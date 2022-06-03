Лебедева отреагировала на выступление Трусовой в турнире по легкой атлетике

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева прокомментировала планы фигуристки Александры Трусовой выступить в турнире по легкой атлетике.

«Это не спонтанное решение, думаю, что это совместное решение спортсменки и тренера. Конечно, после Олимпийских игр идет такое опустошение, что в данном случае участие в таких соревнованиях - это перезагрузка. Это хорошая практика в качестве прыжковой подготовки. Не думаю, что есть планы получить разряд или добиться серьезных результатов, но если Трусова покажет хороший прыжок, то будет написана не одна научная статья на тему фигурного катания и легкой атлетики», - приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что Трусова планирует принять участие в Неделе легкой атлетики в столичных «Лужниках». Изначально информация о дисциплине, в которой будет выступать фигуристка, держалась в секрете. Позже выяснилось, что это прыжки в длину.

Кроме того, не исключено, что Александра также выйдет на старт спринтерской дистанции.