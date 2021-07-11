Вопрос дня: станут ли англичане впервые чемпионами Европы?

Итальянцы в четвертый раз вышли в финал чемпионата Европы, а вот для родоначальников футбола это первая игра в решающем матче. При этом нельзя сказать, чтобы у англичан было много шансов попасть в финал: в 1/2 они выходили лишь дважды и оба раза проигрывали – в 1968-м году югославам, в 1996-м – немцам.

Интересно, что в 1968-м в первый и единственный пока раз в турнире победили итальянцы. В полуфинале они по жребию (сейчас это кажется бредом, но так было) прошли сборную СССР, а в финале обыграли тех самых югославов, которые выбили англичан.

Я уже упомянул, что для итальянцев это четвертый финал на чемпионатах Европы, но не написал, что они только-только догнали Советский Союз, которого нет уже 30 лет, и Испанию – у сборных этих стран тоже по четыре таких матча. Больше только у Германии – шесть.

Баланс встреч, на первый взгляд, примерно равный: у итальянцев на две победы больше, но у англичан лучше разница забитых и пропущенных мячей. Однако эта статистика не совсем правильно отражает положение вещей. Дело в том, что англичане свои победы одерживали в основном в товарищеских матчах, а вот в официальных (на чемпионатах мира и Европы и отборочных турнирах к ним) итальянцы лидируют с разгромным счетом – 5:1.

Последний официальный матч команд датируется 2014 годом. Тогда в группе чемпионата мира в Бразилии «скуадра адзурра» победила 2:1: на голы Маркизио и Балотелли англичане ответили мячом Старриджа. В 1/4 финала Евро-2012 итальянцы выиграли по пенальти. А матчи отбора к ЧМ-1998 завершились со счетом 0:0 и 1:0 в пользу Италии. В 1990-м на чемпионате мира в Италии команды играли во встрече за третье место и сильнее оказались хозяева турнира – 2:1. Евро-1980, групповая стадия – и вновь победа «скуадры адзурры» (1:0).

Лишь в 1977-м в отборе к чемпионату мира в Аргентине англичане одержали единственную победу – 2:0. Правда, это был лишь зеркальный ответ на выигрыш итальянцев в первом матче с тем же счетом. При этом «адзурри» вышли из группы, а «три льва» – нет.

В общем, если верить статистике, шансов у англичан не много. Но родоначальники футбола играют дома, на «Уэмбли», скажете вы! Ну и что? Упомянутая выше победа в 1977-м – единственная для англичан в шести матчах с итальянцами на этом стадионе. При двух поражениях.

И тем не менее, букмекеры фаворитом (пусть и чисто номинальным) считают Англию. Видимо, исходят из того, что родоначальники футбола слишком редко доходят до решающих матчей (в предыдущий и единственный раз это было в 1966 году), и понимают, что другого шанса выиграть чемпионат Европы можно ждать еще 55 лет.