Полюбите нас черненькими, или хорошо, что не в Америке живем Быстрову повезло – в России нет BLM

Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть 10 легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чье-то место. И наши тогда будут конкурировать», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций – это будет караул.

Не было бы лимита, да, я бы конкурировал , но при выборе между мной и иностранцем тренер выбирал бы иностранца, потому что он его купил, получил, может, за него какие-то деньги.

«Отменили (лимит. – Прим. ред. ) – и привезли всяких черненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть.

Быстров давно является экспертом «Матч ТВ». Телезрителям импонируют его незатейливые, но всегда идущие от души комментарии. Владимир – это такой парень с нашего двора. Или, по крайней мере, с соседнего. Тема отмены или не отмены лимита сейчас одна из самых горячих в нашем футболе. Быстров в эфире федерального спортивного телеканала тоже высказал свое мнение

«ЧЕРНЕНЬКИЕ И СЕРЕНЬКИЕ УЖЕ ЗДЕСЬ»

В этом монологе бывшего игрока сборной России есть два момента, на которые хотел бы обратить внимание. Первый – отмена лимита приведет к тому, что нашу лигу заполонят недорогими иностранцами со всех континентов, а нашим футболистам перекроют кислород.

Но, во-первых, в командах второй половины таблицы таких иностранцев уже немало. В первой – тоже, но про нее не говорим: все-таки Малком, Азмун, Промес, Жиго, Влашич по российским меркам просто звезды. А вот в командах из второй половине, хотя и играют малоизвестные легионеры, но опять же, по нашим меркам это довольно качественные игроки. А на Малкома у «Урала», извините, денег нет.

И потом, оттуда такое распространенное мнение, что хозяева клубов понавезут некачественных иностранцев, только они будут играть, а наши таланты будут скамейку полировать? Ни один владелец клуба и тем более главный тренер команды себе не враг. Не оставит он на скамейке более сильного игрока, а вместо него поставит ради каких-то сиюминутных интересов «левого» иностранца.

Если команда начнет проигрывать, ни владельцу, ни тренеру от этого никакой выгоды нет.

И если игрок действительно талантливый, он всегда пробьется. Вне зависимости от того, какой у него в кармане паспорт.

BLM НА ВАС НЕТУ

А теперь момент второй – актуальный в наше непростое время. В конце 90-х в интервью одной литовской газете легендарный баскетбольный тренер, заслуженный тренер Литвы и СССР, создатель великого каунасского «Жальгириса» Владас Гарастас бросил фразу: вот, мол, привозят всяких негров. Человек пожилой, классического советского воспитания назвал вещи своими именами безо всякой задней мысли. В СССР всегда негров называли тем, кем они были – то есть, неграми. А в Литве конца ХХ века уже набирала свою бессмысленную и беспощадную мощь политкорректность.

Что тут началось! На великого тренера, пожилого человека набросились все СМИ. Гарастас раз пятнадцать извинился за свои слова, оправдывался, мол, ничего такого расисткого он не имел в виду, и вообще он интернационалист.

Сейчас, во времена диктатуры политкорректности, которая царит в западном мире, нужно быть с такими высказываниями, как «черненькие», аккуратнее.

Быстрову повезло, что не Америке живет. Иначе уже на выходе из здания телекомпании его ждала бы визжащая толпа адептов BLM. И пришлось бы бедному Володе неделю стоять на одном колене по два часа утром и еще по два после обеда. И бормотать: «Простите меня, братья-соотечественники».

А афроамериканцы цитировали бы в ответ знаменитую фразу из «Мертвых душ» «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит».