ВФЛА назвала десятку спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Всероссийская федерация легкой атлетики назвала имена десяти спортсменов, которые примут участие на Олимпийских играх в японском Токио.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, в список вошли: Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

И.о. главы ВФЛА Ирина Привалова отметила, что окончательный список спортсменов будет опубликован в последний возможный момент, поскольку по решению World Athletics изменения в него вносить нельзя.

Добавим, что олимпийский норматив имеют 32 российских легкоатлета. Из них также нейтральный статус имеют: Аксана Гатауллина, Ирина Иванова (прыжок с шестом), Денис Лукьянов (метание молота), Елена Соколова (прыжок в длину), Сардана Трофимова (марафон) и Анна Тропина (бег на 3000 метров с препятствиями).

Напомним, ранее World Athletics официально допустила российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, к международным соревнованиям, обозначив квоту в 10 человек.