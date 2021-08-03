Руй Витория: Промес с «Бенфикой» не сыграет, а Понсе будет в заявке

- Сейчас много платформ в интернете для того, чтобы тренерские штабы могли изучать команды и это преимущество практически свидится на нет. Единственным нашим преимуществом является то, что мы играем дома.

- Какие преимущества дает тот факт, что вы хорошо знаете «Бенфику», потому что там работали? У Жезуша меньше информации о «Спартаке».

- Что касается Промеса, он не сыграет. Маслов тоже все еще не в строю. Мозес и Джикия, которые получили небольшие повреждения в прошлом матче, надеюсь, будут готовы к завтрашнему дню.

- Нам предстоит игра за выход в группу. Матч будет сложным, соперник сильный. «Бенфика» – самый сильный соперник из всех, кто нам мог достаться. Но жребий выпал таким образом. Команда полностью готова, рвется в бой. Ребята полны желаний и амбиций, после свистка игра будет жить собственной жизнью и мы сделали все, чтобы как можно лучше подготовиться к ней, - рассказал Витория.

- Есть ли преимущество «Спартака» в том, что ваша команда уже сыграла два официальных матча в РПЛ? Завтрашняя игра – это противостояние «Бенфики» и «Спартака», а как на счет тренерского противостояния?

- Говоря о двух сыгранных матчах, все смотрят на это, как на преимущество «Спартака». С одной стороны это так, но с другой стороны на подготовку к игре у нас было всего четыре дня и в плане восстановления, и в плане микротравм. Это мало времени. А «Бенфика» провела полноценную подготовку. Можно сказать о своеобразном паритете. Правильно вы подметили, что это будет противостояние двух клубов, а не личностей. Клубы похожи между собой в плане величия в своей стране. Даже цвета схожи. А что касается тренерского противостояния, я знаю, что вам нравится эта история, но не хочу ее муссировать. Наши отношения с Жезушем с тех пор не поменялись и ничего нового вы не увидите.

- «Бенфика» усилилась перед турниром. Что «Спартак» может ей противопоставить?

- Да, за последние время «Бенфика» хорошо усилилась. Клубу нужны титулы, поэтому подбор игроков сейчас хороший. В рамках подготовки к матчу у нас есть свой план, но у нас не будет огромных изменений, потому что за короткий промежуток что-то кардинально менять нет времени. Я верю, что мы выполним свою задачу. У нас будут моменты. Но мы помним, что соперник очень сильный.

- В недавнем вашем интервью пресс-службе клуба есть момент, который не все поняли. Когда вас спросили, как вы настраиваете парней, у которых нет опыта в еврокубках, вы сказали, что «Спартаку» нечего терять. В каком смысле «Спартаку» нечего терять?

- Отличный вопрос. Все дело в игровом духе, который будет у команд. Я имел в виду, что мы выйдем на игру уверенными в своих силах, с горящими глазами. Мы понимаем, в какой ситуации находимся. Лига чемпионов – это прекрасная возможность показать себя. Это мечта всех клубов и тренеров. Когда я сказал, что нам нечего терять, сравнивая историю наших команд, я понимал, в какой ситуации находимся мы и они. Над «Бенфикой» больше давления, потому что в том году они не смогли пройти в группу Лиги чемпионов, и это сильно давит на них. А мы начинаем сезон с чистого листа. Понимаем, что соперник сильный и игроки у него высокого класса, с опытном выступления в международных матчах. Но мы дадим бой, и будем биться до конца. Мы уверены в своих силах. Будем играть в свой футбол, никакого страха нет. Не будем выстраивать автобус. Я сожалению, что не может прийти много людей на стадион. К сожалению, в условиях пандемии мы не видели еще полного стадиона. Это было бы здорово. Такие игры заслуживают полного стадиона, но таковы реалии. Но нас будет поддерживать вся страна. Мы будем играть не для себя, а для всех тех, кто более и живет этим клубом.

- Понсе пропустил предсезонные сборы и недавно вернулся с Олимпиады. Есть вероятность увидеть его завтра?

- Завра он будет в заявке. Я понимаю, какую работу ему еще нужно будет проделать, чтобы выйти на стопроцентный уровень Мы не так много говорили с ним, будут еще теоретические занятия. Выйдет ли он на поле, не знаю, но в заявке будет.

- Правильно ли считать, что вы готовили команду именно к этим матчам с «Бенфикой», учитывая всю ее важность? Можно ли сказать, для вас и клуба это матч года?

- Касаемо игры года могу сказать, что работая в «Спартаке» при таких задачах для нас важны все игры. И каждый следующий матч для нас как маленький финал. Сложно сказать, какая игра будет самая важная в этом году. Мы помним, что стоит на кону. Проделана большая работа при подготовке к игре. Сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. Это важная игра, но она очередная.

- Российские клубы приучили нас к тому, что мы не всегда проходим квалификацию Лиги чемпионов. Обращаете ли вы на это внимание и знаете ли о такой статистике? Особая проблема есть с португальскими командами. Мы недавно соперничали в таблице УЕФА, и на кону стоит больше, чем проход в следующий раунд.

- Это вопрос глобальный и об этом должен думать не только я, и «Спартак», но и остальные российские клубы, которые участвуют в еврокубках. Не так много российских команд там играет. У «Бенфики» такого опыта больше, чем у «Спартака». Я сам повел более пятидесяти матчей в Лиге чемпионов. Это важный момент для клуба и страны. Мы должны думать об улучшении этой ситуации. Я уверен, что российские клубы достойны играть в евокубках. Мы должны наращивать свои силы в еврокубках.