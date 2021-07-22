ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 79' Аргентина U23 0 Австралия U23 1
Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Чертаново-мол. 1 Арсенал-мол. 2
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 51' Япония U23 0 ЮАР U23 0
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 51' Гондурас U23 0 Румыния U23 1
Олимпийские игры (м) 1-й тайм, 39' Бразилия U23 3 Германия U23 0
ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльности
22 июля 14:26

ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльности

22 июля 2021 года. ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и платежной системой Mastercard запускают «Карту болельщика ПФК ЦСКА», которая дает возможность получать уникальные призы, а также скидку 10% на товары в официальных магазинах клуба.

За расчеты «Картой болельщика ПФК ЦСКА» клиентам будут начисляться бонусные баллы – «БитКони». Больше всего бонусов - 7% от суммы покупки - можно получить, расплачиваясь картой в официальных магазинах ПФК ЦСКА (включая интернет-магазин и билетный сайт клуба), в кассах и фуд-кортах ВЭБ Арены, 5% от суммы покупки держатель карты получит в торговых точках категорий «кафе, рестораны», «спортивные товары» и «развлечения». За оплату товаров других категорий начисляется 1% баллами от суммы покупок.

Накопленные «БитКони» клиент сможет обменять на уникальные призы из каталога лояльности ПФК ЦСКА: игровую футболку с автографами футболистов, карточку с подписью любимого игрока или мяч с автографами всей команды. Помимо этого, владелец карты получит возможность стать участником специальных мероприятий, организованных клубом. По желанию держатель «Карты болельщика ПФК ЦСКА» сможет обменять накопленные «БитКони» на рубли из расчета 1 балл = 0,5 рубля.

Контролировать баланс бонусного счета держатели карты смогут в мобильном приложении, в интернет-банке ПСБ, а также в личном кабинете на сайте ПФК ЦСКА или мобильном приложении ПФК ЦСКА.

Участникам премиальной программы ПСБ Orange Premium Club по карте болельщика предоставляются дополнительные привилегии: персональное обслуживание, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов, страхование при выезде за рубеж.

При покупках на сумму от 5 тысяч рублей обслуживание карты бесплатно, при меньшей сумме комиссия составит 99 рублей в месяц. Для участников программы Orange Premium Club обслуживание карты предоставляется бесплатно.

Оформить «Карту болельщика ПФК ЦСКА» можно на сайте банка, в отделении, мобильном приложении или интернет-банке, а также через колл-центр. Участники программы Orange Premium Club могут заказать ее через сайт банка, колл-центр или обратиться к персональному менеджеру. Получить готовую карту можно в любом отделении банка, через персонального менеджера или заказать курьерскую доставку.

«ПФК ЦСКА – один из самых титулованных футбольных клубов России с многомиллионной армией фанатов, и мы как официальный банк клуба рады предложить им яркую, удобную и выгодную карту, которая станет не только платежным инструментом на каждый день, но и подарит болельщикам еще больше впечатлений от своего спортивного увлечения», – отмечает директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

«Среди наших клиентов большое число футбольных болельщиков, поэтому в партнерстве с ПФК ЦСКА и Masterсard мы предлагаем для них новый удобный и эффективный платежный инструмент. Карта открывает двери в мир уникального опыта и впечатлений, связанных с футболом, которые не доступны даже за деньги. При этом повышенное начисление баллов за покупки позволяют быстрее накопить необходимые бонусы. Специальные кампании от банка и клуба для держателей карт разнообразят жизнь наших клиентов увлекательными мероприятиями, в том числе и между футбольными сезонами», - говорит руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«Во всем мире Mastercard поддерживает болельщиков и ценит их вклад в успех спортивных команд. Мы запускаем карту для всех, кто любит ПФК ЦСКА и хочет быть ближе к своему клубу. “Карта болельщика ПФК ЦСКА” – это удобный платежный инструмент для выгодных покупок, который дарит поклонникам футбола бесценные эмоции и впечатления», – комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России Светлана Волошенко.

«Банковская карта болельщика ПФК ЦСКА – это качественный и хорошо зарекомендовавший себя продукт, которым успешно пользуются многие поклонники клуба. Реализация данного продукта совместно с таким сильным и надежным партнером как ПСБ, позволит нам и дальше развивать это направление работы с болельщиками», - говорит коммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Доступ открыт: голосовая социальная сеть Clubhouse открыла свободную регистрацию для всех пользователейКуда бежит Джулиус? Первый скандал Олимпиады в ТокиоЛетние Олимпийские игры 2032 года пройдут в БрисбенеВолочкова в «голом» купальнике блеснула фигурой на курортеСамые сексуальные спортсменки сборной России на Олимпиаде в ТокиоКокорин забил. Похоже, даже в «Фиорентине» от этого в шоке
1-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 26 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Хотел бы посмотреть на Бердыева в сборной». Молодой зенитовец — о старте сезона и отборе к ЧМ-2022
18-летний защитник «Зенита», в прошлом сезоне принявший участие в четырех матчах РПЛ, рассказал «Плеймейкеру», каким видит будущее чемпионата России и национальной команды.
Как судья Безбородов показал красную карточку жене. И при чем тут Стас Пьеха
Паузу в межсезонье неожиданно заполнил скандал, в который волею случая были вовлечены звезда эстрады Стас Пьеха и известный футбольный арбитр Владислав Безбородов.
Олимпиада-2020: все события 22.07.2021
22 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по мужскому футболу и софтболу.
«Гассиев нокаутирует Валлиша». Валуев — о супербое на «Динамо»
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка россиянина Мурата Гассиева против немца Михаэля Валлиша, который состоится 22 июля во дворце спорта «Динамо». Начало - в 23:00 (мск).
Если сборную России отдадут Кунцу, то как быть с его участием в Олимпиаде?
Источники сообщают, что РФС выбирает нового главного тренера сборной между немцем Штефаном Кунцем, Курбаным Бердыевым и Валерием Карпиным.
Футбол на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио будут разыграны два комплекта наград в футболе - у мужчин и женщин.
Олимпиада-2020: все события 21.07.2021
21 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут матчи турниров по женскому футболу и софтболу.
Медальный план на Олимпиаду-2020: как Россия может привезти из Токио более 30 золотых
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поставил перед сборной нашей страны задачу завершить летние Игры в Токио в тройке лидеров общекомандного зачета. Но реально ли это?
«Нижний» не опасен, «Юпитер 16» и пиво в приоритете. О чем сказал Прядкин перед стартом РПЛ-2021/22
Накануне нового сезона Российской Премьер-Лиги (первый матч - уже 23 июля) ее президент Сергей Прядкин ответил на актуальные вопросы в формате брифинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика