Украинская легкоатлетка Магучих отреагировала на травлю из-за совместной фотографии с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала реакцию болельщиков и властей на совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

– У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует, – это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее, – цитирует Магучих портал Vesti.ua.

Напомним, что 7 августа Ласицкене завоевала золотую награду на ОИ-2020. Магучих выиграла на соревнованиях бронзовую награду. После этого спортсменки сделали несколько совместных фотографий.