат мобильного телефона был изъят следственными работниками ещё 16.09.2020 в ходе обыска квартиры. Факты выходов из жилища Кравцова ни 02.11.2020, когда он якобы общался с дочерьми, ни 11.11.2020, когда он якобы приобрёл авиабилет, не подтверждены сведениями технического и иного контроля Одинцовского подразделения уголовно-исполнительной инспекции, – добавляет Горячева.

В настоящее время стороной защиты инициировано проведение в Следственном комитете и Генеральной прокуратуре проверок действий сотрудников органов уголовно-исполнительной инспекции и безопасности на предмет признаков преступлений предусмотренных статей уголовного кодекса №286 «Превышение должностных полномочий» и №303 «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».

Ни органу следствия, ни суду не ясно, кем, когда и с помощью каких технических средств осуществлялись видео и фотосъёмка. Более того, ни оперативными службами, ни органом следствия компакт-диск с видеозаписью не осмотрен, какая на нём зафиксирована информация неизвестно. Также не представлены сведения о том, когда, кем и за каким объектом велось наблюдение в целях получения сведений о приобретении на имя Кравцова авиабилета, как осуществлялось получение компьютерной информации, – рассказала адвокат.

Какой будет реакция спортивной общественности?

После ареста Кравцова из ЦСП уволилось несколько десятков ведущих сотрудников, которые готовы высказаться по многим вопросам, имеющим прямое отношение к обвинениям, а также об эффективности работы Александра Михайловича за последние десять лет. Об этом же говорит письмо, подписанное десятью спортсменами-депутатами Госдумы. Все это может быть опубликовано в ближайшее время.

Особенный интерес у любителей спорта могут вызвать претензии к финансированию участия российских легкоатлетов в учебно-тренировочных сборов и международных соревнованиях. Как известно, российские легкоатлеты, согласно решения Международной легкоатлетической ассоциации (IAAF) могут участвовать в соревнованиях лишь в статусе нейтральных атлетов. В этом же статусе они имеют возможность выступать на Олимпийских Играх в Токио. По версии следствия – это грубое нарушение российского законодательства.

Примечательно, что избранная Кравцову мера пресечения гораздо строже, чем у других госслужащих, находившихся под домашним арестом при аналогичных обвинениях:

Анатолий Сердюков (экс-министр обороны РФ) – с ноября 2012-го по февраль 2014-го

Михаил Мень (экс-губернатор Ивановской области) – с ноября 2020 года по 17 мая 2021 находился под следствием по обвинению в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Дело прекращено из-за истечения срока давности.

Евгения Васильева (экс-руководитель аппарата минобороны) – все время следствия и суда (от следственных органов поступала информация на общую сумму ущерба почти в 1,5 миллиарда рублей) провела под домашним арестом в центре Москвы.

Даже фигурант одного из самых резонансных (и бесспорных с точки зрения доказательств) уголовных дел – Михаил Ефремов – провел под домашним арестом все время до оглашения приговора.