Доминирование Ласицкене и бесправная ВФЛА. Итоги года в легкой атлетике

Легкая атлетика 16 декабря 2018 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Главное в легкой атлетике за 2018-й.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Минувший год в легкой атлетике не был богат на громкие события. Кроме этапов «Бриллиантовой лиги» и чемпионата Европы в Берлине, выделить по большому счету нечего. Разумеется, первенство континента по престижности и зрелищности стоит выше, чем коммерческие старты, но без нормальной сборной России все равно не может считаться полноценным.

Всероссийскую федерацию легкой атлетики по-прежнему не восстановили в правах, а наши спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) делает исключение для отдельных суперзвезд из России вроде Марии Ласицкене и Сергея Шубенкова, позволяя им выступать на крупных стартах в качестве нейтральных атлетов.

И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что в ближайшее время вряд ли что-то в этом плане изменится. Особенно на фоне очередного залета российского спортсмена. Талантливейший прыгун в высоту Данил Лысенко не вносил данные в систему ADAMS о своем местонахождении, схлопотал три «флажка» и совсем скоро получит дисквалификацию на два года.

Самое обидное, что все это было сделано непреднамеренно, а просто по глупости. Человек абсолютно наплевал на все правила и думал, что прокатит. Не получилось, не фартануло.

Разумеется, на чемпионат Европы в Берлин Лысенко не поехал, хотя был приглашен как нейтральный атлет и имел все шансы на золото. В итоге за него отдувался Илья Иванюк, который сумел зацепить бронзу.

В общем зачете всех вынесла Великобритания, насобиравшая медалей в беговых дисциплинах. Бритиши взяли золото в самых престижных эстафетах 4х100 м и у женщин, и у мужчин, а потом оформили серебро (мужчины) с бронзой (женщины) в забегах 4х400 м.

За счет метателей и толкателей круто поднялись поляки. У них, как и у британцев, по итогам ЧЕ семь золотых медалей, но по общему количеству они уступили – 12 против 18. Больше всего драгметаллов собрались немцы – 19 наград разного достоинства, но для победы в общем зачете у них было слишком мало золота.

ГЕРОЙ ГОДА

25 побед на 26 стартах сезона. 45 выигранных турниров подряд за последние два года. В российской легкой атлетике вряд ли когда-нибудь появится кто-то круче Марии Ласицкене.

Тем смешнее выглядит голосование за лучшую легкоатлетку года по версии IAAF – в нем россиянка не пробилась даже в финал. Сама Ласицкене прокомментировала это максимально иронично.

– Не хочу относиться к этому как к чему-то серьезному. Наверное, для кого-то получить премию – очень ответственно и даже почетно. Но для меня важнее цифры в протоколе и то, что я лучшая в секторе.

Да и, если честно, выбор номинантов проходит как-то странно. Не могу и не хочу тратить на разбирательства по этому поводу свои нервные клетки. Над этим можно только посмеяться.

Адекватные болельщики, разбирающиеся в спорте, понимают, что крутость спортсмена заключается не во всех этих номинациях. Это просто вечеринка, на которую можно было бы надеть красивое платье, – заявила Мария в интервью российским СМИ.

Все правильно. Тем более, что самый главный старт сезона – чемпионат Европы Ласицкене выиграла. Пусть и была в не самом лучшем состоянии.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Про 17-летнего на тот момент Якоба Ингебригтсена перед чемпионатом Европы знали только легкоатлетические гики, которые в курсе, что там у юниоров. На этом уровне у него все было достаточно круто. Все понимали, что мальчик крайне одаренный, но пока еще нестабильный.

Ингебригтсен мог завалить любимые 1500 м с препятствиями, но через два часа разнести всех в забеге на 5000 м, а на следующий день еще взять золото на 3000 м. Так он выступил на юниорском чемпионате Европы-2017.

Через год на мировом первенстве среди юниоров Якоб взял две медали – серебро на 1500 м и бронзу на 5000 м. Прошло меньше месяца, норвежец заявился на взрослый Евро и дал такого огня, что дорожка, по которой он бежал, тлела еще долго.

В возрасте 17 лет и 324 дня на берлинском Олимпиаштадионе этот пацан вынес всех на дистанции 1500 м, а на следующий день выиграл золото на 5000 м с юношеским европейским рекордом. Ингебригтсен стал первым спортсменом в истории, победившим сразу на двух дистанциях на одном чемпионате Европы.

Как в стране лыжников и биатлонистов мог вырасти настолько одаренный бегун – главный вопрос для всего мира легкой атлетики. Кажется, кенийцам и эфиопам тоже пора призадуматься.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ РОССИЯ?

В основном неудачными попытками ВФЛА восстановиться. До тех пор, пока представители WADA не изучат содержимое хранилища Московской антидопинговой лаборатории, можно даже не мечтать о том, что россияне вернутся на мировую легкоатлетическую арену в полном составе и под родным флагом.

На даже в нынешних условиях, когда на международные старты россиян приглашают очень нехотя, наши пацаны и девчонки умудряются собирать медали. На минувшем чемпионате Европы их удалось завоевать аж целых шесть штук. Жаль, что только всего одна золотая – у Ласицкене. Мы-то надеялись еще и на Сергея Шубенкова, но его от главной награды отделили какие-то там десятитысячные.

Всем нашим легкоатлетам нужно поклониться в ноги за то, что они, будучи в полной изоляции, все равно едут, соревнуются без флага и гимна, давая всем понять, что в нашей стране есть достойные спортсмены, которые могут соревноваться без шприцов, таблеток и капельниц.