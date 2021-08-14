Кристина Тимановская: Возможно, критика тренерского штаба на ОИ – мой не самый умный поступок

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выразила мнение, что она зря позволила себе резкие высказывания в адрес штаба национальной команды во время Олимпиады в Токио.

– Возможно, это было не самым умным поступком критиковать руководство в инстаграме в таком эмоциональном состоянии. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, опорочивание на государственном телевидении – для чего все это? – сказала Тимановская в интервью Zeit Online.

Напомним, что во время Олимпиады в столице Японии спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб сборной Белоруссии включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого НОК Белоруссии решил отправить спортсменку домой. В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой.