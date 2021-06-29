Елена Исинбаева: Каждый из десяти россиян на Олимпиаде априори будет героем

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала объявление ВФЛА состава национальной команды по легкой атлетике на Олимпийские игры в Токио.

«Десять человек на Играх — это мало. Ясно, что спортсмены недовольны, потому что многие останутся за бортом. Уверена, что у всех напряжённое настроение. Не буду говорить про количество медалей российских легкоатлетов. Но эти десять человек, которые поедут на Олимпиаду, будут достойны любой похвалы. Каждый из них априори будет героем, ведь это очень сложно. Тут трудно не просто тренироваться, но и держать мотивацию, показывать результат», — цитирует олимпийскую чемпионку «RT на русском» со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, ранее World Athletics официально допустила российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, к международным соревнованиям, обозначив квоту в 10 человек.

В список вошли: Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).