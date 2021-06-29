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29 июня 14:10
автор: Александр Поволоцкий

ВФЛА назвала десятку спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Всероссийская федерация легкой атлетики назвала имена десяти спортсменов, которые примут участие на Олимпийских играх в японском Токио.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, в список вошли: Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

И.о. главы ВФЛА Ирина Привалова отметила, что окончательный список спортсменов будет опубликован в последний возможный момент, поскольку по решению World Athletics изменения в него вносить нельзя.

Добавим, что олимпийский норматив имеют 32 российских легкоатлета. Из них также нейтральный статус имеют: Аксана Гатауллина, Ирина Иванова (прыжок с шестом), Денис Лукьянов (метание молота), Елена Соколова (прыжок в длину), Сардана Трофимова (марафон) и Анна Тропина (бег на 3000 метров с препятствиями).

Напомним, ранее World Athletics официально допустила российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, к международным соревнованиям, обозначив квоту в 10 человек.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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