Мария Ласицкене: Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом - Советский спорт
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28 января 2020 16:16Легкая атлетика

Мария Ласицкене: Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что в ВФЛА должна прийти новая команда, которая будет помогать спортсменам и бороться за их права.

– Допустим, что ситуация все же не изменится до Олимпиады в Токио. Каковы ваши действия?
– Честно говоря, пока так далеко не загадывали. Потому что еще есть надежда, что летний сезон мы начнем хотя бы в нейтральном статусе. Да, абсурд, что это для нас является прогрессом, но другого выбора нет. Но если ВФЛА останется в прежнем положении, никакой суд не поможет.

– Верите ли вы в то, что в самой федерации что-то изменится?
– Мне бы очень хотелось. Но для этого должна прийти новая команда с другой философией, с желанием реально помогать, бороться за права спортсменов. Нужен капитальный ремонт. Но пока даже между ВФЛА и IAAF нет диалога. В нашей федерации так и заявляют, что все зашло в тупик.

– Существует мнение, что спортсмену стыдно выступать под нейтральным флагом. Как лично вы к этому относитесь?
– Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил. Люди не понимают, что спортсмен очень многое отдает своему делу. Век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда положение улучшится. Я спортсменка, я показываю свой профессионализм и завоевываю медали в секторе. Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы защитить мои права! Кроме того, все прекрасно знают, что мы из России. Мне кажется, некоторые удивляются, когда видят рядом с нашими фамилиями нейтральный флаг, – передает слова Ласицкене RT.

Напомним, что накануне Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян встретились с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На встрече обсуждалась кризисная ситуация, в которой сейчас оказалась ВФЛА, а вместе с ней и вся российская легкая атлетика.

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