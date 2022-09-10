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G-Drive СМП РСКГ дебютировала на обновленной “Игоре Драйв”

На трассе в Ленинградской области завершился первый гоночный день пятого этапа G-Drive СМП РСКГ.
G-Drive СМП РСКГ дебютировала на обновленной “Игоре Драйв”
10 сентября 2022 20:19
автор: Сергей Смирнов
автор фото: РКСГ

В сезоне Российской серии кольцевых гонок наступила пора решающих сражений. Предпоследний этап сезона стартовал на трассе “Игора Драйв”, которая в этом году была обновлена. На третьем секторе появился дополнительный участок, получивший восторженные оценки от пилотов. Общая длина нового трека теперь составляет 5183 метров. В субботу участники зачетов Туринг, Супер-продакшн и SMP GT4 впервые проехали по автодрому в новой конфигурации.

С учетом двух длинных прямых эта трасса предъявляет повышенные требования к двигателям машин. Все участники G-Drive СМП РСКГ заправляются доказавшим свою надежность в экстремальных условиях высокооктановым бензином G-Drive 100. Он показал свою эффективность и в других гонках. Например, в ралли-рейдах его используют участники знаменитой гонки “Шелковый путь” на внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах. Топливо G-Drive также прошло испытание гонками на выносливость и даже дрифтом, отлично показав себя в заездах на Цунами Пикник.

В зачете Туринг на “Игоре Драйв” первую победу в сезоне одержал Дмитрий Брагин (Audi RS3). На стартовой решетке многократный чемпион России был третьим позади неожиданного обладателя поула Егора Фокина (Lada Vesta Sport) и Артема Слуцкого (Hyundai i30). На втором круге Брагин обогнал Фокина, а затем лидировавший Артем Слуцкий получил штраф в виде проезда по пит-лейн за фальстарт. Дмитрий вышел в лидеры и сохранил свою позицию до финиша. Вторым стал Захар Слуцкий (Hyundai i30), а третьим Егор Фокин. Лидер сезона Егор Оруджев (Audi RS3) поднялся на четвертую позицию на последнем круге после схода Михаила Митяева (Lada Vesta Sport).

В категории Супер-продакшн в субботу выиграл Самвел Искоянц (Subaru BRZ), уверенно вышедший в лидеры в начале заезда. Прорыв с седьмого места на старте на вторую позицию на финише совершил Леонид Панфилов (Lada Vesta). Третьим стал лидер общего зачета Роман Голиков (Honda Civic). Обладатель поула Николай Виханский (Honda Civic) испытывал технические проблемы и завершил гонку шестым.

Первый круг гонки в Супер-продакшн также запомнился столкновением с участием Ирины Сидорковой. Из-за повреждения подвески она поехала в боксы. После долгого ремонта ее Subaru BRZ вернулась в гонку, но Сидоркова не успела проехать необходимые для классификации 75 процентов дистанции.

В зачете SMP GT4 уверенную победу одержал дебютант Александр Вартанян (Toyota Supra). После старта, который в этой категории дается с хода, его прессинговал Вадим Мещеряков (Mercedes AMG). Вартанян удержал первое место, оторвался и довел дело до победы, а Мещеряков стал вторым. Третье место занял Сергей Столяров, который прорвался на подиум, обогнав Рината Салихова и Данилу Иванова. Все трое тоже выступают на Mercedes AMG.

В остальных категориях использовалась укороченная версия трассы длиной 4086 метров. Это уникальный момент — впервые в рамках одного этапа G-Drive СМП РСКГ участники гонялись на двух разных конфигурациях автодрома.

В Туринг-лайте победу одержал Петр Плотников на турбированном Volkswagen Polo. На стартовом круге он прорвался на второе место позади Андрея Масленникова (Volkswagen Polo). Однако Масленников был наказан проездом через пит-лейн за фальстарт. Плотников вышел на первую позицию, которую сохранил до финиша. Обладатель поула Дмитрий Дударев на KIA Rio X-Line с атмосферным двигателем стал вторым, а третье место занял Николай Карамышев на еще одном турбированном Volkswagen Polo.

В категории S1600 упорную борьбу за победу вели Даниил Харашун (KIA Rio X-Line), Илья Родькин (Hyundai Solaris) и Артем Антонов (KIA Rio X-Line). Между машинами Харашуна и Родькина было несколько контактов. Этим воспользовался Антонов, обогнавший обоих соперников. Харашун стал вторым, а Родькин третьим. Обладатель поула и лидер общего зачета Рустам Фатхутдинов (Hyundai Solaris) столкнулся с техническими проблемами и финишировал с отставанием в два круга.

Гонка зачета “Спортпрототип CN” получилась самой насыщенной на события и аварии. Подиум здесь получился семейным. Александр Абхазава выиграл гонку, а его отец Шота Абхазава стал вторым. Оба выступают на машинах Legend Evo. Следом за ними финишировал лучший участник на Shortcut Сергей Иевлев, который стартовал с 24-й позиции. В зачете для этих машин ему составили компанию на подиуме Андрей Громов и Максим Скорик. В плотном сражении позади первой тройки Артем Викторов опередил на финишной черте Татьяну Добрынину всего на 0,04 секунды.

В категории SMP Historic Cup победу с поула одержал Владимир Черевань. На старте его обогнал дебютант Владислав Агнивин, но легендарный гонщик быстро вернул себе лидерство. Черевань уверенно финишировал первым, Агнивин стал вторым, а третьим пересек черту Андрей Козлов. Одновременно в зачете A5 тройку призеров составили Черевань, Агнивин и Андрей Артюшин, в A1 - Козлов, Игорь Шунайлов и Иван Тараканов.

В зачете SMP Time Attack Unlim победу на этапе одержал Владимир Горлач (Lancer Evo) из Беларуси, опередивший Евгения Письмарова (SEAT Leon Cupra). Горлач досрочно стал победителем сезона-2022 в новом классе.

Яркий уикенд продолжится на “Игоре Драйв” в воскресенье. Зрителей ждут еще шесть гонок, причем для участников категорий “Спортпрототип CN” и SMP Historic Cup они будут последними в этом году.

источник: «Советский спорт»
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