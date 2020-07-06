Кольцо скорости. Состоялся первый этап сезона RSBK

Класс SBK EVO показал не менее напряженную борьбу между Виталием Жуком (SPB RacingTeam) и новичком в этом классе Игорем Зубковым из команды RMS Motorsport. На третьем круге Игорь Зубков забрал шансы на первое место на пьедестале, но противостояние продолжалось — Ботвиньев Алексей (RWT-Motorsport) был позади и также метил на пьедестал. В классе SBK EVO 2 Гордийчук Александр из команды SPB RacingTeamуверенно стартовал, удерживая темп несмотря на неимоверную жару на треке — именно ему принадлежала победа в этой гонке. Пилоты класса показывали стабильную скорость и упорство. Второе место в заезде занял Александров Виктор (RMS Motorsport), третье — Зорин Игорь (VL65 RacingTeam).

Первая гонка SBK подарила зрителям трансляции напряженную борьбу: Макар Юрченко (SPB RacingTeam) и Владимир Леонов (SPB RacingTeam) боролись за лидерство, а Васильев Александр (VL65 RacingTeam) с Крапухиным Сергеем (RWT-Motorsport) сошлись в таком же зрелищном и упорном противоборстве. Дмитрий Седин из команды VL65 RacingTeam также мог претендовать на место в схватке, но падение на первом круге вывела его из борьбы.

После длительного перерыва, вызванного ситуацией с коронавирусом и пандемией, результаты гонок были непредсказуемыми: одни гонщики говорили о потере формы, другие — о ситуации противоположной; кто-то приобрел новые мощные мотоциклы, а кто-то пытался привыкнуть к старым.

С самого утра на нижегородском треке установилась солнечная погода: воздух прогревался стремительнее, чем несущийся по прямой супербайк — к первой гонке “королевского” класса SBK температура на треке стабильно держалась выше 30 градусов по Цельсию.

Во второй гонке SBK и SBK EVO 2 развязалось мощное противостояние между пилотами команды SPB Racing Team: Макар Юрченко и Владимир Леонов вели пелотон, а зрители трансляции гадали, когда же Владимир предпримет атаку и выдержит ли Макар безумные 20 кругов по раскаленной трассе — ведь совсем недавно он перенес травму плеча, а до этого проходил восстановление после операции на позвоночнике. Но МакарON оказался машиной, штамповал круг за кругом — и занял первую строчку. Владимир Леонов поднялся на вторую ступень, Васильев Александр (VL65 Racing Team) — на третье, и это отличный результат для дебютанта в самом тяжелом и быстром классе чемпионата. В классе SBK EVO 2 пилоты показали стабильный класс и стремление сохранить мотоциклы — ведь завтра всех ждет еще один напряженный день! Гордийчук Александр из SPB Racing Team вновь занял первое место, Александров Виктор (RMS Motorsport) поднялся на вторую ступень, Зорин Игорь (VL65 Racing Team) — на третью.

Заезд SSP показал невероятный накал страстей, захватив внимание зрителей и приковав их к экранам — пилоты показали класс, разменивая позиции и обгоняя друг друга. Команда ЦСКА Petronas DMC захватила пьедестал: Иванов Алексей, Майоров Дмитрий и Кожеуров Петр взорвали трек своей отчаянной схваткой до самого конца. В классе SSP EVO также не обошлось без драмы и накала страстей, места на пьедестале распределились следующим образом: первое место занял Василевский Илья из команды Chrome Racing Team, на вторую ступень взошел Колпаков Денис (YP Racing), на третью — Петрукович Сергей также из команды Chrome Racing Team.

RSBK

Самый многочисленный заезд также принес горячее противостояние между участниками — не обошлось без драмы.

В классе SO 600 лидером стала Абрамова Яна (RWT-Motorsport), второе и третье место заняли Сизов Андрей (Ratchet Motorsport) и Пузанов Сергей (CHPMOTORSPORT) соответственно.

Класс SSTK 1000 показал интересную борьбу, результатами которой стала победа Бойченко Александра, Найшуллер Дмитрий из команды RWT-Motorsport занял вторую строчку, а Кузнецов Михаил из RMS Motorsport — третью. В заезде SSTK 600 пьедестал заняли Федоров Антон (Ratchet Motorsport) — первое место, Малышев Андрей (ChromeRacing) — второе место, Федоров Василий (YP Racing) — третье место.

Класс STK 1000 показал борьбу между Яковлевым Юрием (RMS Motorsport) и Алексашкиным Кириллом (RMS Motorsport) — они заняли первое и второе место соответственно.

Некрасов Юрий (Ratchet Motorsport), Ильин Андрей (Chrome Racing) и Булочников Михаил заняли пьедестал в классе STK 600. Класс STK 400 стал настоящим украшением гоночного дня, показав невероятный уровень — и это после переноса старта и по мокрой трассе! Победителем стал Болкунов Владимир, второе место заняла Колпакова Екатерина (YP Racing), а третье — Бараблин Михаил (Ratchet Motorsport).

В гордом одиночестве на пьедестал взошли две участницы: Досова Мария (RWT-Motorsport) в классе SO 1000 и Селина Илона в классе Woman.

Вместе с пилотами атмосферу праздника скорости и сильнейшего гоночного напряжения создавал новый комментатор RSBK — Евгений Маслёнков, чей энтузиазм и драйв заряжали всех даже через экраны гаджетов! Это было действительно горячо!

RSBK

По итогам первого гоночного дня очки между командами распределились следующим образом:

1 место — SPB RacingTeam — 144 очка

2 место — RMS Motorsport — 101 очко

3 место — VL65 RacingTeam — 66 очков

4 место — ChromeRacingTeam — 62 очка

5 место — ЦСКА Petronas DMC — 61 очко

6 место — RWT Motorsport — 61 очко

7 место — RatchetMotorsport — 49 очков

8 место — CHPMOTORSPORT — 44 очка

9 место — YP Racing — 43 очка

Но второй гоночный этап принес не меньше интриг!

Одним из главных вопросов дня оказалась погода: синоптики предвещали потоп, тучи сгущались, и в боксах не останавливалась работа над мотоциклами. Многих волновали и пилоты, вылетевшие с трассы в первый гоночный день, — Дмитрий Седин (VL65 Racing Team) и Сергей Крапухин (RWT Motorsport). Но оба пилота вышли на стартовую решетку Супербайка, чтобы участвовать в гонках второго этапа RSBK! RSBK

Первый же заезд “королевского” класса SBK принес бурю эмоций: Макар Юрченко (SPB Racing Team), явный претендент на победу, вышел из гонки уже на первом круге! Владимир Леонов (SPB Racing Team) остался вести пелотон в полном одиночестве, но за его спиной не утихала жаркая борьба. Новичок этого класса, молодой пилот Александр Васильев (VL65 Racing Team) летел вперед — темп и умения принесли ему второе место, а Дмитрий Седин, так же из команды VL65 Racing Team, доказал, что профессиональный пилот покажет результат на любой технике, заняв третью строчку и оставив Сергея Крапухина (RWT Motorsport) четвертым. Этот заезд добавил зрителям еще один вопрос: будет ли участвовать Макар Юрченко во втором заезде SBK?

Пока в боксах SPB Racing Team работа закипела с новой силой, на трек вышли пилоты классов SUPERSPORT (SSP) и SSP EVO, которые в первый день гоночного уикенда подарили зрителям горячее противостояние. Второй день оказался не менее жарким и гонка прошла “колесо в колесо”. Алексей Иванов из ЦСКА Petronas DMC захватил лидерство с первых минут старта гонки, Кожеуров Петр (ЦСКА Petronas DMC) взял серебро, а вот победитель квалификации Майоров Дмитрий, его сокомандник, стартовал не очень удачно и уступил свои позиции соперникам, одним из которых был Василевский Илья — молодой пилот Chrome Racing Team. Он бодро вклинился в борьбу в классе Supersport, оставляя своих оппонентов по Supersport EVO Шатерникову Ольгу (VL65 Racing Team) и Петруковича Сергея (Chrome Racing Team) далеко позади.

Многочисленный заезд классов SSTK 1000/600 и STK 1000/600 оказался напряженным противостоянием, в котором сошлись и профессиональные пилоты и отважные мотолюбители и ценители хорошей гонки! Пилоты разменивали позиции, зрители наблюдали за падениями — весь накал этого заезда и интервью его героев можно увидеть в записи на официальном ютуб-канале чемпионата RSBK.

К началу главной гонки дня — заезда на 20 кругов классов SBK и SBK EVO 2 — страсти бушевали не на шутку, зрители не могли поверить своим глазам: Макар Юрченко (SPB Racing Team) вышел на старт, но из-за схода в первой гонке он стартовал с последнего места!

Когда пилоты устремились вперед, все внимание зрителей и участников, оставшихся в боксах, было на экраны трансляции. Владимир Леонов (SPB Racing Team) взял уверенный старт, но Юрченко летел к лидеру несмотря на долгую гонку! На треке снова развернулась горячая дуэль. Дмитрий Седин из VL65 Racing Team стал один из главных героев этого дня: он вылетел на первом круге, но все равно продолжил заезд. К сожалению, проблемы с мотоциклом вынудили его вернуться в боксы на восьмом круге, который стал роковым и для Владимира Леонова (SPB Racing Team), потерявшего возможность тормозить. Только его мастерство позволило при этом занять вторую ступень пьедестала. Макар Юрченко (SPB Racing Team) праздновал блестящую победу, а Васильев Александр (VL65 Racing Team) вновь поднялся на пьедестал. Сергею Крапухину (RWT Motorsport), претенденту на тройку лидеров, помешала досадная ошибка в середине гонки — он снова занял четвертую строку.

После первого дня гоночного уикенда RSBK все знали, что “младшие” классы способны удивить не меньше! Блестящая дуэль Владимира Болкунова и Екатерины Колпаковой (YP Racing) еще долго будет предметом обсуждения класс STK 400 показал техничную и напряженную дуэль с дерзкими атаками и мощной защитой. Силой и опытом отличались пилоты SO 600, в котором Абрамова Яна (RWT-Motorsport) показала класс и вновь взяла первое место! RSBK

После завершения второго гоночного этапа командный зачет преобразился: коллектив Сергея Крапухина — RWT Motorsport — ворвался в топ-5, выбив Chrome Racing Team на шестую строчку. Команды расположились предельно близко, формируя новую интригу на следующий этап!



Очки после двух этапов распределились следующим образом:



1 место — SPB Racing Team — 276

2 место — RMS Motorsport — 191

3 место — VL65 Racing Team — 155

4 место — RWT Motorsport — 141

5 место — ЦСКА Petronas DMC — 122

6 место — Chrome Racing Team — 120

7 место — Ratchet Motorsport — 98

8 место — YP Racing — 74

9 место — CHPMOTORSPORT — 70