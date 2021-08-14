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14 августа 15:27
автор: Владислав Корегин

Кристина Тимановская: Возможно, критика тренерского штаба на ОИ – мой не самый умный поступок

Ранее спортсменка попросила политического убежища в Польше.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выразила мнение, что она зря позволила себе резкие высказывания в адрес штаба национальной команды во время Олимпиады в Токио.

– Возможно, это было не самым умным поступком критиковать руководство в инстаграме в таком эмоциональном состоянии. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, опорочивание на государственном телевидении – для чего все это? – сказала Тимановская в интервью Zeit Online.

Напомним, что во время Олимпиады в столице Японии спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб сборной Белоруссии включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого НОК Белоруссии решил отправить спортсменку домой. В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой.

источник: Zeit Online
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