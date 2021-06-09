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Зарема – как солнце российского футбола
09 июня 18:28
автор: Олег Чикирис
автор фото: Телеграм-канал Заремы Салиховой

Зарема – как солнце российского футбола

Зарема Салихова в одночасье превратилась во фронтмена (жаль, что нет слова фронтвумен) российского футбола. И это прекрасно.

Сразу оговорюсь – я не футбольный журналист. В футболе разбираюсь на уровне продвинутого любителя, что в данном случае хорошо: о феномене Заремы Салиховой я могу рассуждать беспристрастно, глядя со стороны.

О ее существовании я узнал примерно тогда же, когда и большинство болельщиков, которые не сильно погружены в песочницу российского футбола. Большого значения этому факту в отличии от адептов красно-белой религии не придал. Хотя не отметить, что отношение к Зареме в болельщицкой среде негативное, было невозможно: баба-дура, смазливая любовница (хотя какая любовница, если у них с человеком несколько детей?..)

За прошедшее время телеграм стал главным источником информации, и, конечно, появление канала Zarema не прошло незамеченным. Не знаю, как у вас, а для меня подписки делятся на две группы: те, за которыми я слежу внимательно, где почти каждое сообщение стоящее, и те, которые пролистываю раз в несколько дней – бывает попадется что-то интересное. Честно говоря, полагал, что канал Заремы будет из категории последних, а быть может и удалюсь из него через пару дней. Но в реальности все оказалось иначе.

Zarema, а вместе с ним и Зарема, для меня стали глотком свежего воздуха в душном российском футболе. В явлении, когда-то относительно привлекательном, а нынче изрядно протухшем, все более смахивающим на болото. Где рулят люди, которым сам футбол неинтересен. Футбол для них не любовь, не страсть, а всего лишь работа (а для первого человека - вообще нагрузка). Вот они и отрабатывают. Конечно, и здесь есть яркие персонажи. Есть Леонид Слуцкий, есть Дзюба, есть Красава, есть хиппующие коллеги-журналисты, которые придают нашему футболу ярких красок. Но на общую картину, к сожалению, влияют не сильно.

И вот появляется Зарема, и начинается разрыв шаблонов. Ее вводят в Совет директоров «Спартака» (на что крайне болезненно реагируют сектанты), но ее пребывание там исчисляется часами: после первого же заседания она покидает Совет из-за несогласия с кандидатурой на пост главного тренера. Кого бы она хотела видеть на этой должности, она тоже не скрывает – через несколько дней Зарема публикует хвалебный пост в адрес Леонида Слуцкого.

Бзик? Да. Нарушение корпоративной этики? Пожалуй. Непрофессионализм? А вот здесь не соглашусь! Если считать профессионализмом протирание штанов, произнесение протокольных речей и обделывание своих делишек, то идите вы к черту с таким серым «профессионализмом»! Насмотрелись на таких «профессионалов»!

Зарема – живая и эмоциональная. А нашему футболу не хватает и того, и другого. Она выкладывает скриншоты переписки с профессионалами. Некрасиво? Да. Но на некрасивую историю сложно ответить красиво. Тем более, когда профессионалы через инсайдеров и псевдоинсайдеров манипулируют общественным мнением. Зато после этого история становится ясной не только для Заремы и профессионала, но и для всех вокруг. И профессионал становится в тупик. Он же привык играть по определенным правилам, чтобы была тишь да гладь, да финансовая благодать. А в этой изменившейся реальности чувствует себя как рыба на асфальте.

Зарема играет не по правилам. Она независима. Она говорит, что думает. Но она любит футбол. И любит «Спартак». Создается ощущение, что последнее и предпоследнее бесит «профессионалов» больше всего.

Поэтому: жгите, Зарема! Раскачайте эту патриархальную серую массу. С вами наш футбол стал намного интереснее. Есть же такое понятие сексуальный футбол, то есть красивый, который нравится, который возбуждает. Пусть наш футбол станет сексуальным хотя бы так, если не способен быть сексуальным на поле.

источник: «Советский спорт»
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