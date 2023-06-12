Спортсменка стала чемпионкой России. В каком виде мама узнала по телевизору

Отстранение российских спортсменов от международных стартов толкает их на новые шаги в поисках мотивации. В самом деле, как заставить себя вновь и вновь приходить на тренировки, когда на внутренней арене все конкуренты остались не у дел, а проверить себя на более высоком уровне не представляется возможным?

Толкательница ядра Снежана Трофимец, не проигравшая ни одних национальных соревнований в привычной для неё дисциплине с позапрошлого лета, решила для себя этот вопрос радикальным способом — освоила новую спортивную специальность, попробовав свои силы в бобслее. И не просто попробовав, а за короткий срок став чемпионкой России в этом виде.

Источник фото: РИА Новости

Причём, прошла путь от новичка до обладательницы золотой медали настолько незаметно для окружающих (исключая, конечно, тех, кто присутствовал вместе с ней на тренировках), что даже для родителей Снежаны её победа стала самым настоящим сюрпризом.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

После победы на чемпионате России по бобслею в составе экипажа Надежды Сергеевой Трофимец рассказала о том, что новый вид спорта стал для неё вызовом, но страха перед первыми спусками по ледяному жёлобу она не испытывала. Снежана сравнила бобслей с быстрой ездой на автомобиле, которую она, по её словам, очень любит. А вот за спокойствие родителей девушка переживала всерьёз. Всё-таки этот вид спорта связан с куда более высоким риском для здоровья, чем привычные для неё выступления в легкоатлетическом секторе.

Поэтому Трофимец до последнего не говорила родителям о своём решении. Поездки на сборы и соревнования они воспринимали как обычную часть работы дочери — им и в голову не могло прийти, что Снежана могла решиться столь радикально сменить специализацию.

Источник фото: соцсети Снежаны Трофимец



Но оставить это в тайне можно было только до определённого момента. А именно — до первых серьёзных успехов. Когда родители девушки увидели как дочь получает золотую медаль в новом виде, они были поражены. Но, по словам Снежаны, приняли этот выбор спокойно, порадовались победе и даже одобрили её начинание.

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Теперь Снежане с большой вероятностью придётся принимать ещё одно непростое решение. Выступать на одинаково высоком уровне в двух принципиально разных видах спорта тем более, летнем и зимнем — удавалось единицам. Так что ей самой придётся понять, какая дисциплина теперь станет для неё главной. Развиваться в бобслее, оставив лёгкую атлетику, которой Трофимец посвятила всё детство и юность, было бы, как минимум, странно. Но и бросать бобслей в котором всё у Снежаны только начинается и уже пришли первые серьёзные успехи — выбор не лучше. Трофимец явно начинала свой новый путь не для того, чтобы выиграть медаль чемпионата России и забыть о бобслее, как о мимолётном капризе. Так что страсть к быстрой езде у девушки, которой всего двадцать три года, может и перевесить. Совмещение же неминуемо приведёт к падению результатов и там, и там — и Снежана очень быстро превратится в среднюю легкоатлетку и среднюю бобслеистку. Или станет одним из редчайших исключений — но это будет уже настоящим спортивным чудом.