Зарема – как солнце российского футбола

Сразу оговорюсь – я не футбольный журналист. В футболе разбираюсь на уровне продвинутого любителя, что в данном случае хорошо: о феномене Заремы Салиховой я могу рассуждать беспристрастно, глядя со стороны.

О ее существовании я узнал примерно тогда же, когда и большинство болельщиков, которые не сильно погружены в песочницу российского футбола. Большого значения этому факту в отличии от адептов красно-белой религии не придал. Хотя не отметить, что отношение к Зареме в болельщицкой среде негативное, было невозможно: баба-дура, смазливая любовница (хотя какая любовница, если у них с человеком несколько детей?..)

За прошедшее время телеграм стал главным источником информации, и, конечно, появление канала Zarema не прошло незамеченным. Не знаю, как у вас, а для меня подписки делятся на две группы: те, за которыми я слежу внимательно, где почти каждое сообщение стоящее, и те, которые пролистываю раз в несколько дней – бывает попадется что-то интересное. Честно говоря, полагал, что канал Заремы будет из категории последних, а быть может и удалюсь из него через пару дней. Но в реальности все оказалось иначе.

Zarema, а вместе с ним и Зарема, для меня стали глотком свежего воздуха в душном российском футболе. В явлении, когда-то относительно привлекательном, а нынче изрядно протухшем, все более смахивающим на болото. Где рулят люди, которым сам футбол неинтересен. Футбол для них не любовь, не страсть, а всего лишь работа (а для первого человека - вообще нагрузка). Вот они и отрабатывают. Конечно, и здесь есть яркие персонажи. Есть Леонид Слуцкий, есть Дзюба, есть Красава, есть хиппующие коллеги-журналисты, которые придают нашему футболу ярких красок. Но на общую картину, к сожалению, влияют не сильно.

И вот появляется Зарема, и начинается разрыв шаблонов. Ее вводят в Совет директоров «Спартака» (на что крайне болезненно реагируют сектанты), но ее пребывание там исчисляется часами: после первого же заседания она покидает Совет из-за несогласия с кандидатурой на пост главного тренера. Кого бы она хотела видеть на этой должности, она тоже не скрывает – через несколько дней Зарема публикует хвалебный пост в адрес Леонида Слуцкого.